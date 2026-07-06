Intrum: Επιστροφή στην αγορά ομολόγων με έκδοση 525 εκατ. ευρώ μετά την αναδιάρθρωση χρέους
Intrum: Επιστροφή στην αγορά ομολόγων με έκδοση 525 εκατ. ευρώ μετά την αναδιάρθρωση χρέους
Η Intrum επιστρέφει στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων υψηλής απόδοσης, επιδιώκοντας να αντλήσει 525 εκατ. ευρώ για αναχρηματοδότηση του χρέους της, μετά την αναδιάρθρωση και την έξοδό της από τη διαδικασία εξυγίανσης
Η σουηδική εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων Intrum επιστρέφει για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων υψηλής απόδοσης (high-yield), μετά τη σημαντική αναδιάρθρωση του χρέους της που προκλήθηκε από την απότομη αύξηση του κόστους χρηματοδότησης.
Η εταιρεία επιδιώκει να αντλήσει 525 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης νέων εξασφαλισμένων ομολόγων (senior secured) με λήξη το 2031. Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Deutsche Bank και DNB Carnegie Holding, σύμφωνα με πρόσωπο με γνώση της διαδικασίας.
Τα έσοδα από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενων εξασφαλισμένων ομολόγων σε ευρώ και σουηδικές κορώνες, τα οποία λήγουν το 2027, όπως ανακοίνωσε η ίδια η εταιρεία.
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Η εταιρεία επιδιώκει να αντλήσει 525 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης νέων εξασφαλισμένων ομολόγων (senior secured) με λήξη το 2031. Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Deutsche Bank και DNB Carnegie Holding, σύμφωνα με πρόσωπο με γνώση της διαδικασίας.
Τα έσοδα από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενων εξασφαλισμένων ομολόγων σε ευρώ και σουηδικές κορώνες, τα οποία λήγουν το 2027, όπως ανακοίνωσε η ίδια η εταιρεία.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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