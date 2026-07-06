Αίτηση Σαμαρά στον Άρειο Πάγο για το Predator - Μαρινάκης: Πού ήταν από το 2022; Μου θυμίζει το σίριαλ Ρετιρέ...
Αίτηση Σαμαρά στον Άρειο Πάγο για το Predator - Μαρινάκης: Πού ήταν από το 2022; Μου θυμίζει το σίριαλ Ρετιρέ...
Εχει ζητήσει απαντήσεις από την κυβέρνηση, αλλά χωρίς ανταπόκριση, υποστηρίζει ο πρώην πρωθυπουργός - Κυβερνητικός εκπρόσωπος: «Από τη στιγμή που ένας πολίτης είτε ήταν πρωθυπουργός είτε όχι απευθύνεται στη Δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η Δικαιοσύνη»
Αίτηση στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με την οποία ζητεί την «πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator». Ο κ. Σαμαράς, όπως σημειώνεται στην σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε, «έχει κατ 'επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα».
Ερωτηθείς σχετικά με την αίτηση του κ.Σαμαρά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τόνισε ότι από τη στιγμή που ένας πολίτης, είτε ήταν πρωθυπουργός, είτε όχι, απευθύνεται στη Δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η Δικαιοσύνη. Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης τοποθετήθηκε σκωπτικά και για το βίντεο που ανήρτησε στο tik tok ο κ.Σαμαράς, λέγοντας ότι του θυμίζει τις επαναλήψεις τηλεοπτικών προγραμμάτων που «σκίζουν», όπως το θρυλικό Ρετιρέ, για να σχολιάσει ότι «δεν σημαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική»
Ειδικότερα, απαντώντας για την αίτηση του κ.Σαμαρά στον Άρειο Πάγο, ο κ.Μαρινάκης είπε: «Για την ουσία της υπόθεσης αυτής έχει απαντήσει με μια σειρά από διατάξεις η δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα δε γνωρίζω για επικοινωνία του κυρίου Σαμαρά με την κυβέρνηση για το θέμα αυτό ούτε υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση εδώ και χρόνια που συζητείται αυτό. Ο κ.Μαρινάκης έκλεισε την απάντησή του για το ζήτημα καταλογίζοντας εμμέσως πλην σαφώς πολύ καθυστερημένη αντίδραση στον πρώην πρωθυπουργό, επισημαίνοντας ότι η υπόθεση των υποκλοπών άρχισε να συζητείται το 2022, όταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε δημοσιοποιήσει το ζήτημα και ο κ.Σαμαράς, το 2023 ήταν υποψήφιος με τη ΝΔ. Είπε ειδικότερα: «Θυμίζω ότι η υπόθεση αυτή ως προς το σκέλος των παραιτήσεων και το σκέλος που αφορούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις του κυρίου Ανδρουλάκη ξεκίνησε να συζητείται το 2022. Στη συνέχεια το 2023 ο κύριος Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με την Ν.Δ.»
Ακολούθως, ο κ.Μαρινάκης παρομοίασε με το τηλεοπτικό «Ρετιρέ» το βίντεο στο TikTok που ανήρτησε την Κυριακή ο πρώην πρωθυπουργός.
Όταν ρωτήθηκε σχετικά, αρχικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε «δεν θα καθόμαστε κάθε ημέρα να σχολιάζουμε τέτοιου είδους δηλώσεις»,.
Στη συνέχεια, όμως, συμπλήρωσε ότι «στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών που ενώ παίζονται κάθε χρόνο σκίζουν στα νούμερα τηλεθέασης γιατί μας αρέσουν πολύ. Παράδειγμα έβλεπα το Ρετιρέ προ ημερών, μία θρυλική σειρά. Δεν σημαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική».
Συγκεκριμένα αναφέρουν οι συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά: «Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Π.Μαρινάκης, σχολιάζοντας τη σημερινή αίτηση του πρώην πρωθυπουργού της Ελλάδος Αντώνη Σαμαρά στον Άρειο Πάγο, δήλωσε μεταξύ άλλων, επί λέξει, το εξής; "το 2023 αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία". Αν θυμόμαστε καλά, η ΝΔ το 2023 είχε πρόεδρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχει κάποια σχέση η Νέα Δημοκρατία με την υπόθεση; Εχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μήπως; Γιατί λοιπόν ο κ. Μαρινάκης συσχετίζει την παρακολούθηση του κ.Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές του 2023;»
Ερωτηθείς σχετικά με την αίτηση του κ.Σαμαρά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τόνισε ότι από τη στιγμή που ένας πολίτης, είτε ήταν πρωθυπουργός, είτε όχι, απευθύνεται στη Δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η Δικαιοσύνη. Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης τοποθετήθηκε σκωπτικά και για το βίντεο που ανήρτησε στο tik tok ο κ.Σαμαράς, λέγοντας ότι του θυμίζει τις επαναλήψεις τηλεοπτικών προγραμμάτων που «σκίζουν», όπως το θρυλικό Ρετιρέ, για να σχολιάσει ότι «δεν σημαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική»
Ειδικότερα, απαντώντας για την αίτηση του κ.Σαμαρά στον Άρειο Πάγο, ο κ.Μαρινάκης είπε: «Για την ουσία της υπόθεσης αυτής έχει απαντήσει με μια σειρά από διατάξεις η δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα δε γνωρίζω για επικοινωνία του κυρίου Σαμαρά με την κυβέρνηση για το θέμα αυτό ούτε υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση εδώ και χρόνια που συζητείται αυτό. Ο κ.Μαρινάκης έκλεισε την απάντησή του για το ζήτημα καταλογίζοντας εμμέσως πλην σαφώς πολύ καθυστερημένη αντίδραση στον πρώην πρωθυπουργό, επισημαίνοντας ότι η υπόθεση των υποκλοπών άρχισε να συζητείται το 2022, όταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε δημοσιοποιήσει το ζήτημα και ο κ.Σαμαράς, το 2023 ήταν υποψήφιος με τη ΝΔ. Είπε ειδικότερα: «Θυμίζω ότι η υπόθεση αυτή ως προς το σκέλος των παραιτήσεων και το σκέλος που αφορούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις του κυρίου Ανδρουλάκη ξεκίνησε να συζητείται το 2022. Στη συνέχεια το 2023 ο κύριος Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με την Ν.Δ.»
Ακολούθως, ο κ.Μαρινάκης παρομοίασε με το τηλεοπτικό «Ρετιρέ» το βίντεο στο TikTok που ανήρτησε την Κυριακή ο πρώην πρωθυπουργός.
Όταν ρωτήθηκε σχετικά, αρχικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε «δεν θα καθόμαστε κάθε ημέρα να σχολιάζουμε τέτοιου είδους δηλώσεις»,.
Στη συνέχεια, όμως, συμπλήρωσε ότι «στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών που ενώ παίζονται κάθε χρόνο σκίζουν στα νούμερα τηλεθέασης γιατί μας αρέσουν πολύ. Παράδειγμα έβλεπα το Ρετιρέ προ ημερών, μία θρυλική σειρά. Δεν σημαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική».
Συνεργάτες Αντώνη Σαμαρά: «Γιατί ο κ. Μαρινάκης συσχετίζει την παρακολούθηση του κ.Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία»Σε ανακοίνωσή τους, οι συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά αναρωτιούνται «Γιατί ο κ. Μαρινάκης συσχετίζει την παρακολούθηση του κ.Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία» αναφερόμενοι στον συσχετισμό του κυβερνητικού εκπροσώπου πως ο κ.Σαμαράς ήταν το 2023 υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία.
Συγκεκριμένα αναφέρουν οι συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά: «Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Π.Μαρινάκης, σχολιάζοντας τη σημερινή αίτηση του πρώην πρωθυπουργού της Ελλάδος Αντώνη Σαμαρά στον Άρειο Πάγο, δήλωσε μεταξύ άλλων, επί λέξει, το εξής; "το 2023 αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία". Αν θυμόμαστε καλά, η ΝΔ το 2023 είχε πρόεδρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχει κάποια σχέση η Νέα Δημοκρατία με την υπόθεση; Εχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μήπως; Γιατί λοιπόν ο κ. Μαρινάκης συσχετίζει την παρακολούθηση του κ.Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές του 2023;»
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