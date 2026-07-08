Βρεφονηπιακοί σταθμοί ΔΥΠΑ: Έως 13 Ιουλίου οι αιτήσεις, βήμα - βήμα η διαδικασία

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται, πότε λήγει η προθεσμία - Ποιοι είναι δικαιούχοι

για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους 28



Η φιλοξενία των παιδιών είναι δωρεάν, ενώ οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και ώρα 23:49.



Οι ιδιόκτητοι σταθμοί της ΔΥΠΑ λειτουργούν από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου, από τις 6:45 έως τις 16:00 (Δευτέρα – Παρασκευή). Απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 4 ετών και προσφέρουν ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, που συμβάλλει στην εκπαιδευτική και ψυχοσωματική τους ανάπτυξη.







Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Περιφέρειας: Αγρινίου, Άρτας, Δράμας, Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καλαμάτας, Καρδίτσας, Καρπενησίου, Κομοτηνής, Μεσολογγίου, Νάουσας, Ξάνθης, Πατρών, Πυλαίας Θεσσαλονίκης, Σερρών, Τρικάλων και Λάρισας.



Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω gov.gr,







«Δικαιούχοι» του Προγράμματος είναι οι γονείς ή οι ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ.) βρεφών – νηπίων:



εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Κλείσιμο

άνεργοι εγγεγραμμένοι με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στο Ψηφιακό Μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τριών (3) μηνών

είναι δικαιούχοι του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς/ανεξαρτήτως απασχολουμένων ασφαλισμένων (τ. ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, τ. ΕΤΑΑ). –

Εκκαθαριστικό σημείωμα έτους 2025 (εισοδήματα έτους 2024).



Σε εξέλιξη βρίσκεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεωνστους 28 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ για τη σχολική χρονιά 2026-2027., ενώ οιθα γίνονται δεκτές έως τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και ώρα 23:49.Οι ιδιόκτητοι σταθμοί της ΔΥΠΑ λειτουργούν από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου, από τις 6:45 έως τις 16:00 (Δευτέρα – Παρασκευή). Απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 4 ετών και προσφέρουν ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, που συμβάλλει στην εκπαιδευτική και ψυχοσωματική τους ανάπτυξη.Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ν. Αττικής: Αγίας Βαρβάρας, Άνω Λιοσίων, Ελευσίνας, Κερατσινίου, Μενιδίου, Μοσχάτου, Ολυμπιακού Χωριού, Περιστερίου, Ιλίου και Χαϊδαρίου.Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Περιφέρειας: Αγρινίου, Άρτας, Δράμας, Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καλαμάτας, Καρδίτσας, Καρπενησίου, Κομοτηνής, Μεσολογγίου, Νάουσας, Ξάνθης, Πατρών, Πυλαίας Θεσσαλονίκης, Σερρών, Τρικάλων και Λάρισας.Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω gov.gr, εδώ Η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε βρεφικό και παιδικό σταθμό → Εγγραφή σε βρεφονηπιακό σταθμό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)«Δικαιούχοι» του Προγράμματος είναι οι γονείς ή οι ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ.) βρεφών – νηπίων:εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεωνασφαλισμένοι στον e-EΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε στο διάστημα 12 πλήρων μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεωνάνεργοι εγγεγραμμένοι με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στο Ψηφιακό Μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τριών (3) μηνώνείναι δικαιούχοι του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς/ανεξαρτήτως απασχολουμένων ασφαλισμένων (τ. ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, τ. ΕΤΑΑ). –Εκκαθαριστικό σημείωμα έτους 2025 (εισοδήματα έτους 2024).

Στις περιπτώσεις που δεν μπορούν να αναζητηθούν στοιχεία με αυτεπάγγελτη αναζήτηση από τη ΔΥΠΑ, ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί βάσει των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην Ενότητα Γ΄ της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος. Τα κριτήρια επιλογής είναι οικονομικά και κοινωνικά. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, θα αναρτηθούν προσωρινοί πίνακες επιλεγέντων, αναπληρωματικών και αποκλειομένων βρεφών-νηπίων και οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις.



Η ΔΥΠΑ συμμετέχει στη δράση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» με Δικαιούχο Φορέα την ΕΕΤΑΑ ΑΕ που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) καθώς και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.



Οι γονείς, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο ανωτέρω πρόγραμμα καλούνται να υποβάλουν τη σχετική αίτηση, εμπρόθεσμα και να παρακολουθούν, την πορεία του προγράμματος στη σελίδα της (www.eetaa.gr), και να καταθέσουν το αντίστοιχο voucher, στον Βρεφονηπιακό Σταθμό της ΔΥΠΑ.









08.07.2026, 11:47