Κοινό πρόγραμμα δράσης με συνεργασία δημοσίου- ιδιωτικού τομέα στον τουρισμό από Υπουργείο Τουρισμού και ΣΕΤΕ
Κοινό πρόγραμμα δράσης με συνεργασία δημοσίου- ιδιωτικού τομέα στον τουρισμό από Υπουργείο Τουρισμού και ΣΕΤΕ
Συστήνεται κοινή ομάδα εργασίας με στόχο τον συντονισμό δράσεων για την ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα και την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος
Σε κοινό πρόγραμμα δράσης για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον τουρισμό προχωρούν το Υπουργείο Τουρισμού και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).
Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΤΕ από την υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, και την πρόεδρο του Συνδέσμου, Αγάπη Σμπώκου.
Σύμφωνα με τις δύο πλευρές, ο ελληνικός τουρισμός εισέρχεται σε μια νέα φάση, όπου, πέρα από τις υψηλές επιδόσεις των τελευταίων ετών, προτεραιότητα αποτελεί η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και η προσαρμογή στις νέες προκλήσεις του κλάδου.
Το κοινό πρόγραμμα προβλέπει τη συνεργασία του υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) με τον ΣΕΤΕ, το ΙΝΣΕΤΕ και τη Marketing Greece, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, τα διαθέσιμα δεδομένα και τα εργαλεία των φορέων για την υλοποίηση κοινών πρωτοβουλιών.
Μεταξύ των βασικών πεδίων συνεργασίας περιλαμβάνονται η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, η βιώσιμη διαχείριση των προορισμών, η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και η προβολή της χώρας στις διεθνείς αγορές.
Για την υλοποίηση του σχεδίου συμφωνήθηκε η σύσταση κοινής ομάδας εργασίας, με εκπροσώπους του Υπουργείου και του ΣΕΤΕ. Η ομάδα θα αναλάβει την εξειδίκευση των δράσεων, την παρακολούθηση της προόδου και τον καθορισμό χρονοδιαγραμμάτων και προτεραιοτήτων.
Όπως επισημαίνεται, στόχος της πρωτοβουλίας είναι να αποκτήσει η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα πιο σταθερό και επιχειρησιακό χαρακτήρα, ώστε να υποστηριχθεί η περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού με έμφαση στην ποιότητα, τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα.
Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΤΕ από την υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, και την πρόεδρο του Συνδέσμου, Αγάπη Σμπώκου.
Σύμφωνα με τις δύο πλευρές, ο ελληνικός τουρισμός εισέρχεται σε μια νέα φάση, όπου, πέρα από τις υψηλές επιδόσεις των τελευταίων ετών, προτεραιότητα αποτελεί η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και η προσαρμογή στις νέες προκλήσεις του κλάδου.
Το κοινό πρόγραμμα προβλέπει τη συνεργασία του υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) με τον ΣΕΤΕ, το ΙΝΣΕΤΕ και τη Marketing Greece, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, τα διαθέσιμα δεδομένα και τα εργαλεία των φορέων για την υλοποίηση κοινών πρωτοβουλιών.
Μεταξύ των βασικών πεδίων συνεργασίας περιλαμβάνονται η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, η βιώσιμη διαχείριση των προορισμών, η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και η προβολή της χώρας στις διεθνείς αγορές.
Για την υλοποίηση του σχεδίου συμφωνήθηκε η σύσταση κοινής ομάδας εργασίας, με εκπροσώπους του Υπουργείου και του ΣΕΤΕ. Η ομάδα θα αναλάβει την εξειδίκευση των δράσεων, την παρακολούθηση της προόδου και τον καθορισμό χρονοδιαγραμμάτων και προτεραιοτήτων.
Όπως επισημαίνεται, στόχος της πρωτοβουλίας είναι να αποκτήσει η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα πιο σταθερό και επιχειρησιακό χαρακτήρα, ώστε να υποστηριχθεί η περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού με έμφαση στην ποιότητα, τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα.
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