Ελεύθεροι επαγγελματίες: Ποιοι κερδίζουν μισό φόρο, μειωμένη προκαταβολή και απαλλαγές
Ελεύθεροι επαγγελματίες: Ποιοι κερδίζουν μισό φόρο, μειωμένη προκαταβολή και απαλλαγές
Χιλιάδες νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες επωφελούνται φέτος από μειωμένο φορολογικό συντελεστή 4,5%, έκπτωση 50% στην προκαταβολή φόρου και απαλλαγή από το τεκμαρτό σύστημα, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις εισοδήματος και δραστηριότητας
Η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων βρίσκεται πλέον στην τελική της ευθεία, με περισσότερα από 5,6 εκατομμύρια έντυπα Ε1 να έχουν ήδη κατατεθεί στην ΑΑΔΕ και τους φορολογούμενους να σπεύδουν να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους πριν από τη λήξη της προθεσμίας.
Ανάμεσα σε όσους αναμένεται να έχουν σημαντικά φορολογικά οφέλη φέτος βρίσκονται χιλιάδες νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και ατομικές επιχειρήσεις που ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους τα τελευταία χρόνια. Η φορολογική νομοθεσία προβλέπει ειδικό καθεστώς για τα πρώτα έτη λειτουργίας τους, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται με αισθητά χαμηλότερο φόρο σε σχέση με τους υπόλοιπους επαγγελματίες, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Οι ευνοϊκές διατάξεις αφορούν κυρίως γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς, εμποροβιοτέχνες, αλλά και εργαζόμενους με «μπλοκάκι» που πραγματοποίησαν έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας την τελευταία τριετία. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία προβλέπεται φορολόγηση με μειωμένο συντελεστή μόλις 4,5%, σημαντική έκπτωση στην προκαταβολή φόρου και απαλλαγή από το τεκμαρτό σύστημα προσδιορισμού εισοδήματος κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας.
Παράλληλα, η νομοθεσία προβλέπει πρόσθετες ελαφρύνσεις που μειώνουν αισθητά τη συνολική φορολογική επιβάρυνση των νέων επιχειρήσεων στα πρώτα στάδια της λειτουργίας τους, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα και τη δυνατότητα ανάπτυξής τους.
Συγκεκριμένα, τα βασικά φορολογικά οφέλη περιλαμβάνουν την εξαίρεση από το τεκμαρτό σύστημα για μία τριετία, τη μείωση κατά 50% της προκαταβολής φόρου εισοδήματος κατά το πρώτο έτος που αποκτάται φορολογητέο επιχειρηματικό εισόδημα, καθώς και τον μειωμένο φορολογικό συντελεστή στο πρώτο κλιμάκιο της φορολογικής κλίμακας.
Δεδομένου ότι ο κανονικός συντελεστής ανέρχεται στο 9%, οι νέοι επαγγελματίες φορολογούνται ουσιαστικά με συντελεστή μόλις 4,5%, εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ.
Η συγκεκριμένη ευνοϊκή ρύθμιση αφορά όσους προχώρησαν σε έναρξη ατομικής επιχείρησης από το 2023 και μετά και εξακολουθούν να βρίσκονται εντός της πρώτης τριετίας λειτουργίας τους κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους.
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Ανάμεσα σε όσους αναμένεται να έχουν σημαντικά φορολογικά οφέλη φέτος βρίσκονται χιλιάδες νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και ατομικές επιχειρήσεις που ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους τα τελευταία χρόνια. Η φορολογική νομοθεσία προβλέπει ειδικό καθεστώς για τα πρώτα έτη λειτουργίας τους, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται με αισθητά χαμηλότερο φόρο σε σχέση με τους υπόλοιπους επαγγελματίες, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Οι ευνοϊκές διατάξεις αφορούν κυρίως γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς, εμποροβιοτέχνες, αλλά και εργαζόμενους με «μπλοκάκι» που πραγματοποίησαν έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας την τελευταία τριετία. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία προβλέπεται φορολόγηση με μειωμένο συντελεστή μόλις 4,5%, σημαντική έκπτωση στην προκαταβολή φόρου και απαλλαγή από το τεκμαρτό σύστημα προσδιορισμού εισοδήματος κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας.
Τα φορολογικά προνόμια των νέων επαγγελματιώνΟι νέοι επιτηδευματίες αποτελούν τους βασικούς ωφελημένους της φετινής φορολογικής διαδικασίας. Για τα τρία πρώτα χρόνια από την έναρξη της δραστηριότητάς τους δεν εφαρμόζεται το τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης που ισχύει για τους περισσότερους ελεύθερους επαγγελματίες. Αντίθετα, η φορολογία υπολογίζεται αποκλειστικά με βάση τα πραγματικά εισοδήματα που δηλώνουν.
Παράλληλα, η νομοθεσία προβλέπει πρόσθετες ελαφρύνσεις που μειώνουν αισθητά τη συνολική φορολογική επιβάρυνση των νέων επιχειρήσεων στα πρώτα στάδια της λειτουργίας τους, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα και τη δυνατότητα ανάπτυξής τους.
Συγκεκριμένα, τα βασικά φορολογικά οφέλη περιλαμβάνουν την εξαίρεση από το τεκμαρτό σύστημα για μία τριετία, τη μείωση κατά 50% της προκαταβολής φόρου εισοδήματος κατά το πρώτο έτος που αποκτάται φορολογητέο επιχειρηματικό εισόδημα, καθώς και τον μειωμένο φορολογικό συντελεστή στο πρώτο κλιμάκιο της φορολογικής κλίμακας.
Φόρος 4,5% αντί για 9%Η σημαντικότερη ελάφρυνση αφορά τον βασικό φορολογικό συντελεστή. Για τα φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται στα τρία πρώτα έτη άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, ο συντελεστής του πρώτου φορολογικού κλιμακίου μειώνεται κατά 50%.
Δεδομένου ότι ο κανονικός συντελεστής ανέρχεται στο 9%, οι νέοι επαγγελματίες φορολογούνται ουσιαστικά με συντελεστή μόλις 4,5%, εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ.
Η συγκεκριμένη ευνοϊκή ρύθμιση αφορά όσους προχώρησαν σε έναρξη ατομικής επιχείρησης από το 2023 και μετά και εξακολουθούν να βρίσκονται εντός της πρώτης τριετίας λειτουργίας τους κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους.
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