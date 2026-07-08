Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισχυρές πιέσεις άνω του 3%, ο Τραμπ βάζει «φωτιά» στα ταμπλό
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισχυρές πιέσεις άνω του 3%, ο Τραμπ βάζει «φωτιά» στα ταμπλό
Πτώση άνω του 3% και στον τραπεζικό δείκτη - Οι μεγαλύτερες απώλειες καταγράφονται στη Mytilineos, ακολουθούμενη από τη Eurobank, την Alpha Bank, την Εθνική Τράπεζα, την Τράπεζα Πειραιώς - Sell off στις ευρωαγορές
UPD:
Υπό το βάρος ενός πιο επιβαρυμένου διεθνούς κλίματος κινείται το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν, η άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου και οι πιέσεις στις ασιατικές και ευρωπαϊκές αγορές ενισχύουν τη διάθεση για κατοχύρωση κερδών, μετά το πρόσφατο ράλι που οδήγησε τον Γενικό Δείκτη στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 17 ετών.
Το κλίμα επιβαρύνθηκε ακόμα περισσότερο μετά τις εμπρηστικές δηλώσεις Τραμπ ότι η εκεχειρία με το Ιράν έχει τελειώσει, καθώς όπως είπε χαρακτηριστικά είναι χάσιμο χρόνου να ασχολείται κανείς μαζί τους.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε, ακόμη, ότι έδωσε εντολή στον υπουργό Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, να διακόψει κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία, χαρακτηρίζοντας τη Μαδρίτη «απαράδεκτο εταίρο» στο ΝΑΤΟ.
Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών διευρύνει τις απώλειές του, υποχωρώντας κατά 3,17% στις 2.461,31 μονάδες, εν μέσω του διεθνούς κύματος ρευστοποιήσεων που προκαλεί η νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) καταγράφει πτώση 2,82% στις 6.272,59 μονάδες, ο FTSE Mid Cap υποχωρεί κατά 1,69% στις 3.146,17 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης (ΔΤΡ) σημειώνει απώλειες 3,08%, στις 2.770,89 μονάδες.
Η εικόνα της αγοράς παραμένει ιδιαίτερα αρνητική, καθώς 11 μετοχές κινούνται ανοδικά, 97 υποχωρούν και 11 παραμένουν αμετάβλητες.
Ο τζίρος ανέρχεται στα 86,21 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 19,46 εκατ. ευρώ αφορούν προσυμφωνημένες συναλλαγές (πακέτα), ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς διαμορφώνεται στα 183,30 δισ. ευρώ.
Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, οι μεγαλύτερες απώλειες καταγράφονται στη Mytilineos (-4,06%), ακολουθούμενη από τη Eurobank (-3,47%), την Alpha Bank (-3,30%), την Εθνική Τράπεζα (-3,13%), την Τράπεζα Πειραιώς (-3,10%), την Autohellas (-2,75%), την AKTOR (-2,52%), τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,22%), τη ΔΕΗ (-1,99%) και τον ΟΤΕ (-1,28%).
Στη μεσαία και μικρότερη κεφαλαιοποίηση, ανοδικά ξεχωρίζουν η ΣΙΔΜΑ (+6,01%), τα Μαθιός Πυρίμαχα (+3,01%), η ΜΙΝ (+1,61%), η Μοτοδυναμική (+0,83%), η Αστήρ Παλάς (+0,73%), η ΜΕΒΑ (+0,70%), η Τζιρακιάν (+0,48%), η Ναυπάκτου (+0,41%), η ΕΥΔΑΠ (+0,33%) και η ΕΛΛ (+0,33%).
Ο τραπεζικός κλάδος δέχεται τις ισχυρότερες πιέσεις της συνεδρίασης, με την Alpha Bank να υποχωρεί κατά 3,30%, τη Eurobank κατά 3,47%, την Τράπεζα Πειραιώς κατά 3,10% και την Εθνική Τράπεζα κατά 3,13%, οδηγώντας τον τραπεζικό δείκτη σε απώλειες άνω του 3%.
Οι αγορές εξακολουθούν να κινούνται υπό τη σκιά της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή και οι εξελίξεις διατηρούν σε ανοδική τροχιά τις τιμές της ενέργειας και ενισχύουν τη διάθεση αποφυγής ρίσκου στις διεθνείς αγορές.
Το Brent ενισχύεται σχεδόν 6%, στα 78,04 δολάρια το βαρέλι, και το αμερικανικό WTI κινείται , στα 74,13 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για πιθανές νέες διαταραχές στις ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.
Το κλίμα επιβαρύνθηκε ακόμα περισσότερο μετά τις εμπρηστικές δηλώσεις Τραμπ ότι η εκεχειρία με το Ιράν έχει τελειώσει, καθώς όπως είπε χαρακτηριστικά είναι χάσιμο χρόνου να ασχολείται κανείς μαζί τους.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε, ακόμη, ότι έδωσε εντολή στον υπουργό Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, να διακόψει κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία, χαρακτηρίζοντας τη Μαδρίτη «απαράδεκτο εταίρο» στο ΝΑΤΟ.
Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών διευρύνει τις απώλειές του, υποχωρώντας κατά 3,17% στις 2.461,31 μονάδες, εν μέσω του διεθνούς κύματος ρευστοποιήσεων που προκαλεί η νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) καταγράφει πτώση 2,82% στις 6.272,59 μονάδες, ο FTSE Mid Cap υποχωρεί κατά 1,69% στις 3.146,17 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης (ΔΤΡ) σημειώνει απώλειες 3,08%, στις 2.770,89 μονάδες.
Η εικόνα της αγοράς παραμένει ιδιαίτερα αρνητική, καθώς 11 μετοχές κινούνται ανοδικά, 97 υποχωρούν και 11 παραμένουν αμετάβλητες.
Ο τζίρος ανέρχεται στα 86,21 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 19,46 εκατ. ευρώ αφορούν προσυμφωνημένες συναλλαγές (πακέτα), ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς διαμορφώνεται στα 183,30 δισ. ευρώ.
Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, οι μεγαλύτερες απώλειες καταγράφονται στη Mytilineos (-4,06%), ακολουθούμενη από τη Eurobank (-3,47%), την Alpha Bank (-3,30%), την Εθνική Τράπεζα (-3,13%), την Τράπεζα Πειραιώς (-3,10%), την Autohellas (-2,75%), την AKTOR (-2,52%), τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,22%), τη ΔΕΗ (-1,99%) και τον ΟΤΕ (-1,28%).
Στη μεσαία και μικρότερη κεφαλαιοποίηση, ανοδικά ξεχωρίζουν η ΣΙΔΜΑ (+6,01%), τα Μαθιός Πυρίμαχα (+3,01%), η ΜΙΝ (+1,61%), η Μοτοδυναμική (+0,83%), η Αστήρ Παλάς (+0,73%), η ΜΕΒΑ (+0,70%), η Τζιρακιάν (+0,48%), η Ναυπάκτου (+0,41%), η ΕΥΔΑΠ (+0,33%) και η ΕΛΛ (+0,33%).
Ο τραπεζικός κλάδος δέχεται τις ισχυρότερες πιέσεις της συνεδρίασης, με την Alpha Bank να υποχωρεί κατά 3,30%, τη Eurobank κατά 3,47%, την Τράπεζα Πειραιώς κατά 3,10% και την Εθνική Τράπεζα κατά 3,13%, οδηγώντας τον τραπεζικό δείκτη σε απώλειες άνω του 3%.
Η εικόνα στις διεθνείς αγορέςΤο αρνητικό διεθνές περιβάλλον αποτυπώθηκε από νωρίς το πρωί, στις αγορές της Ασίας, όπου ο KOSPI κατέγραψε απώλειες άνω του 4%, ο Nikkei υποχώρησε περισσότερο από 1%, ενώ οι ευρωπαϊκές αγορές ξεκίνησαν με αρνητικό πρόσημο, ακολουθώντας τη χθεσινή διόρθωση στη Wall Street, όπου οι επενδυτές συνέχισαν να απομακρύνονται από τις μετοχές του τεχνολογικού κλάδου.
Οι αγορές εξακολουθούν να κινούνται υπό τη σκιά της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή και οι εξελίξεις διατηρούν σε ανοδική τροχιά τις τιμές της ενέργειας και ενισχύουν τη διάθεση αποφυγής ρίσκου στις διεθνείς αγορές.
Το Brent ενισχύεται σχεδόν 6%, στα 78,04 δολάρια το βαρέλι, και το αμερικανικό WTI κινείται , στα 74,13 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για πιθανές νέες διαταραχές στις ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.
Ανοδικά κινείται και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, καθώς οι φόβοι για προβλήματα στον ενεργειακό εφοδιασμό ενισχύουν τις τιμές, με την αγορά να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Στη Wall Street, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης παραμένουν υπό πίεση, με τα futures του Dow Jones να υποχωρούν περίπου 0,4%, του S&P 500 κατά περίπου 0,2%, ενώ τα futures του Nasdaq κινούνται κοντά στο αμετάβλητο έως οριακά αρνητικά.
Οι ευρωπαϊκές αγορές καταγράφουν επίσης απώλειες, καθώς οι επενδυτές αποτιμούν τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις πληθωριστικές πιέσεις που προκαλεί η άνοδος του πετρελαίου. Ο DAX υποχωρεί περισσότερο από 1%, ενώ πτωτικά κινούνται και οι CAC 40, FTSE 100, FTSE MIB, IBEX 35 και ο πανευρωπαϊκός Euro Stoxx 50.
Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, καθώς η άνοδος της ενέργειας ενισχύει τις προσδοκίες για πιο αυστηρή νομισματική πολιτική. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου διαμορφώνεται κοντά στο 4,55%, ενώ του αντίστοιχου γερμανικού ξεπερνά το 3,0%, επίπεδο που καταγράφεται για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν έναν μήνα.
Στα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός υποχωρεί ελαφρά, παραμένοντας πάντως πάνω από τα 4.100 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ ήπιες απώλειες καταγράφει και το ασήμι.
Πηγή: newmoney.gr
Στη Wall Street, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης παραμένουν υπό πίεση, με τα futures του Dow Jones να υποχωρούν περίπου 0,4%, του S&P 500 κατά περίπου 0,2%, ενώ τα futures του Nasdaq κινούνται κοντά στο αμετάβλητο έως οριακά αρνητικά.
Οι ευρωπαϊκές αγορές καταγράφουν επίσης απώλειες, καθώς οι επενδυτές αποτιμούν τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις πληθωριστικές πιέσεις που προκαλεί η άνοδος του πετρελαίου. Ο DAX υποχωρεί περισσότερο από 1%, ενώ πτωτικά κινούνται και οι CAC 40, FTSE 100, FTSE MIB, IBEX 35 και ο πανευρωπαϊκός Euro Stoxx 50.
Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, καθώς η άνοδος της ενέργειας ενισχύει τις προσδοκίες για πιο αυστηρή νομισματική πολιτική. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου διαμορφώνεται κοντά στο 4,55%, ενώ του αντίστοιχου γερμανικού ξεπερνά το 3,0%, επίπεδο που καταγράφεται για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν έναν μήνα.
Στα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός υποχωρεί ελαφρά, παραμένοντας πάντως πάνω από τα 4.100 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ ήπιες απώλειες καταγράφει και το ασήμι.
Πηγή: newmoney.gr
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα