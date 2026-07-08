Spitogatos: Άνοδος στις τιμές κατοικιών αλλά με ηπιότερο ρυθμό το β΄τρίμηνo – Πού καταγράφονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις
Spitogatos: Άνοδος στις τιμές κατοικιών αλλά με ηπιότερο ρυθμό το β΄τρίμηνo – Πού καταγράφονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις
Στα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, καθώς και στα περίχωρά τους, οι μέσες ζητούμενες τιμές κατοικιών, τόσο προς πώληση όσο και προς ενοικίαση, συνέχισαν την ανοδική τους πορεία - Οι περιοχές που ξεχώρισαν
Tην εξέλιξη των ζητούμενων τιμών των κατοικιών προς πώληση και ενοικίαση σε όλη την Ελλάδα κατά το 2ο τρίμηνο του 2026 κατέγραψε ο SPI, ο δείκτης τιμών του Spitogatos, ο οποίος αποτυπώνει τις τάσεις τιμών στην εγχώρια αγορά ακινήτων μέσα από εκατομμύρια πραγματικά δεδομένα αγγελιών στην πλατφόρμα του Spitogatos.
Εξετάζοντας την κτηματαγορά κατά το 2ο τρίμηνο του 2026 στο σύνολο της χώρας παρατηρείται αύξηση της Μέσης Ζητούμενης Τιμής (ΜΖΤ) πώλησης κατοικίας κατά 6,1% σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2025. H αύξηση αυτή είναι μικρότερη από την αντίστοιχη περσινή που ανερχόταν στο 9,7%. Η ΜΖΤ ενοικίασης κατοικίας αυξήθηκε ετησίως μόλις κατά 1,3%, ετήσια αύξηση σημαντικά ηπιότερη από την αντίστοιχη περσινή που ανερχόταν στο 7,2%.
Στα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, καθώς και στα περίχωρά τους, οι μέσες ζητούμενες τιμές (ΜΖΤ) κατοικιών, τόσο προς πώληση όσο και προς ενοικίαση, συνέχισαν την ανοδική τους πορεία. Ειδικότερα, στην Αττική η ΜΖΤ πώλησης κατοικίας αυξήθηκε κατά 5,3% σε ετήσια βάση το 2ο τρίμηνο του 2026, έναντι αύξησης 9,4% που είχε καταγραφεί την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Στον τομέα της ενοικίασης, η ΜΖΤ ενοικίασης κατοικιών στην Αττική ενισχύθηκε ετησίως κατά 4,5% σε σύγκριση με το 2ο τρίμηνο του 2025, μεταβολή παρόμοια με εκείνη του προηγούμενου έτους (4,4%). Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ζήτηση για κατοικίες προς ενοικίαση στην Αττική παραμένει ισχυρή, διατηρώντας σταθερές ανοδικές πιέσεις στις ζητούμενες τιμές.
Στην Θεσσαλονίκη, η ΜΖΤ πώλησης κατοικίας αυξήθηκε κατά 7,7% σε ετήσια βάση, αύξηση σημαντικά μικρότερη από την αντίστοιχη περσινή που διαμορφωνόταν στο 11,4%. Η ΜΖΤ ενοικίασης κατοικίας σημείωσε ετήσια αύξηση 6,6% κατά το 2ο τρίμηνο του 2026 ενώ η αντίστοιχη αύξηση το 2ο τρίμηνο του 2025 ανερχόταν στο 10,9%. Οι σημαντικές ετήσιες αυξήσεις τόσο στη ΜΖΤ πώλησης όσο και ενοικίασης στη Θεσσαλονίκη αποδεικνύουν το έντονο ενδιαφέρον αγοραστών και ενοικιαστών για κατοικίες στο Δήμο Θεσσαλονίκης αλλά και στους περιφερειακούς δήμους της.
Διαβάστε περισσότερα και δείτε πίνακες στο newmoney.gr
Εξετάζοντας την κτηματαγορά κατά το 2ο τρίμηνο του 2026 στο σύνολο της χώρας παρατηρείται αύξηση της Μέσης Ζητούμενης Τιμής (ΜΖΤ) πώλησης κατοικίας κατά 6,1% σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2025. H αύξηση αυτή είναι μικρότερη από την αντίστοιχη περσινή που ανερχόταν στο 9,7%. Η ΜΖΤ ενοικίασης κατοικίας αυξήθηκε ετησίως μόλις κατά 1,3%, ετήσια αύξηση σημαντικά ηπιότερη από την αντίστοιχη περσινή που ανερχόταν στο 7,2%.
Στα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, καθώς και στα περίχωρά τους, οι μέσες ζητούμενες τιμές (ΜΖΤ) κατοικιών, τόσο προς πώληση όσο και προς ενοικίαση, συνέχισαν την ανοδική τους πορεία. Ειδικότερα, στην Αττική η ΜΖΤ πώλησης κατοικίας αυξήθηκε κατά 5,3% σε ετήσια βάση το 2ο τρίμηνο του 2026, έναντι αύξησης 9,4% που είχε καταγραφεί την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Στον τομέα της ενοικίασης, η ΜΖΤ ενοικίασης κατοικιών στην Αττική ενισχύθηκε ετησίως κατά 4,5% σε σύγκριση με το 2ο τρίμηνο του 2025, μεταβολή παρόμοια με εκείνη του προηγούμενου έτους (4,4%). Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ζήτηση για κατοικίες προς ενοικίαση στην Αττική παραμένει ισχυρή, διατηρώντας σταθερές ανοδικές πιέσεις στις ζητούμενες τιμές.
Στην Θεσσαλονίκη, η ΜΖΤ πώλησης κατοικίας αυξήθηκε κατά 7,7% σε ετήσια βάση, αύξηση σημαντικά μικρότερη από την αντίστοιχη περσινή που διαμορφωνόταν στο 11,4%. Η ΜΖΤ ενοικίασης κατοικίας σημείωσε ετήσια αύξηση 6,6% κατά το 2ο τρίμηνο του 2026 ενώ η αντίστοιχη αύξηση το 2ο τρίμηνο του 2025 ανερχόταν στο 10,9%. Οι σημαντικές ετήσιες αυξήσεις τόσο στη ΜΖΤ πώλησης όσο και ενοικίασης στη Θεσσαλονίκη αποδεικνύουν το έντονο ενδιαφέρον αγοραστών και ενοικιαστών για κατοικίες στο Δήμο Θεσσαλονίκης αλλά και στους περιφερειακούς δήμους της.
Διαβάστε περισσότερα και δείτε πίνακες στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα