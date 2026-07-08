«Τυφώνας» Tραμπ στις αγορές: Βυθίζονται οι μετοχές, ράλι 5,5% για το πετρέλαιο, στα ύψη οι αποδόσεις των ομολόγων

Κύμα ρευστοποιήσεων σε μετοχές και ομόλογα με τον Τραμπ να βάζει «φωτιά» με τη δήλωσή του για το τέλος της εκεχειρίας με το Ιράν - Άλμα άνω του 5,5% για τις τιμές του πετρελαίου