Από τον φούρνο μέχρι το μηχανουργείο: Η ελληνική βιοτεχνία αλλάζει εποχή, αγορά δύο ταχυτήτων σε 9 παραγωγικούς κλάδους

Η τελευταία κλαδική έρευνα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας αναδεικνύει τις μεγάλες προκλήσεις και τις ευκαιρίες σε εννέα βασικούς παραγωγικούς κλάδους, με κυρίαρχα ζητήματα την έλλειψη εξειδικευμένων τεχνιτών, το αυξημένο κόστος και την ανάγκη για καινοτομία και εξωστρέφεια