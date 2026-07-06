Ανοδικά και τον Ιούνιο η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Αθήνας
Ανοδικά και τον Ιούνιο η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Αθήνας
Η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Αθήνας αυξήθηκε κατά 1,7% τον Ιούνιο και κατά 4,5% στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με άνοδο τόσο στις πτήσεις όσο και στους επιβάτες
Ανοδικά κινήθηκε και τον μήνα Ιούνιο, η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Αθήνας, όπου συνολικά διακινήθηκαν 3,51 εκατ. επιβάτες, αυξημένοι κατά 1,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, παρά το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον.
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στατιστικά στοιχεία του ΔΑΑ, τόσο η εγχώρια, όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση, ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2025 κατά 2,3% και 1,5% αντίστοιχα.
Συνολικά κατά το α' εξάμηνο του 2026, η επιβατική κίνηση ανήλθε σε 15,75 εκατ., υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2025 κατά 4,5%. Τόσο η εγχώρια όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση κινήθηκαν ανοδικά, ξεπερνώντας τα επίπεδα του 2025, κατά 5,1% και 4,2%, αντίστοιχα.
Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των πτήσεων κατά τη διάρκεια του α' εξαμήνου του 2026 ανήλθε σε 132.933, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 3,9% σε σχέση με το 2025. Τόσο οι πτήσεις εσωτερικού, όσο και οι διεθνείς πτήσεις, σημείωσαν άνοδο κατά 4,7% και 3,3%, αντίστοιχα.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στατιστικά στοιχεία του ΔΑΑ, τόσο η εγχώρια, όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση, ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2025 κατά 2,3% και 1,5% αντίστοιχα.
Συνολικά κατά το α' εξάμηνο του 2026, η επιβατική κίνηση ανήλθε σε 15,75 εκατ., υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2025 κατά 4,5%. Τόσο η εγχώρια όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση κινήθηκαν ανοδικά, ξεπερνώντας τα επίπεδα του 2025, κατά 5,1% και 4,2%, αντίστοιχα.
Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των πτήσεων κατά τη διάρκεια του α' εξαμήνου του 2026 ανήλθε σε 132.933, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 3,9% σε σχέση με το 2025. Τόσο οι πτήσεις εσωτερικού, όσο και οι διεθνείς πτήσεις, σημείωσαν άνοδο κατά 4,7% και 3,3%, αντίστοιχα.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα