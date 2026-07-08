Άλμα 6% για το πετρέλαιο μετά τη δήλωση Τραμπ ότι «η εκεχειρία με το Ιράν τελείωσε»
Άλμα 6% για το πετρέλαιο μετά τη δήλωση Τραμπ ότι «η εκεχειρία με το Ιράν τελείωσε»
Αναλυτές εκτιμούν ότι αυξάνεται η πιθανότητα η Fed να διατηρήσει πιο αυστηρή νομισματική πολιτική για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
Οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν περίπου κατά 6%, μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν «έχει τελειώσει», εξέλιξη που εντείνει τους φόβους για νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.
Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) για παράδοση τον Αύγουστο ενισχύονταν κατά 6,38%, στα 74,90 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent παράδοσης Σεπτεμβρίου κατέγραφε επίσης άνοδο 6,10%, φθάνοντας στα 78,6 δολάρια το βαρέλι.
Ο αναλυτής της Ortus Advisors, Άντριου Τζάκσον, εκτίμησε ότι η Τεχεράνη δεν έχει ισχυρό κίνητρο να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία, καθώς θεωρεί ότι η διαπραγματευτική της θέση έναντι του Τραμπ ενδέχεται να ενισχύεται όσο πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο. Όπως σημείωσε, οι τελευταίες επιθέσεις συνέπεσαν χρονικά με τις τελετές για την κηδεία του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.
Ο ίδιος προειδοποίησε ότι η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων αυξάνει την πιθανότητα η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) να διατηρήσει πιο αυστηρή νομισματική πολιτική για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις ενδέχεται να αποδειχθούν πιο επίμονες. Στο πλαίσιο αυτό, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου ενισχυόταν κατά δύο μονάδες βάσης, στο 4,549%.
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Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) για παράδοση τον Αύγουστο ενισχύονταν κατά 6,38%, στα 74,90 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent παράδοσης Σεπτεμβρίου κατέγραφε επίσης άνοδο 6,10%, φθάνοντας στα 78,6 δολάρια το βαρέλι.
Ο αναλυτής της Ortus Advisors, Άντριου Τζάκσον, εκτίμησε ότι η Τεχεράνη δεν έχει ισχυρό κίνητρο να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία, καθώς θεωρεί ότι η διαπραγματευτική της θέση έναντι του Τραμπ ενδέχεται να ενισχύεται όσο πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο. Όπως σημείωσε, οι τελευταίες επιθέσεις συνέπεσαν χρονικά με τις τελετές για την κηδεία του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.
Ο ίδιος προειδοποίησε ότι η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων αυξάνει την πιθανότητα η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) να διατηρήσει πιο αυστηρή νομισματική πολιτική για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις ενδέχεται να αποδειχθούν πιο επίμονες. Στο πλαίσιο αυτό, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου ενισχυόταν κατά δύο μονάδες βάσης, στο 4,549%.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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