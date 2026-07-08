UniCredit και Alpha Bank ενισχύουν τη συνεργασία τους σε περιφερειακές αγορές
UniCredit και Alpha Bank ενισχύουν τη συνεργασία τους σε περιφερειακές αγορές
Ολοκληρωμένη υποστήριξη για πελάτες που επιχειρούν σε Ελλάδα και Βουλγαρία, μέσα από ένα ευρύ φάσμα διασυνοριακών υπηρεσιών
Στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας τους, η UniCredit και η Alpha Bank επιταχύνουν τις διασυνοριακές τους πρωτοβουλίες σε βασικές ευρωπαϊκές αγορές, με πιο πρόσφατη αυτήν της Βουλγαρίας, αντλώντας από ένα εκτεταμένο φάσμα υπηρεσιών ώστε να εξασφαλίσουν για τους πελάτες τους συμπληρωματικές λύσεις και προστιθέμενη αξία.
Στο πλαίσιο αυτό, ανώτερα στελέχη και των δύο Ομίλων συναντήθηκαν πρόσφατα στα κεντρικά γραφεία της UniCredit Bulbank στη Σόφια. Στο επίκεντρο αυτών των συναντήσεων ήταν η αξιοποίηση τοπικής τεχνογνωσίας και κοινού δικτύου των δύο τραπεζών, ώστε να υποστηρίζουν με τον βέλτιστο τρόπο αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις με διασυνοριακή παρουσία σε Ελλάδα και Βουλγαρία, με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και πρόσβαση σε επιπλέον αγορές στην Ευρώπη.
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Στο πλαίσιο αυτό, ανώτερα στελέχη και των δύο Ομίλων συναντήθηκαν πρόσφατα στα κεντρικά γραφεία της UniCredit Bulbank στη Σόφια. Στο επίκεντρο αυτών των συναντήσεων ήταν η αξιοποίηση τοπικής τεχνογνωσίας και κοινού δικτύου των δύο τραπεζών, ώστε να υποστηρίζουν με τον βέλτιστο τρόπο αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις με διασυνοριακή παρουσία σε Ελλάδα και Βουλγαρία, με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και πρόσβαση σε επιπλέον αγορές στην Ευρώπη.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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