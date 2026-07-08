Politico: Πρόταση από την Ισπανία για δανεισμό από την Κομισιόν 850 δισ. ευρώ τον χρόνο εκ μέρους των «27»
Politico: Πρόταση από την Ισπανία για δανεισμό από την Κομισιόν 850 δισ. ευρώ τον χρόνο εκ μέρους των «27»
Η λογική είναι ότι οι υπερχρεωμένες χώρες της ΕΕ θα μπορούσαν να επωφεληθούν από το χαμηλότερο κόστος δανεισμού απελευθερώνοντας μεγάλα ποσά για εγχώριες προτεραιότητες
Η Ισπανία θα καταθέσει πρόταση στο Eurogroup για δανεισμό ύψους 850 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως για λογαριασμό των χωρών της ΕΕ, αναφέρει σε ρεπορτάζ του το Politico.
Η ισπανική πρόταση περιλαμβάνεται σε έγγραφο εργασίας που διανεμήθηκε στις χώρες-μέλη και θα παρουσιαστεί από τον υπουργό Οικονομίας Κάρλος Κουέρπο στη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης αύριο Πέμπτη.
Η λογική της πρότασης είναι απλή: οι υπερχρεωμένες χώρες της ΕΕ θα μπορούσαν να επωφεληθούν από το χαμηλότερο κόστος δανεισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απελευθερώνοντας δισεκατομμύρια ευρώ για να δαπανηθούν σε εγχώριες προτεραιότητες.
Βασίζεται δε στην παραδοχή ότι η αύξηση του δανεισμού της ΕΕ θα μειώσει το κόστος αποπληρωμής των τόκων. Αυτό θα μπορούσε να εξοικονομήσει στις χώρες έως και 5 δισ. ευρώ ετησίως αρχικά, μέσω της μείωσης των πληρωμών τόκων, και 25 δισ. ευρώ μακροπρόθεσμα.
Η σημαντικά αυξημένη έκδοση ομολόγων θα μειώσει το ασφάλιστρο κινδύνου που απαιτούν οι επενδυτές από την Επιτροπή, αναφέρει η ισπανική πρόταση.
«Με την πάροδο του χρόνου, η αύξηση της ρευστότητας που θα προκύψει αναμένεται να μειώσει το κόστος χρηματοδότησης της ΕΕ σε επίπεδα κοντά σε αυτά της Γερμανίας ή ενδεχομένως και κάτω αυτά», αναφέρεται στην πρόταση.
Η ιδέα ενός κοινού χρέους της ΕΕ είναι μία από τις πλέον αμφιλεγόμενες στην ΕΕ, σημειώνει το Politico, και φέρνει τακτικά σε αντιπαράθεση τις κυβερνήσεις της νότιας Ευρώπης με αυτές της βόρειας, όπως τη Γερμανία ή την Ολλανδία.
Μια πρώτη κίνηση για αυτό είχε γίνει το 2021 μέσα στις ειδικές συνθήκες της πανδημίας και της ύφεσης. Συμφώνησε τότε η ΕΕ σε πακέτο 750 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και δάνεια για την αντιμετώπιση της ύφεσης που προκάλεσε η πανδημία του Covid-19. Η Γερμανία και η Ολλανδία συμφώνησαν επειδή ήταν εφάπαξ μέτρο.
Παρόλο που η Επιτροπή διαθέτει την υψηλότερη δυνατή πιστοληπτική αξιολόγηση (AAA), το κόστος δανεισμού της είναι συγκριτικά υψηλό, καθώς η έκδοση ομολόγων της θεωρείται προσωρινή και δεν κατατάσσεται ως κρατικός εκδότης στις αγορές χρέους. Το Politico σημειώνει ότι η Γερμανία και η Ολλανδία δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν από την ισπανική πρωτοβουλία, καθώς μπορούν να δανειστούν με χαμηλότερο κόστος από την Επιτροπή.
Η Ισπανία επιθυμεί το νέο σύστημα να τεθεί σε εφαρμογή μόλις τεθεί σε ισχύ ο επόμενος επταετής προϋπολογισμός της Ένωσης το 2028 και να περιοριστεί στις χώρες που τηρούν τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ. Αν και η συμμετοχή θα είναι εθελοντική, η συμμετοχή των πέντε μεγαλύτερων εκδοτών της ευρωζώνης (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Ολλανδία) είναι απαραίτητη για να προχωρήσει η πρωτοβουλία, σύμφωνα με την πρόταση.
Η ισπανική πρόταση περιλαμβάνεται σε έγγραφο εργασίας που διανεμήθηκε στις χώρες-μέλη και θα παρουσιαστεί από τον υπουργό Οικονομίας Κάρλος Κουέρπο στη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης αύριο Πέμπτη.
Η λογική της πρότασης είναι απλή: οι υπερχρεωμένες χώρες της ΕΕ θα μπορούσαν να επωφεληθούν από το χαμηλότερο κόστος δανεισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απελευθερώνοντας δισεκατομμύρια ευρώ για να δαπανηθούν σε εγχώριες προτεραιότητες.
Βασίζεται δε στην παραδοχή ότι η αύξηση του δανεισμού της ΕΕ θα μειώσει το κόστος αποπληρωμής των τόκων. Αυτό θα μπορούσε να εξοικονομήσει στις χώρες έως και 5 δισ. ευρώ ετησίως αρχικά, μέσω της μείωσης των πληρωμών τόκων, και 25 δισ. ευρώ μακροπρόθεσμα.
Η σημαντικά αυξημένη έκδοση ομολόγων θα μειώσει το ασφάλιστρο κινδύνου που απαιτούν οι επενδυτές από την Επιτροπή, αναφέρει η ισπανική πρόταση.
«Με την πάροδο του χρόνου, η αύξηση της ρευστότητας που θα προκύψει αναμένεται να μειώσει το κόστος χρηματοδότησης της ΕΕ σε επίπεδα κοντά σε αυτά της Γερμανίας ή ενδεχομένως και κάτω αυτά», αναφέρεται στην πρόταση.
Η ιδέα ενός κοινού χρέους της ΕΕ είναι μία από τις πλέον αμφιλεγόμενες στην ΕΕ, σημειώνει το Politico, και φέρνει τακτικά σε αντιπαράθεση τις κυβερνήσεις της νότιας Ευρώπης με αυτές της βόρειας, όπως τη Γερμανία ή την Ολλανδία.
Μια πρώτη κίνηση για αυτό είχε γίνει το 2021 μέσα στις ειδικές συνθήκες της πανδημίας και της ύφεσης. Συμφώνησε τότε η ΕΕ σε πακέτο 750 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και δάνεια για την αντιμετώπιση της ύφεσης που προκάλεσε η πανδημία του Covid-19. Η Γερμανία και η Ολλανδία συμφώνησαν επειδή ήταν εφάπαξ μέτρο.
Παρόλο που η Επιτροπή διαθέτει την υψηλότερη δυνατή πιστοληπτική αξιολόγηση (AAA), το κόστος δανεισμού της είναι συγκριτικά υψηλό, καθώς η έκδοση ομολόγων της θεωρείται προσωρινή και δεν κατατάσσεται ως κρατικός εκδότης στις αγορές χρέους. Το Politico σημειώνει ότι η Γερμανία και η Ολλανδία δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν από την ισπανική πρωτοβουλία, καθώς μπορούν να δανειστούν με χαμηλότερο κόστος από την Επιτροπή.
Η Ισπανία επιθυμεί το νέο σύστημα να τεθεί σε εφαρμογή μόλις τεθεί σε ισχύ ο επόμενος επταετής προϋπολογισμός της Ένωσης το 2028 και να περιοριστεί στις χώρες που τηρούν τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ. Αν και η συμμετοχή θα είναι εθελοντική, η συμμετοχή των πέντε μεγαλύτερων εκδοτών της ευρωζώνης (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Ολλανδία) είναι απαραίτητη για να προχωρήσει η πρωτοβουλία, σύμφωνα με την πρόταση.
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