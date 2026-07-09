Αλλαγή σελίδας στην ΑΕΛ: Αποχωρεί ο Αχιλλέας Νταβέλης, αναλαμβάνει ο Ζήσης Στυλιανός

Το προφίλ του νέου ιδιοκτήτη των «βυσσινί», η πορεία στη ναυτιλία και οι δεσμοί του με τη Λάρισα





Μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, η θεσσαλική ομάδα περνά και επίσημα στα χέρια του Ζήση Στυλιανού, βάζοντας τέλος στην περίοδο διοίκησης του Αχιλλέα Νταβέλη.







Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις άμεσες κινήσεις που θα γίνουν σε διοικητικό, οργανωτικό και αγωνιστικό επίπεδο, ώστε να διαφανεί εάν στόχος θα είναι η άμεση επιστροφή της ομάδας στα μεγάλα σαλόνια.



Ποιος είναι ο Ζήσης Στυλιανός Ο Ζήσης Στυλιανός γεννήθηκε στον Καναδά από Λαρισαίους γονείς, τον Τάκη Στυλιανό και τη Μαίρη Κομοπούλου. Μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό του, Τηλέμαχο, μεγάλωσε σε ένα οικογενειακό περιβάλλον όπου η σκληρή δουλειά και η επιμονή αποτελούσαν βασικές αξίες.







Μετά την επιστροφή της οικογένειάς του στη Λάρισα, συνέχισε εκεί τη σχολική του διαδρομή και στη συνέχεια σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο ΤΕΙ Κοζάνης.



Κλείσιμο



Από το Λονδίνο στη δημιουργία δικού του στόλου Τα πρώτα επαγγελματικά βήματα του Ζήση Στυλιανού έγιναν σε μια δύσκολη συγκυρία, καθώς συνέπεσαν με την οικονομική κρίση του 2008. Παρά τις δυσκολίες, εργάστηκε στο Λονδίνο και απέκτησε σημαντική εμπειρία στον χώρο των ναυτιλιακών υπηρεσιών, του shipbroking και των αγοραπωλησιών πλοίων.



Σταδιακά δημιούργησε το δικό του δίκτυο επαφών σε μια διεθνή αγορά όπου η αξιοπιστία θεωρείται καθοριστικός παράγοντας.



Το 2015 επέστρεψε στην Ελλάδα ως μεσίτης αγοραπωλησιών πλοίων και μερικά χρόνια αργότερα έκανε το επόμενο μεγάλο βήμα. Στη διάρκεια της πανδημίας απέκτησε το πρώτο του πλοίο, το οποίο ονόμασε «Λάρδο». Η συγκεκριμένη κίνηση αποδείχθηκε κομβική, καθώς η άνοδος της ναυλαγοράς συνέβαλε στην ταχεία ανάπτυξη της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.



Σε νέα εποχή μπαίνει η ΑΕΛ , καθώς ο Αχιλλέας Νταβέλης αποχωρεί από τα διοικητικά της ΠΑΕ και ο επιχειρηματίας Ζήσης Στυλιανός αναλαμβάνει πλέον τον σύλλογο. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τους « βυσσινί », με το ενδιαφέρον να στρέφεται στο πλάνο της επόμενης ημέρας.Μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, η θεσσαλική ομάδα περνά και επίσημα στα χέρια του Ζήση Στυλιανού, βάζοντας τέλος στην περίοδο διοίκησης του Αχιλλέα Νταβέλη.Πλέον, αυτό που απομένει είναι οι επίσημες ανακοινώσεις από τις δύο πλευρές, με τους φιλάθλους της ΑΕΛ να περιμένουν τις πρώτες τοποθετήσεις του νέου διοικητικού ηγέτη και την παρουσίαση του σχεδίου του για το μέλλον του συλλόγου.Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις άμεσες κινήσεις που θα γίνουν σε διοικητικό, οργανωτικό και αγωνιστικό επίπεδο, ώστε να διαφανεί εάν στόχος θα είναι η άμεση επιστροφή της ομάδας στα μεγάλα σαλόνια.Ο Ζήσης Στυλιανός γεννήθηκε στον Καναδά από Λαρισαίους γονείς, τον Τάκη Στυλιανό και τη Μαίρη Κομοπούλου. Μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό του, Τηλέμαχο, μεγάλωσε σε ένα οικογενειακό περιβάλλον όπου η σκληρή δουλειά και η επιμονή αποτελούσαν βασικές αξίες.Μετά την επιστροφή της οικογένειάς του στη Λάρισα, συνέχισε εκεί τη σχολική του διαδρομή και στη συνέχεια σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο ΤΕΙ Κοζάνης.Παρότι δεν προερχόταν από οικογένεια με παράδοση στη ναυτιλία, αποφάσισε να ακολουθήσει τον συγκεκριμένο κλάδο. Η επιλογή αυτή τον οδήγησε στην Αγγλία και στο Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ, ενώ ακολούθησαν μεταπτυχιακές σπουδές στο φημισμένο Cass Business School του Λονδίνου, στο πρόγραμμα Shipping, Trade and Finance.Τα πρώτα επαγγελματικά βήματα του Ζήση Στυλιανού έγιναν σε μια δύσκολη συγκυρία, καθώς συνέπεσαν με την οικονομική κρίση του 2008. Παρά τις δυσκολίες, εργάστηκε στο Λονδίνο και απέκτησε σημαντική εμπειρία στον χώρο των ναυτιλιακών υπηρεσιών, του shipbroking και των αγοραπωλησιών πλοίων.Σταδιακά δημιούργησε το δικό του δίκτυο επαφών σε μια διεθνή αγορά όπου η αξιοπιστία θεωρείται καθοριστικός παράγοντας.Το 2015 επέστρεψε στην Ελλάδα ως μεσίτης αγοραπωλησιών πλοίων και μερικά χρόνια αργότερα έκανε το επόμενο μεγάλο βήμα. Στη διάρκεια της πανδημίας απέκτησε το πρώτο του πλοίο, το οποίο ονόμασε «Λάρδο». Η συγκεκριμένη κίνηση αποδείχθηκε κομβική, καθώς η άνοδος της ναυλαγοράς συνέβαλε στην ταχεία ανάπτυξη της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.

Στη συνέχεια απέκτησε τα πλοία «Παναγία Γιαλούσα», «Serenity» και «Αγία Άννα», δημιουργώντας στόλο που δραστηριοποιείται στη μεταφορά ξηρού φορτίου.



Τα πλοία του μεταφέρουν προϊόντα όπως σιτάρι, λίπασμα, σίδηρο, αλουμίνιο, βωξίτη, ξυλεία και άλλες πρώτες ύλες, με δραστηριότητα που εκτείνεται από τη Δυτική Αφρική και την Αμερική έως την Ασία.



Η Genoa Shipping και η επιχειρηματική του πορεία Η βασική επιχειρηματική δραστηριότητα του Ζήση Στυλιανού συνδέεται με την Genoa Shipping, μια εταιρεία που αναπτύχθηκε σταδιακά τα τελευταία χρόνια και απασχολεί εργαζομένους τόσο στα γραφεία όσο και στα πλοία της.



Στελέχη της αγοράς αναφέρουν ότι κατάφερε να χτίσει την παρουσία του στη ναυτιλία χωρίς να προέρχεται από κάποιο παραδοσιακό ναυτιλιακό «τζάκι», στοιχείο που αναγνωρίζεται ιδιαίτερα στον χώρο.



Παράλληλα, έχει επεκταθεί και στον τομέα των premium πούρων μέσω του Cigarsmoke, ενός project που συνδέθηκε με την Αθήνα και τη Μύκονο, δίνοντάς του παρουσία και σε έναν διαφορετικό επιχειρηματικό κλάδο.



Οι δεσμοί με τη Λάρισα και η ΑΕΛ Αν και οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις τον οδηγούν συχνά σε μεγάλα ναυτιλιακά κέντρα όπως το Λονδίνο, η Σιγκαπούρη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και η Ιαπωνία, η σχέση του με τη Λάρισα παραμένει ισχυρή.



Άνθρωποι που τον γνωρίζουν σημειώνουν ότι δεν έχασε ποτέ την επαφή του με την πόλη, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στην τοπική κοινωνία αλλά και στην ΑΕΛ, στην οποία πλέον αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο.