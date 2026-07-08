Στην πρωτοβουλία της DSRB μετέχει η Τράπεζα Πειραιώς

Η Πειραιώς συμμετέχει ως η μοναδική τράπεζα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην ίδρυση της Defense and Resilience Bank, που θα χρηματοδοτεί επενδύσεις στην άμυνα, ενισχύοντας την αμυντική βιομηχανία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων