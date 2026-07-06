Intrum: Επιστροφή στην αγορά ομολόγων με έκδοση 525 εκατ. ευρώ μετά την αναδιάρθρωση χρέους

Η Intrum επιστρέφει στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων υψηλής απόδοσης, επιδιώκοντας να αντλήσει 525 εκατ. ευρώ για αναχρηματοδότηση του χρέους της, μετά την αναδιάρθρωση και την έξοδό της από τη διαδικασία εξυγίανσης