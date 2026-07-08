Wall Street: Βουτιά πάνω από 570 μονάδες για τον Dow Jones – Πιέσεις από Ιράν και πρακτικά της Fed

Η κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή επιβάρυνε τη Wall Street, ενώ το ράλι του πετρελαίου και τα μηνύματα από τα πρακτικά της Fed κράτησαν τους επενδυτές σε στάση αναμονής