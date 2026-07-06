Αίτηση Σαμαρά στον Άρειο Πάγο για το Predator - Μαρινάκης: Πού ήταν από το 2022; Μου θυμίζει το σίριαλ Ρετιρέ...

Εχει ζητήσει απαντήσεις από την κυβέρνηση, αλλά χωρίς ανταπόκριση, υποστηρίζει ο πρώην πρωθυπουργός - Κυβερνητικός εκπρόσωπος: «Από τη στιγμή που ένας πολίτης είτε ήταν πρωθυπουργός είτε όχι απευθύνεται στη Δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η Δικαιοσύνη»