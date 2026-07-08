Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν επιθέσεις κατά του Ιράν, εκρήξεις στα λιμάνια του Μπαντάρ Αμπάς και του Σιρίκ

Η ανακοίνωση της CENTCOM: Στόχος η περαιτέρω εξασθένηση της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ - Eνεργοποιήθηκε η ιρανική αεράμυνα - Ο Τραμπ είχε προαναγγείλει νωρίτερα σήμερα «σκληρά χτυπήματα»