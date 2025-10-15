Οκτώ χρόνια από την εμπορική συμφωνία ΕΕ- Καναδά: Πόσο βοήθησε τις ελληνικές εξαγωγές

Πόσα εκατομμύρια επωφελήθηκαν οι ελληνικές επιχειρήσεις από την εξάλειψη των δασμών - Οι εκπληκτικές επιδόσεις των ακτινιδίων, το δυνατό ελληνικό αλουμίνιο και η ελληνική κουζίνα που κατακτά την αγορά του Καναδά