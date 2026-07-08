Wall Street: Βουτιά πάνω από 570 μονάδες για τον Dow Jones – Πιέσεις από Ιράν και πρακτικά της Fed
Wall Street: Βουτιά πάνω από 570 μονάδες για τον Dow Jones – Πιέσεις από Ιράν και πρακτικά της Fed
Η κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή επιβάρυνε τη Wall Street, ενώ το ράλι του πετρελαίου και τα μηνύματα από τα πρακτικά της Fed κράτησαν τους επενδυτές σε στάση αναμονής
Με ισχυρές απώλειες έκλεισε η Wall Street την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές βρέθηκαν αντιμέτωποι με το διπλό μέτωπο αβεβαιότητας, της νέας γεωπολιτικής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, που εκτόξευσε τις τιμές του πετρελαίου, και τα πρακτικά της Fed, τα οποία ανέδειξαν τις διαφωνίες των αξιωματούχων για την επόμενη κίνηση στα επιτόκια.
Στο κλίμα αυτό στο ταμπλό, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 1,09% ή κατά 577 μονάδες στις 52,347, ενώ ο S&P 500 σημείωσε πτώση 0,28% στις 7,482 μονάδες ενώ ο Nasdaq κατάφερε λίγο πριν το τέλος της συνεδρίασης να περάσει σε θετικό έδαφος έστω και με μικρή άνοδο κατά 0,20% στις 25,870 μονάδες.
Αντίθετα ανοδικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, ακολουθώντας το άλμα στις τιμές του πετρελαίου. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου, που αποτελεί σημείο αναφοράς για τα επιτόκια στεγαστικών δανείων, δανείων αυτοκινήτου και πιστωτικών καρτών, ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 4 μονάδες βάσης, φθάνοντας στο 4,573%. Η απόδοση του 2ετούς ομολόγου, η οποία συνήθως ακολουθεί τις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική της Federal Reserve, αυξήθηκε κατά περισσότερο από 5 μονάδες βάσης, στο 4,214%.
Παράλληλα, η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου, η οποία επηρεάζεται παραδοσιακά από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 4 μονάδες βάσης, φτάνοντας στο 5,084%.
Η συνεδρίαση της Τετάρτης ήταν εμφανώς επηρεασμένη από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θεωρεί πως η εκεχειρία με το Ιράν «έχει τελειώσει», χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα κατά της Τεχεράνης.
Λίγες ώρες αργότερα προχώρησε ακόμη περισσότερο, προειδοποιώντας ότι «θα τους χτυπήσουμε σκληρά απόψε», μετά τα αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο βράδυ ως απάντηση στις επιθέσεις κατά τριών εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.
Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, χαρακτήρισε τις αμερικανικές επιχειρήσεις «απολύτως αναγκαίες», υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις σε πλοία συνιστούν παραβίαση της εκεχειρίας και δικαιολογούν μια ισχυρή απάντηση από τις ΗΠΑ.
Η εκτίναξη του πετρελαίου ευνόησε τον ενεργειακό κλάδο. Οι μετοχές των ConocoPhillips και Chevron ενισχύθηκαν περίπου 1%, ενώ η Marathon Petroleum κατέγραψε άνοδο περίπου 3%.
Αντίθετα, πιέσεις δέχθηκαν οι εταιρείες που επηρεάζονται από την αύξηση του ενεργειακού κόστους. Η Home Depot υποχώρησε κατά περίπου 2%, η McDonald’s έχασε πάνω από 1%, ενώ η Booking Holdings κατέγραψε απώλειες περίπου 4%.
Οι μετοχές των αεροπορικών εταιρειών βρέθηκαν επίσης στο στόχαστρο των πωλητών. Η American Airlines υποχωρούσε σχεδόν 4%, η United Airlines περίπου 2,5%, ενώ οι Delta Air Lines, Southwest Airlines και JetBlue Airways έχαναν περίπου 2% η καθεμία.
Οι επενδυτές φοβούνται ότι μια νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω άνοδο των τιμών των καυσίμων, να περιορίσει τη ζήτηση για ταξίδια και να προκαλέσει προβλήματα στις αεροπορικές μεταφορές, επιβαρύνοντας τα περιθώρια κερδοφορίας του κλάδου.
Αντίθετα, οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών εμφάνισαν τάσεις σταθεροποίησης, με το VanEck Semiconductor ETF (SMH) να ενισχύεται περισσότερο από 1%, αν και εξακολουθεί να βρίσκεται περίπου 12% χαμηλότερα από τα πρόσφατα υψηλά του.
Σύμφωνα με την Daniela Hathorn, αναλύτρια της Capital.com, η αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή διέκοψε το ιδιαίτερα αισιόδοξο αφήγημα που είχε επικρατήσει τις τελευταίες εβδομάδες στις αγορές.
Όπως σημείωσε, οι επενδυτές είχαν αρχίσει να θεωρούν δεδομένη μια σταδιακή αποκλιμάκωση της κρίσης, όμως οι τελευταίες εξελίξεις υπενθύμισαν ότι μια μόνιμη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένει μακριά, οδηγώντας τις αγορές σε νέα αναθεώρηση του γεωπολιτικού κινδύνου.
Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Benjamin Salisbury, επικεφαλής ερευνών της Height Securities, υποστήριξε ότι η νέα ένταση αποτελεί αποτέλεσμα της «γκρίζας ζώνης» που άφησε η συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.
Κατά τον ίδιο, η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπη με δύο αντικρουόμενες προκλήσεις: αφενός την πρόθεση του Ιράν να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο στη ναυσιπλοΐα των Στενών και αφετέρου τις πυρηνικές φιλοδοξίες της Τεχεράνης.
Το επενδυτικό ενδιαφέρον στράφηκε και στα πρακτικά της συνεδρίασης της Federal Reserve του Ιουνίου, της πρώτης υπό τον νέο πρόεδρο Κέβιν Γουόρς, τα οποία επιβεβαίωσαν ότι οι αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας παραμένουν διχασμένοι ως προς την επόμενη κίνηση στα επιτόκια.
Σύμφωνα με τα πρακτικά, πολλά μέλη εκτιμούν ότι το βασικό επιτόκιο θα μπορούσε να βρίσκεται εντός ή ακόμη και ελαφρώς χαμηλότερα από το σημερινό εύρος έως το τέλος του έτους.
Ωστόσο, πολλά άλλα μέλη θεωρούν ότι το κατάλληλο επίπεδο των επιτοκίων θα πρέπει να είναι υψηλότερο από το σημερινό, γεγονός που αποτυπώνει την αβεβαιότητα σχετικά με την πορεία του πληθωρισμού.
Η Fed διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Ιουνίου, ενώ τόσο η αγορά μετοχών όσο και η αγορά ομολόγων αντέδρασαν περιορισμένα μετά τη δημοσιοποίηση των πρακτικών, καθώς το βασικό ενδιαφέρον των επενδυτών παρέμεινε στραμμένο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Παράλληλα, ο κλάδος των υλικών (Materials) του S&P 500 κατέγραφε τη χειρότερη ημερήσια επίδοσή του εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, με απώλειες σχεδόν 3%, που παραπέμπουν στις έντονες αναταράξεις που είχαν προκαλέσει οι ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τους δασμούς στις αρχές του 2025.
Τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν οι Smurfit WestRock και Amcor, με απώλειες άνω του 7% και 6% αντίστοιχα, ενώ στον αντίποδα οι LyondellBasell και Dow Inc. κινήθηκαν ανοδικά, περιορίζοντας μέρος των απωλειών του κλάδου.
Η εικόνα της συνεδρίασης επιβεβαίωσε ότι οι αγορές παραμένουν ιδιαίτερα ευάλωτες στις γεωπολιτικές εξελίξεις, με το πετρέλαιο, τις στρατιωτικές εξελίξεις και τις επόμενες κινήσεις της Federal Reserve να αποτελούν τους βασικούς καταλύτες για την πορεία της Wall Street τις επόμενες εβδομάδες.
ΠΗΓΗ: NEWMONEY.GR
Στο κλίμα αυτό στο ταμπλό, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 1,09% ή κατά 577 μονάδες στις 52,347, ενώ ο S&P 500 σημείωσε πτώση 0,28% στις 7,482 μονάδες ενώ ο Nasdaq κατάφερε λίγο πριν το τέλος της συνεδρίασης να περάσει σε θετικό έδαφος έστω και με μικρή άνοδο κατά 0,20% στις 25,870 μονάδες.
Αντίθετα ανοδικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, ακολουθώντας το άλμα στις τιμές του πετρελαίου. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου, που αποτελεί σημείο αναφοράς για τα επιτόκια στεγαστικών δανείων, δανείων αυτοκινήτου και πιστωτικών καρτών, ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 4 μονάδες βάσης, φθάνοντας στο 4,573%. Η απόδοση του 2ετούς ομολόγου, η οποία συνήθως ακολουθεί τις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική της Federal Reserve, αυξήθηκε κατά περισσότερο από 5 μονάδες βάσης, στο 4,214%.
Παράλληλα, η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου, η οποία επηρεάζεται παραδοσιακά από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 4 μονάδες βάσης, φτάνοντας στο 5,084%.
Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν
Η συνεδρίαση της Τετάρτης ήταν εμφανώς επηρεασμένη από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θεωρεί πως η εκεχειρία με το Ιράν «έχει τελειώσει», χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα κατά της Τεχεράνης.
Λίγες ώρες αργότερα προχώρησε ακόμη περισσότερο, προειδοποιώντας ότι «θα τους χτυπήσουμε σκληρά απόψε», μετά τα αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο βράδυ ως απάντηση στις επιθέσεις κατά τριών εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.
Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, χαρακτήρισε τις αμερικανικές επιχειρήσεις «απολύτως αναγκαίες», υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις σε πλοία συνιστούν παραβίαση της εκεχειρίας και δικαιολογούν μια ισχυρή απάντηση από τις ΗΠΑ.
Ράλι στις ενεργειακές μετοχές – Πιέσεις σε καταναλωτικές και αεροπορικές
Η εκτίναξη του πετρελαίου ευνόησε τον ενεργειακό κλάδο. Οι μετοχές των ConocoPhillips και Chevron ενισχύθηκαν περίπου 1%, ενώ η Marathon Petroleum κατέγραψε άνοδο περίπου 3%.
Αντίθετα, πιέσεις δέχθηκαν οι εταιρείες που επηρεάζονται από την αύξηση του ενεργειακού κόστους. Η Home Depot υποχώρησε κατά περίπου 2%, η McDonald’s έχασε πάνω από 1%, ενώ η Booking Holdings κατέγραψε απώλειες περίπου 4%.
Οι μετοχές των αεροπορικών εταιρειών βρέθηκαν επίσης στο στόχαστρο των πωλητών. Η American Airlines υποχωρούσε σχεδόν 4%, η United Airlines περίπου 2,5%, ενώ οι Delta Air Lines, Southwest Airlines και JetBlue Airways έχαναν περίπου 2% η καθεμία.
Οι επενδυτές φοβούνται ότι μια νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω άνοδο των τιμών των καυσίμων, να περιορίσει τη ζήτηση για ταξίδια και να προκαλέσει προβλήματα στις αεροπορικές μεταφορές, επιβαρύνοντας τα περιθώρια κερδοφορίας του κλάδου.
Αντίθετα, οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών εμφάνισαν τάσεις σταθεροποίησης, με το VanEck Semiconductor ETF (SMH) να ενισχύεται περισσότερο από 1%, αν και εξακολουθεί να βρίσκεται περίπου 12% χαμηλότερα από τα πρόσφατα υψηλά του.
Οι αγορές επανατιμολογούν τον γεωπολιτικό κίνδυνο
Σύμφωνα με την Daniela Hathorn, αναλύτρια της Capital.com, η αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή διέκοψε το ιδιαίτερα αισιόδοξο αφήγημα που είχε επικρατήσει τις τελευταίες εβδομάδες στις αγορές.
Όπως σημείωσε, οι επενδυτές είχαν αρχίσει να θεωρούν δεδομένη μια σταδιακή αποκλιμάκωση της κρίσης, όμως οι τελευταίες εξελίξεις υπενθύμισαν ότι μια μόνιμη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένει μακριά, οδηγώντας τις αγορές σε νέα αναθεώρηση του γεωπολιτικού κινδύνου.
Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Benjamin Salisbury, επικεφαλής ερευνών της Height Securities, υποστήριξε ότι η νέα ένταση αποτελεί αποτέλεσμα της «γκρίζας ζώνης» που άφησε η συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.
Κατά τον ίδιο, η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπη με δύο αντικρουόμενες προκλήσεις: αφενός την πρόθεση του Ιράν να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο στη ναυσιπλοΐα των Στενών και αφετέρου τις πυρηνικές φιλοδοξίες της Τεχεράνης.
Το επενδυτικό ενδιαφέρον στράφηκε και στα πρακτικά της συνεδρίασης της Federal Reserve του Ιουνίου, της πρώτης υπό τον νέο πρόεδρο Κέβιν Γουόρς, τα οποία επιβεβαίωσαν ότι οι αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας παραμένουν διχασμένοι ως προς την επόμενη κίνηση στα επιτόκια.
Τα πρακτικά της Fed επιβεβαίωσαν τον διχασμό για τα επιτόκια
Σύμφωνα με τα πρακτικά, πολλά μέλη εκτιμούν ότι το βασικό επιτόκιο θα μπορούσε να βρίσκεται εντός ή ακόμη και ελαφρώς χαμηλότερα από το σημερινό εύρος έως το τέλος του έτους.
Ωστόσο, πολλά άλλα μέλη θεωρούν ότι το κατάλληλο επίπεδο των επιτοκίων θα πρέπει να είναι υψηλότερο από το σημερινό, γεγονός που αποτυπώνει την αβεβαιότητα σχετικά με την πορεία του πληθωρισμού.
Η Fed διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Ιουνίου, ενώ τόσο η αγορά μετοχών όσο και η αγορά ομολόγων αντέδρασαν περιορισμένα μετά τη δημοσιοποίηση των πρακτικών, καθώς το βασικό ενδιαφέρον των επενδυτών παρέμεινε στραμμένο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Παράλληλα, ο κλάδος των υλικών (Materials) του S&P 500 κατέγραφε τη χειρότερη ημερήσια επίδοσή του εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, με απώλειες σχεδόν 3%, που παραπέμπουν στις έντονες αναταράξεις που είχαν προκαλέσει οι ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τους δασμούς στις αρχές του 2025.
Μεγάλες πιέσεις στον κλάδο των υλικών
Τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν οι Smurfit WestRock και Amcor, με απώλειες άνω του 7% και 6% αντίστοιχα, ενώ στον αντίποδα οι LyondellBasell και Dow Inc. κινήθηκαν ανοδικά, περιορίζοντας μέρος των απωλειών του κλάδου.
Η εικόνα της συνεδρίασης επιβεβαίωσε ότι οι αγορές παραμένουν ιδιαίτερα ευάλωτες στις γεωπολιτικές εξελίξεις, με το πετρέλαιο, τις στρατιωτικές εξελίξεις και τις επόμενες κινήσεις της Federal Reserve να αποτελούν τους βασικούς καταλύτες για την πορεία της Wall Street τις επόμενες εβδομάδες.
ΠΗΓΗ: NEWMONEY.GR
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