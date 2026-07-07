Οι Φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν πυραύλους κατά εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, λένε οι ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
Στενά του Ορμούζ ΗΠΑ Ιράν

Οι Φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν πυραύλους κατά εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, λένε οι ΗΠΑ

Δύο πλοία υπέστησαν σημαντικές ζημιές σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο – Φωτιά σε δεξαμενόπλοιο κοντά στις ακτές του Ομάν

Οι Φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν πυραύλους κατά εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, λένε οι ΗΠΑ
Νέα ένταση καταγράφεται στα Στενά του Ορμούζ, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον δύο πυραύλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια περιοχή. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Axios, δύο πλοία επλήγησαν και υπέστησαν σοβαρές ζημιές, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Πυραυλική επίθεση σε εμπορικά πλοία

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν τουλάχιστον δύο πυραύλους εναντίον εμπορικών πλοίων που κινούνταν στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με όσα δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios.

Κατά την ίδια πηγή, δύο εμπορικά πλοία χτυπήθηκαν από τους πυραύλους και υπέστησαν σημαντικές ζημιές.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχουν πληροφορίες για απώλειες ανθρώπινων ζωών.


Το δεξαμενόπλοιο που χτυπήθηκε κοντά στο Ομάν

Νωρίτερα, η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) είχε αναφέρει περιστατικό με δεξαμενόπλοιο στην ίδια περιοχή.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στην αριστερή πλευρά του, ενώ έπλεε με νότια κατεύθυνση περίπου 8 ναυτικά μίλια ανατολικά της περιοχής Λιμάχ στο Ομάν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Κλείσιμο


Από το πλήγμα ξέσπασε πυρκαγιά στο δεξαμενόπλοιο, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής τραυματισμοί ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις στη θαλάσσια περιοχή.

Thema Insights

Ένα νέο μπάνιο μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρο τον χώρο σου - και τώρα μπορείς να το κερδίσεις

Μέσα από έναν μεγάλο διαγωνισμό όπου δυο τυχεροί κερδίζουν δυο ολικές ανακαινίσεις μπάνιου συνολικής αξίας €30.000, η εταιρεία Κυπριώτης αναδεικνύει τη δύναμη του σωστού σχεδιασμού να μεταμορφώνει την καθημερινότητα στο σπίτι.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης