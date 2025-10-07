Wall Street: Φρένο στο 7ημερο ανοδικό σερί - Κοντά στα υψηλά παρέμειναν οι δείκτες
Οι αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν μετά από συνεχή ρεκόρ, καθώς οι επενδυτές δείχνουν σημάδια κόπωσης, με απώλειες στις τεχνολογικές μετοχές και αυξανόμενους φόβους για φούσκα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη
Σημάδια κόπωσης εμφάνισε το ράλι της Wall Street στη συνεδρίαση της Τρίτης μετά από το πολυήμερο ανοδικό σερί και τα ιστορικά υψηλά στους δείκτες. Οι επενδυτές εμφανίστηκαν πιο συγκρατημένοι ανησυχώντας για την απειλή μιας… φούσκας στον κλάδο του ΑΙ, ενώ βέβαια προβληματισμό προκαλεί το συνεχιζόμενο πολιτικό αδιέξοδο που συντηρεί το «λουκέτο» στον κρατικό μηχανισμό.
Σε κάθε περίπτωση οι απώλειες κινήθηκαν σε μετριοπαθή επίπεδα, κρατώντας τους δείκτες κοντά στα υψηλά τους!
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,20% στις 46.602 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε κάμψη ύψους 0,38% στις 6.714 μονάδες και ο Nasdaq διολίσθησε σε ποσοστό 0,67% και τις 22.788 μονάδες.
Θυμίζουμε πως τη Δευτέρα ο S&P 500 κατέγραψε το 32ο υψηλό του για φέτος και αντιστοίχως ο τεχνολογικός Nasdaq το 31ο ρεκόρ του για το 2025. Ο Dow υποχώρησε οριακά, παραμένοντας επίσης κοντά στα υψηλά του.
Στην αγορά ομολόγων, οι κρατικοί τίτλοι ενισχύθηκαν επεκτείνοντας τα κέρδη των προηγούμενων ημερών καθώς η δημοπρασία 3ετών ομολόγων ύψους 58 δισ. δολαρίων προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση.
Έτσι, η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε στο 4,129% και του 2ετούς στο 3,572%.
Το ράλι των τελευταίων μηνών στις μετοχές, που τροφοδοτήθηκε από την αισιοδοξία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, υποχώρησε σήμερα εν μέσω ανησυχιών για υπερβολικές αποτιμήσεις και σημάδια κόπωσης των αγοραστών, μετά από την εκτίναξη του S&P 500 κατά 35% από τα χαμηλά του Απριλίου.
Οι τεχνολογικοί κολοσσοί οδήγησαν την πτώση, με την Oracle να συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη πίεση, έπειτα από πληροφορίες ότι τα περιθώρια κέρδους στο cloud business της είναι χαμηλότερα απ’ ό,τι εκτιμούσαν οι αναλυτές.
Η υπερβολική αισιοδοξία των τελευταίων εβδομάδων έχει αρχίσει να προκαλεί προβληματισμό. Σύμφωνα με την Goldman Sachs, το bullish κλίμα μεταξύ των πελατών της βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο, ενώ σε ζώνη «ευφορίας» βρίσκεται και ο αντίστοιχος επενδυτικός δείκτης της Barclays. Όμως, υπάρχουν και εύλογα ερωτηματικά για τη δυνατότητα της αγοράς να διατηρήσει τα κέρδη αυτά ή για την απειλή μιας «φούσκας» στο ΑΙ, ανάλογης με την ιστορική «φούσκα» των dot-com στα τέλη της δεκαετίας του ’90.
Η συγκέντρωση των κερδών σε λίγες μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, που έχουν καταγράψει διψήφιες ανόδους μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, έχει πυροδοτήσει συζητήσεις ότι οι αποτιμήσεις έχουν αποσυνδεθεί από τα θεμελιώδη μεγέθη. Ορισμένοι αναλυτές βλέπουν, λοιπόν, ομοιότητες με την «φούσκα» των dot-com.
«Ακούμε συνεχώς προειδοποιήσεις ότι βρισκόμαστε ξανά σε μια dot-com φάση», σχολίασε ο Λουί Νάβελιερ της Navellier & Associates. «Η διαφορά είναι ότι σήμερα οι παίκτες είναι γιγαντιαίες εταιρείες με τεράστια κεφάλαια και ισχυρές ταμειακές ροές».
Βεβαίως, εάν τα κέρδη από την τεχνητή νοημοσύνη καθυστερήσουν δεδομένων των τεράστιων επενδύσεων που έχουν γίνει, κάποιες εταιρείες hardware θα μπορούσαν να εμφανίσουν λειτουργικές ζημίες. Ωστόσο, κατά τον Νάβελιερ δεν υπάρχει λόγος πανικού, ειδικά όσο οι εκτιμήσεις για τα κέρδη παραμένουν θετικές και η Fed θα συνεχίσει τις περικοπές των επιτοκίων.
Το τελευταίο αποτελεί σαφώς κλειδί για τις αντοχές της αγοράς το επόμενο διάστημα.
Οι αγορές τιμολογούν νέες μειώσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τόσο τον Οκτώβριο (σε ποσοστό 95%) όσο και τον Δεκέμβριο (σε ποσοστό 83%), σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME. Ωστόσο, οι ίδιοι οι αξιωματούχοι της Fed δεν εμφανίζονται τόσο ενθαρρυντικοί προς την κατεύθυνση αυτή.
Πολλά στελέχη σε δηλώσεις τους τις τελευταίες ημέρες έχουν υιοθετήσει επιφυλακτική στάση, θέλοντας να κρατήσουν τις προσδοκίες της αγοράς χαμηλά δεδομένου του υψηλού πληθωρισμού. Ανάμεσα τους ο πρόεδρος της Fed του Κάνσας Σίτι, Τζεφ Σμιντ, ο οποίος σε ομιλία του νωρίτερα ξεκαθάρισε ότι είναι απρόθυμος να προχωρήσει σε περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων. Όπως είπε, η Fed θα πρέπει να «παραμείνει επικεντρωμένη στον κίνδυνο υπερβολικά υψηλού πληθωρισμού» και όχι στην εμφανιζόμενη αδυναμία της αγοράς εργασίας.
Ο συνδυασμός των στοιχείων αυτών κρατά ζωντανό τον κίνδυνο μιας διόρθωσης, αν και το εύρος της πιθανότατα δεν θα είναι μεγάλο.
«Μια περίοδος συσσώρευσης δεν θα ήταν έκπληξη μετά από ένα τόσο ισχυρό ράλι, αλλά πιστεύουμε ότι η άνοδος των μετοχών στηρίζεται σε στέρεα θεμελιώδη στοιχεία», υποστήριξε η Ούλρικε Χόφμαν–Μπουρχάρντι της UBS Global Wealth Management.
Πιο επιφυλακτικός ο Κρις Μοντάγκου της Citigroup, υποστήριξε ότι «οι πιθανότητες ρευστοποιήσεων έχουν αυξηθεί σημαντικά στις αγορές, ιδιαίτερα στον Nasdaq, περιορίζοντας το περιθώριο περαιτέρω ανόδου».
Ο Κρεγκ Τζόνσον της Piper Sandler υπογράμμισε ότι, αν και παραμένει αισιόδοξος, βλέπει ενδείξεις διαφοροποίησης στη δυναμική των μετοχών, ειδικά σε τίτλους που έχουν υπερτιμηθεί τις τελευταίες εβδομάδες. «Μια σύντομη διόρθωση ή οριακή υποχώρηση θα ήταν ευπρόσδεκτη για να δημιουργηθούν καλύτερες ευκαιρίες τοποθέτησης», τόνισε.
Σε επίπεδο μετοχών, στην πλευρά των κερδισμένων πρωταγωνίστησε η Trilogy Metals, η οποία κατέγραψε θεαματική άνοδο άνω του 220%, μετά την ανακοίνωση ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα αποκτήσει ποσοστό 10% συμμετοχής στην εταιρεία.
Ισχυρή ήταν και η πορεία της AMD, καθώς η εταιρεία επωφελήθηκε από τη συμφωνία συνεργασίας με την OpenAI και από νέες αναβαθμίσεις τιμών-στόχων από διεθνείς χρηματιστηριακούς οίκους.
Η IBM κινήθηκε ανοδικά μετά την ανακοίνωση συνεργασίας με την Anthropic στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ η Constellation Brands κατέγραψε επίσης ισχυρή επίδοση έπειτα από καλύτερα των αναμενομένων αποτελέσματα τριμήνου.
Στην αντίπερα όχθη, η Oracle βρέθηκε στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων μετά τις αναφορές ότι τα περιθώρια κέρδους της στο cloud computing είναι χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στους επενδυτές για τη δυναμική της εταιρείας.
Αρνητική εικόνα παρουσίασε και η Ford, καθώς πληροφορίες για φωτιά σε εργοστάσιο προμηθευτή της προκάλεσαν φόβους για νέα προβλήματα στην εφοδιαστική της αλυσίδα.
Μεγάλη πτώση άνω του 3% και για την Tesla, με τους επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί απέναντι στις αποτιμήσεις του κλάδου και να αδιαφορούν για την παρουσίαση του νέου φτηνότερου μοντέλου του Model Y.
Απώλειες σημείωσαν, τέλος, και μετοχές όπως οι Home Depot και McDonald’s, οι οποίες επιβάρυναν την πορεία του δείκτη Dow Jones, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε μερική κατοχύρωση κερδών μετά τα πρόσφατα ιστορικά υψηλά.
