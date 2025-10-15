Οκτώ χρόνια από την εμπορική συμφωνία ΕΕ- Καναδά: Πόσο βοήθησε τις ελληνικές εξαγωγές
Πόσα εκατομμύρια επωφελήθηκαν οι ελληνικές επιχειρήσεις από την εξάλειψη των δασμών - Οι εκπληκτικές επιδόσεις των ακτινιδίων, το δυνατό ελληνικό αλουμίνιο και η ελληνική κουζίνα που κατακτά την αγορά του Καναδά
Χρειάστηκαν δέκα χρόνια διαπραγματεύσεων και διαδικασιών για να μπει σε προσωρινή εφαρμογή η εμπορική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καναδά (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA).
Με την ευκαιρία συμπλήρωσης οκτώ ετών από την έναρξη της προσωρινής εφαρμογής της (στα τέλη Σεπτεμβρίου), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εμπορίου έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία για το πόσο ωφέλησε τις ευρωπαϊκές εξαγωγές.
Τα στοιχεία είναι εντυπωσιακά για τις περισσότερες χώρες – μεταξύ αυτών και για την Ελλάδα.
