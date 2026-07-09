Τραμπ μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν: «Αν συμβεί ξανά, θα γίνει πολύ χειρότερο»
Τραμπ μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν: «Αν συμβεί ξανά, θα γίνει πολύ χειρότερο»
Η Ουάσινγκτον δηλώνει ότι η εκεχειρία έχει «τουλάχιστον προσωρινά σταματήσει» μετά την κλιμάκωση με την Τεχεράνη
Νέα ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ - Ιράν προκαλούν τα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων, με τον Ντόναλντ Τραμπ να τα χαρακτηρίζει «αντίποινα» για την επίθεση σε πλοία και να προειδοποιεί την Τεχεράνη ότι μια νέα κίνηση θα έχει ακόμη σοβαρότερες συνέπειες.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε εικόνες από τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, γράφοντας στην πλατφόρμα Truth Social ότι πρόκειται για «αντίποινα για τον χθεσινό βομβαρδισμό πλοίων από το Ιράν».
«Αν συμβεί ξανά, θα γίνει πολύ χειρότερο!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ρευστή και δεν αποκλείονται νέα πλήγματα πέρα από εκείνα που έχουν ήδη ανακοινωθεί.
Ο αμερικανικός στρατός βρίσκεται σε στάση αναμονής, με τον αξιωματούχο να αναφέρει ότι οι στόχοι των τελευταίων επιχειρήσεων ήταν πύραυλοι και drones που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εναντίον αμερικανικών μέσων, όπως αεροπλανοφόρα.
Στον τελευταίο γύρο επιθέσεων συμμετείχε και το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, με τα πλήγματα να πραγματοποιούνται τόσο από ξηρά όσο και από θάλασσα.
Οι επιχειρήσεις στο USS Abraham Lincoln έχουν αυτή τη στιγμή αμυντικό χαρακτήρα, ωστόσο το αεροπλανοφόρο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για επιτήρηση των Στενών του Ορμούζ ή για πιθανό αποκλεισμό, εφόσον ληφθεί τέτοια απόφαση.
Ο ίδιος αξιωματούχος πρόσθεσε ότι δεν έχουν αποκλειστεί επιθετικές επιχειρήσεις, ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης.
Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι το μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη «τελείωσε», σημειώνοντας ωστόσο ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες θα μπορούσαν να συνεχιστούν.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε εικόνες από τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, γράφοντας στην πλατφόρμα Truth Social ότι πρόκειται για «αντίποινα για τον χθεσινό βομβαρδισμό πλοίων από το Ιράν».
«Αν συμβεί ξανά, θα γίνει πολύ χειρότερο!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.
«Πάγωσε» η εκεχειρία με το ΙράνΑμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN και τη δημοσιογράφο Πάμελα Μπράουν, η οποία βρίσκεται πάνω στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln στη βόρεια Αραβική Θάλασσα, ότι η εκεχειρία με το Ιράν έχει «τουλάχιστον προσωρινά σταματήσει».
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ρευστή και δεν αποκλείονται νέα πλήγματα πέρα από εκείνα που έχουν ήδη ανακοινωθεί.
Ο αμερικανικός στρατός βρίσκεται σε στάση αναμονής, με τον αξιωματούχο να αναφέρει ότι οι στόχοι των τελευταίων επιχειρήσεων ήταν πύραυλοι και drones που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εναντίον αμερικανικών μέσων, όπως αεροπλανοφόρα.
Στόχοι κοντά στα Στενά του ΟρμούζΟι ΗΠΑ έπληξαν επίσης στόχους στην περιοχή γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, οι οποίοι, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, θα μπορούσαν να αποτελέσουν απειλή για την εμπορική ναυσιπλοΐα.
Στον τελευταίο γύρο επιθέσεων συμμετείχε και το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, με τα πλήγματα να πραγματοποιούνται τόσο από ξηρά όσο και από θάλασσα.
Οι επιχειρήσεις στο USS Abraham Lincoln έχουν αυτή τη στιγμή αμυντικό χαρακτήρα, ωστόσο το αεροπλανοφόρο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για επιτήρηση των Στενών του Ορμούζ ή για πιθανό αποκλεισμό, εφόσον ληφθεί τέτοια απόφαση.
Ο ίδιος αξιωματούχος πρόσθεσε ότι δεν έχουν αποκλειστεί επιθετικές επιχειρήσεις, ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης.
Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι το μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη «τελείωσε», σημειώνοντας ωστόσο ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες θα μπορούσαν να συνεχιστούν.
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