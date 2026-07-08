Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισχυρές πιέσεις άνω του 3%, ο Τραμπ βάζει «φωτιά» στα ταμπλό

Ανοδικά κινείται και τοκαθώς οι φόβοι για προβλήματα στον ενεργειακό εφοδιασμό ενισχύουν τις τιμές, με την αγορά να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.Στητα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης παραμένουν υπό πίεση, με τα futures του Dow Jones να υποχωρούν περίπου 0,4%, του S&P 500 κατά περίπου 0,2%, ενώ τα futures του Nasdaq κινούνται κοντά στο αμετάβλητο έως οριακά αρνητικά.Οικαταγράφουν επίσης απώλειες, καθώς οι επενδυτές αποτιμούν τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις πληθωριστικές πιέσεις που προκαλεί η άνοδος του πετρελαίου. Ο DAX υποχωρεί περισσότερο από 1%, ενώ πτωτικά κινούνται και οι CAC 40, FTSE 100, FTSE MIB, IBEX 35 και ο πανευρωπαϊκός Euro Stoxx 50.Στην, οι αποδόσεις παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, καθώς η άνοδος της ενέργειας ενισχύει τις προσδοκίες για πιο αυστηρή νομισματική πολιτική. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου διαμορφώνεται κοντά στο 4,55%, ενώ του αντίστοιχου γερμανικού ξεπερνά το 3,0%, επίπεδο που καταγράφεται για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν έναν μήνα.Στα, ο χρυσός υποχωρεί ελαφρά, παραμένοντας πάντως πάνω από τα 4.100 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ ήπιες απώλειες καταγράφει και το ασήμι.