Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν επιθέσεις κατά του Ιράν, εκρήξεις στα λιμάνια του Μπαντάρ Αμπάς και του Σιρίκ
Η ανακοίνωση της CENTCOM: Στόχος η περαιτέρω εξασθένηση της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ - Eνεργοποιήθηκε η ιρανική αεράμυνα - Ο Τραμπ είχε προαναγγείλει νωρίτερα σήμερα «σκληρά χτυπήματα»
Αναφορές υπάρχουν και για το νησί Σιρίκ, το Μπουσέρ, αλλά και στις επαρχίες Τσαμπαχάρ, Κοναράκ, Σιστάν και Βαλουχιστάν.
⚡️ Photo || Part of the targeting of Chabahar city in southeastern Iran. pic.twitter.com/nTWWCYGuq7— Middle East Observer (@ME_Observer_) July 8, 2026
⚡️ Bushehr pic.twitter.com/VEeZuP0Xz2— Middle East Observer (@ME_Observer_) July 8, 2026
» Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν το Ιράν υπεύθυνο για τις πρόσφατες αδικαιολόγητες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων και πληρωμάτων πολιτών που πλέουν ελεύθερα σε μια ζωτικής σημασίας διεθνή θαλάσσια οδό».
At the direction of the Commander in Chief, U.S. Central Command forces have started conducting additional strikes against Iran to further degrade their ability to threaten freedom of navigation in the Strait of Hormuz. The United States is holding Iran accountable for recent…— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 8, 2026
Τους βομβαρδισμούς επιβεβαίωσε στον Μπαράκ Ραβίντ του Axios Αμερικανός αξιωματούχος.
🚨The U.S. military is conducting strikes against Iranian military targets in the Strait of Hormuz, a U.S. official told me— Barak Ravid (@BarakRavid) July 8, 2026
Σύμφωνα με πληροφορίες του Fars, ορισμένες από τις εκρήξεις ακούστηκαν και από τη θάλασσα, κοντά στη δυτική ακτή του Σίρικ.
Υπενθυμίζεται ότι και χθες το βράδυ είχαν γίνει αεροπορικοί βομβαρδισμοί από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις σε διάφορες τοποθεσίες στις νότιες επαρχίες και δέχθηκαν αντίδραση από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.
Διακοπές ρεύματος καταγράφονται στην επαρχία Τσαμπαχάρ, αναφέρει το Al Jazeera.
Εν τω μεταξύ, το Mehr αναφέρει ότι ενεργοποιήθηκε η ιρανική αεράμυνα.
Οι ΗΠΑ είχαν ενημερώσει πριν από την επίθεση το Ισραήλ, έγινε ακόμη γνωστό από το Al Arabiya.
“Tonight—if we need to, on your orders, Mr. President, we will hit even more and even deeper.” pic.twitter.com/0wCRjjgCpr— JJ🕊️ (@jesseyjay94) July 8, 2026
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