Ανακαλύψτε τη μαγεία της Κεντρικής και της Βόρειας Ιταλίας εν πλω!
Οι Φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν πυραύλους κατά εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, λένε οι ΗΠΑ
Οι Φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν πυραύλους κατά εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, λένε οι ΗΠΑ
Δύο πλοία υπέστησαν σημαντικές ζημιές σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο – Φωτιά σε δεξαμενόπλοιο κοντά στις ακτές του Ομάν
Νέα ένταση καταγράφεται στα Στενά του Ορμούζ, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον δύο πυραύλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια περιοχή. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Axios, δύο πλοία επλήγησαν και υπέστησαν σοβαρές ζημιές, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για θύματα.
Κατά την ίδια πηγή, δύο εμπορικά πλοία χτυπήθηκαν από τους πυραύλους και υπέστησαν σημαντικές ζημιές.
Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχουν πληροφορίες για απώλειες ανθρώπινων ζωών.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στην αριστερή πλευρά του, ενώ έπλεε με νότια κατεύθυνση περίπου 8 ναυτικά μίλια ανατολικά της περιοχής Λιμάχ στο Ομάν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ.
Από το πλήγμα ξέσπασε πυρκαγιά στο δεξαμενόπλοιο, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής τραυματισμοί ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις στη θαλάσσια περιοχή.
Πυραυλική επίθεση σε εμπορικά πλοίαΟι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν τουλάχιστον δύο πυραύλους εναντίον εμπορικών πλοίων που κινούνταν στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με όσα δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios.
Κατά την ίδια πηγή, δύο εμπορικά πλοία χτυπήθηκαν από τους πυραύλους και υπέστησαν σημαντικές ζημιές.
Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχουν πληροφορίες για απώλειες ανθρώπινων ζωών.
🚨🇮🇷🚢The IRGC fired at least two missiles at commercial ships transiting through the strait of Hormuz, a U.S. official told me— Barak Ravid (@BarakRavid) July 7, 2026
🚨🇮🇷🚢The U.S. official said two commercial ships were hit and suffered significant damages, but no casualties
Το δεξαμενόπλοιο που χτυπήθηκε κοντά στο ΟμάνΝωρίτερα, η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) είχε αναφέρει περιστατικό με δεξαμενόπλοιο στην ίδια περιοχή.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στην αριστερή πλευρά του, ενώ έπλεε με νότια κατεύθυνση περίπου 8 ναυτικά μίλια ανατολικά της περιοχής Λιμάχ στο Ομάν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ.
UKMTO WARNING 080-26 - ATTACK— UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) July 6, 2026
Click here to view UKMTO Products⤵️ https://t.co/Oc7hGsk3Do#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/uK8cm9a76M
Από το πλήγμα ξέσπασε πυρκαγιά στο δεξαμενόπλοιο, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής τραυματισμοί ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις στη θαλάσσια περιοχή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα