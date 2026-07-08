Εξάρχου: Η Ελλάδα διανύει την πιο ελκυστική επενδυτική περίοδο των τελευταίων δεκαετιών
Εξάρχου: Η Ελλάδα διανύει την πιο ελκυστική επενδυτική περίοδο των τελευταίων δεκαετιών
«Στα 60 χρόνια της ζωής μου δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο ενδιαφέρον ξένων επενδυτών για την Ελλάδα», δηλώνει ο επικεφαλής της AKTOR, προβλέποντας ότι τα ιδιωτικά κεφάλαια θα διαδεχθούν το Ταμείο Ανάκαμψης - Χαρακτήρισε φαινόμενο την ανάπτυξη του ομίλου από το βήμα του Εconomist
Την εκτίμηση ότι η Ελλάδα διανύει την πιο ελκυστική επενδυτική περίοδο των τελευταίων δεκαετιών και ότι το επόμενο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας θα στηριχθεί περισσότερο στα ιδιωτικά κεφάλαια παρά στους ευρωπαϊκούς πόρους διατύπωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η Ευρώπη χρειάζεται ισχυρότερη στρατηγική αυτονομία και μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα.
Μιλώντας στο πλαίσιο του συνεδρίου του Economist, ο επικεφαλής της AKTOR σημείωσε ότι, για πρώτη φορά, μεγάλα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια τοποθετούν ίδια κεφάλαια στην ελληνική οικονομία, εξέλιξη που –όπως είπε– αντανακλά τη θεαματική μεταστροφή της εικόνας της χώρας στις διεθνείς αγορές.
«Στα 60 χρόνια της ζωής μου δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο ενδιαφέρον ξένων επενδυτών να αναλάβουν ελληνικό ρίσκο», ανέφερε χαρακτηριστικά, θυμίζοντας ότι πριν από λίγα χρόνια η αναφορά και μόνο σε μια ελληνική εταιρεία ήταν αρκετή για να απομακρύνει τους επενδυτές από το τραπέζι των συζητήσεων.
Όπως σημείωσε, σήμερα η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα ανέφερε τις πρόσφατες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ, επισημαίνοντας ότι μεγάλα διεθνή funds επενδύουν πλέον ίδια κεφάλαια στην Ελλάδα και όχι δανειακά χρήματα.
Κατά τον ίδιο, μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, οι ιδιωτικές επενδύσεις θα αποτελέσουν τον βασικό μοχλό χρηματοδότησης της ανάπτυξης. «Οι ιδιωτικές επενδύσεις θα αντικαταστήσουν σχήματα όπως το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτή είναι η ασφαλέστερη βάση για τη μελλοντική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας», τόνισε.
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Μιλώντας στο πλαίσιο του συνεδρίου του Economist, ο επικεφαλής της AKTOR σημείωσε ότι, για πρώτη φορά, μεγάλα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια τοποθετούν ίδια κεφάλαια στην ελληνική οικονομία, εξέλιξη που –όπως είπε– αντανακλά τη θεαματική μεταστροφή της εικόνας της χώρας στις διεθνείς αγορές.
«Στα 60 χρόνια της ζωής μου δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο ενδιαφέρον ξένων επενδυτών να αναλάβουν ελληνικό ρίσκο», ανέφερε χαρακτηριστικά, θυμίζοντας ότι πριν από λίγα χρόνια η αναφορά και μόνο σε μια ελληνική εταιρεία ήταν αρκετή για να απομακρύνει τους επενδυτές από το τραπέζι των συζητήσεων.
Όπως σημείωσε, σήμερα η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα ανέφερε τις πρόσφατες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ, επισημαίνοντας ότι μεγάλα διεθνή funds επενδύουν πλέον ίδια κεφάλαια στην Ελλάδα και όχι δανειακά χρήματα.
Κατά τον ίδιο, μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, οι ιδιωτικές επενδύσεις θα αποτελέσουν τον βασικό μοχλό χρηματοδότησης της ανάπτυξης. «Οι ιδιωτικές επενδύσεις θα αντικαταστήσουν σχήματα όπως το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτή είναι η ασφαλέστερη βάση για τη μελλοντική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας», τόνισε.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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