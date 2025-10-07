Wall Street: Φρένο στο 7ημερο ανοδικό σερί - Κοντά στα υψηλά παρέμειναν οι δείκτες

Οι αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν μετά από συνεχή ρεκόρ, καθώς οι επενδυτές δείχνουν σημάδια κόπωσης, με απώλειες στις τεχνολογικές μετοχές και αυξανόμενους φόβους για φούσκα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη