Εξάρχου: Η Ελλάδα διανύει την πιο ελκυστική επενδυτική περίοδο των τελευταίων δεκαετιών

«Στα 60 χρόνια της ζωής μου δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο ενδιαφέρον ξένων επενδυτών για την Ελλάδα», δηλώνει ο επικεφαλής της AKTOR, προβλέποντας ότι τα ιδιωτικά κεφάλαια θα διαδεχθούν το Ταμείο Ανάκαμψης - Χαρακτήρισε φαινόμενο την ανάπτυξη του ομίλου από το βήμα του Εconomist