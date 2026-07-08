Spitogatos: Άνοδος στις τιμές κατοικιών αλλά με ηπιότερο ρυθμό το β΄τρίμηνo – Πού καταγράφονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις

Στα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, καθώς και στα περίχωρά τους, οι μέσες ζητούμενες τιμές κατοικιών, τόσο προς πώληση όσο και προς ενοικίαση, συνέχισαν την ανοδική τους πορεία - Οι περιοχές που ξεχώρισαν