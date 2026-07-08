Χτύπησε το Χρηματιστήριο Αθηνών η καταιγίδα στις διεθνείς αγορές, αλλά μάζεψε τις απώλειες στο -2,14%

Ισχυρό sell off στις διεθνείς αγορές

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Ράλι για το πετρέλαιο, χάνουν έδαφος χρυσός, ασήμι, χαλκός και Bitcoin

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το «σήμα», ανακοινώνοντας πως «η εκεχειρία με το Ιράν έληξε», οι διεθνείς αγορές ξεκίνησαν να καταρρέουν και από το αρνητικό κλίμα, δεν θα μπορούσε να ξεφύγει και το Χρηματιστήριο Αθηνών, που ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Τετάρτης με απώλειες 2,14% για τον Γενικό Δείκτη στις 2.487,60 μονάδες, έχοντας φτάσει ενδοσυνεδριακά ακόμα και στο -3,32%. Κατάφερε ωστόσο, να διατηρήσει τη στήριξη των 2.480 μονάδων.Το χαμηλό ημέρας για τον δείκτη ήταν στις 2.457 μονάδες και το υψηλό στις 2.520 μονάδες.Οι επενδυτές όπως είναι φυσιολογικό, εν μέσω αβεβαιότητας δεν δείχνουν διάθεση για ρίσκο, με αρκετούς να προχωρούν σε κατοχυρώσεις κερδών, δεδομένου ότι μέχρι και την Δευτέρα, στην ελληνική αγορά είχε καταγραφεί ένα τετραήμερο ανοδικό σερί.Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε -2,16% και τις 6.315 μονάδες, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης έχασε -1,69% στις 3.146 μονάδες και ο τραπεζικός δείκτης δέχτηκε επίσης ισχυρές πιέσεις κλείνοντας τελικά στο – 1,99% και τις 2.801 μονάδες. Ο τζίρος ανήλθε λίγο πάνω από τα 360 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου τα 42 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε πακέτα.Μεγάλες απώλειες στο ταμπλό κατέγραψαν η Πειραιώς (-2,16%), Eurobank (-1,32%), Alpha Bank (-3,03%), η ΕΤΕ (-1,79%), η ΔΕΗ (-1,99%), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,75%), η Metlen (-3,73%), ο ΟΤΕ (-1,79%) και η Cenergy (-6,07%). Συνολικά, 22 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 98 καθοδικά, ενώ σταθερές πέντε.Ενδεχομένως το μεγαλύτερο πλήγμα στη σημερινή συνεδρίαση να το δέχονται οι ευρωαγορές. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά 1,58%, ο γερμανικός Dax στη Φρανκφούρτη χάνει 2,05%, ο FTSE 100 στο Λονδίνο διολισθαίνει 1,38%, ο γαλλικός CAC σημειώνει πτώση 1,96% και ο FTSE MIB στο Μιλάνο -1,34%.Ισχυρό χτύπημα όπως ήταν αναμενόμενο δέχεται και η Μαδρίτη, λόγω των εμπορικών απειλών Τραμπ, με τον IBEX 35 να σημειώνει πτώση κοντά στο 2,5% με τραπεζικές μετοχές όπως η Banco Santander και η BBVA να βρίσκονται ανάμεσα στους μεγαλύτερους χαμένους. Σημαντικές απώλειες καταγράφει και η Acerinox, η οποία διαθέτει εκτεταμένες δραστηριότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες.Στο κόκκινο βρέθηκαν νωρίτερα και τα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον Nikkei 225 να κλείνει στις 67.282,99 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 1,43%, ενώ ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 3,15%, στις 24.236,41 μονάδες. Ο Shanghai Composite ενισχύθηκε οριακά κατά 0,04%, στις 3.991,89 μονάδες, ο Sensex στην Ινδία υποχώρησε 0,51%, στις 77.784,73 μονάδες, ο KOSPI στη Νότια Κορέα κατέγραψε ισχυρές απώλειες 4,51%, στις 7.310,83 μονάδες, ενώ ο δείκτης της Σιγκαπούρης έκλεισε με κέρδη 0,90%, στις 5.390,07 μονάδες.Πιέσεις καταγράφονται στην έναρξη της συνεδρίασης και στη Wall Street, με τον Dow Jones να διολισθαίνει κοντά στο 1% χάνοντας περίπου 400 μονάδες, ο S&P 500 υποχωρεί 0,47% και ο τεχνολογικός Nasdaq πέφτει 0,33%.Όπως ήταν φυσικό, δεδομένων των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, αλλά και της ανάκλησης της αμερικανικής άδειας που επέτρεπε στο Ιράν να εξάγει πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, οι τιμές του πετρελαίου «καλπάζουν» τις τελευταίες ώρες. To Βrent έχει σκαρφαλώσει στα 78 δολάρια και οδεύει προς τα 80 με άνοδο άνω του 5,5% ενώ και οι τιμές του WTI εκτινάχθηκαν κατά 5,47% ανεβαίνοντας πάνω από τα 74 δολάρια. Τόσο το Brent όσο και το WTI, είχαν φτάσει ακόμα και το +6,5% ενδοσυνεδριακά.Οι τιμές του χρυσού ωστόσο υποχώρησαν περισσότερο από 1%, με την τιμή spot να σημειώνει πτώση 1,4%, στα 4.049,92 δολάρια ανά ουγγιά, στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 2 Ιουλίου. Τα αμερικανικά συμβόλαια χρυσού παράδοσης Αυγούστου υποχωρούσαν κατά 2,3%, στα 4.059,80 δολάρια ανά ουγγιά. Το βλέμμα στρέφεται και στις προσεχείς αποφάσεις της Fed για τα επιτόκια, με τις αγορές να αποτιμούν πλέον πιθανότητα 68% για αύξηση των επιτοκίων στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.Αν και ο χρυσός θεωρείται παραδοσιακά αντιστάθμισμα έναντι του πληθωρισμού, τα υψηλότερα επιτόκια που στοχεύουν στον περιορισμό του τείνουν να ασκούν πιέσεις στο πολύτιμο μέταλλο, καθώς δεν προσφέρει απόδοση.