Ανατριχιαστικό βίντεο: Άνδρας από τη Γκαμπόν μαχαίρωσε άγρια περαστικό 50χρονο στο Μιλάνο, «το απόλαυσα θα το ξαναέκανα»



Εισαγγελέας: «Είχε σχεδιάσει να σκοτώσει έναν εύκολο στόχο»



Σαλβίνι: «Να μη βγει ποτέ από τη φυλακή»

Parole allucinanti. Si è divertito e lo rifarebbe? Che non esca più dal carcere allora! pic.twitter.com/ijDpquWQRx — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 5, 2026

Οι εισαγγελικές αρχές κατηγορούν τον 22χρονο για απόπειρα ανθρωποκτονίας με επιβαρυντικές περιστάσεις, λόγω προμελέτης και ασήμαντης αφορμής.Σύμφωνα με την αναπαράσταση των γεγονότων, οι αρχές εκτιμούν ότι ο νεαρός είχε βγει στον δρόμο με σκοπό να «προκαλέσει τον θάνατο» του πρώτου ανθρώπου που θα θεωρούσε εύκολο στόχο.Στο αίτημα επικύρωσης της σύλληψης αναφέρεται ότι είχε καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και είχε μαζί του μαχαίρι με δίκοπη λεπίδα.Όσον αφορά τα κίνητρα, οι εισαγγελείς επικαλούνται τη δήλωση που φέρεται να έκανε μετά τη σύλληψή του: «Το απόλαυσα. Μόλις βγω, θα το ξανακάνω».Η υπόθεση προκάλεσε την παρέμβαση του αντιπροέδρου της ιταλικής κυβέρνησης και επικεφαλής της Λέγκας, Ματέο Σαλβίνι.«Σοκαριστικά λόγια. Το απόλαυσε και θα το έκανε ξανά; Τότε να μη βγει ποτέ από τη φυλακή», έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις που φέρεται να έκανε ο 22χρονος στους αστυνομικούς μετά τη σύλληψή του.