Στην πρωτοβουλία της DSRB μετέχει η Τράπεζα Πειραιώς
Στην πρωτοβουλία της DSRB μετέχει η Τράπεζα Πειραιώς
Η Πειραιώς συμμετέχει ως η μοναδική τράπεζα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην ίδρυση της Defense and Resilience Bank, που θα χρηματοδοτεί επενδύσεις στην άμυνα, ενισχύοντας την αμυντική βιομηχανία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων
Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η μόνη τράπεζα από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη που μετέχει, μαζί με χρηματοπιστωτικούς ομίλους όπως J.P. Morgan, η Commerzbank, η Deutsche Bank, η ING και η National Bank of Canada, στην πρωτοβουλία ίδρυσης της Defense and Resilience Bank (DSRB) που αναμένεται να αποτελέσει τον επιταχυντή ανάπτυξης της αμυντικής βιομηχανίας.
Η DSRB δημιουργείται από συμμαχικές χώρες με στόχο τη χρηματοδότηση επενδύσεων στην άμυνα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα, μέσω δανείων, εγγυήσεων και προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων. Θα αποτελέσει τον θεσμικό παράγοντα που θα ενισχύσει τη χρηματοδότηση της αμυντικής βιομηχανίας των συμμάχων καθώς, ενώ υπάρχει η ιδιωτική χρηματοδότηση, είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός αξιόπιστου εταίρου ικανού να μοιράζεται τον κίνδυνο, να παρέχει εγγυήσεις, να ενισχύει την πιστοληπτική ποιότητα και να δημιουργεί την απαραίτητη εμπιστοσύνη για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της ανάπτυξης της αμυντικής βιομηχανίας.
Πρόκειται για ένα θεσμικό κομμάτι που έλειπε από τη Διεθνή Χρηματοπιστωτική Αρχιτεκτονική και με την ίδρυση της DSRB αναμένεται να απελευθερωθούν σημαντικά μεγαλύτεροι όγκοι δανεισμού προς αμυντικές εταιρείες σε όλα τα συμμαχικά κράτη, ιδιαίτερα προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των αμυντικών αλυσίδων εφοδιασμού.
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Η DSRB δημιουργείται από συμμαχικές χώρες με στόχο τη χρηματοδότηση επενδύσεων στην άμυνα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα, μέσω δανείων, εγγυήσεων και προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων. Θα αποτελέσει τον θεσμικό παράγοντα που θα ενισχύσει τη χρηματοδότηση της αμυντικής βιομηχανίας των συμμάχων καθώς, ενώ υπάρχει η ιδιωτική χρηματοδότηση, είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός αξιόπιστου εταίρου ικανού να μοιράζεται τον κίνδυνο, να παρέχει εγγυήσεις, να ενισχύει την πιστοληπτική ποιότητα και να δημιουργεί την απαραίτητη εμπιστοσύνη για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της ανάπτυξης της αμυντικής βιομηχανίας.
Πρόκειται για ένα θεσμικό κομμάτι που έλειπε από τη Διεθνή Χρηματοπιστωτική Αρχιτεκτονική και με την ίδρυση της DSRB αναμένεται να απελευθερωθούν σημαντικά μεγαλύτεροι όγκοι δανεισμού προς αμυντικές εταιρείες σε όλα τα συμμαχικά κράτη, ιδιαίτερα προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των αμυντικών αλυσίδων εφοδιασμού.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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