Ανοδικά και τον Ιούνιο η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Αθήνας

Η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Αθήνας αυξήθηκε κατά 1,7% τον Ιούνιο και κατά 4,5% στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με άνοδο τόσο στις πτήσεις όσο και στους επιβάτες