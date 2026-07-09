Ρωσία κατά ΝΑΤΟ: «Ανεύθυνες οι αποφάσεις για την Ουκρανία

Σφοδρή κριτική στο ΝΑΤΟ άσκησε η Μόσχα μετά τις αποφάσεις της Συμμαχίας για συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, κάνοντας λόγο για «ανεύθυνες» δεσμεύσεις και κατηγορώντας τους ευρωπαίους συμμάχους ότι κινούνται προς την κατεύθυνση μιας πιθανής αντιπαράθεσης με τη Ρωσία.
Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, υποστήριξε ότι τα κράτη μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας έλαβαν «ανεύθυνες αποφάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καταστροφή».
Σύμφωνα με τη Μόσχα, οι δεσμεύσεις για τη στήριξη της Ουκρανίας εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια «στρατιωτικοποίησης της ευρωπαϊκής ηπείρου».
Η ρωσική πλευρά κατηγόρησε παράλληλα τους ευρωπαίους συμμάχους του ΝΑΤΟ ότι προετοιμάζονται «για ένοπλη σύγκρουση με τη Ρωσία», κλιμακώνοντας τη ρητορική της απέναντι στη Δύση μετά τις αποφάσεις της Συμμαχίας για την Ουκρανία.