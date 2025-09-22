Πλήγμα άνω των 5 δισ. ευρώ για τη Volkswagen, λόγω αποχώρησης της Porsche από τα ηλεκτρικά οχήματα

«Αυτά δεν είναι περιθώρια κέρδους που θα περίμενε κανείς να δει σε ένα προϊόν πολυτελείας, τουλάχιστον όχι σε ένα επιτυχημένο», δήλωσε ο αναλυτής της UBS,, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης στις 19 Σεπτεμβρίου, αναφέρει το Automotive News Europe.Η Porsche δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις προσδοκίες από την επιτυχημένη εισαγωγή της στο χρηματιστήριο το 2022, με την επιβράδυνση των δασμών στηνκαι στιςνα έχουν επίσης αντίκτυπο. Η τιμή της μετοχής έχει πέσει τόσο χαμηλά που η εταιρεία αποσύρεται από τον DAX, τον δείκτη αναφοράς της Γερμανίας.Αφού αντικατέστησε αρκετά στελέχη, η Porsche προσπαθεί να ανακάμψει προσθέτοντας περισσότερα μοντέλα με κινητήρα εσωτερικής καύσης και plug-in υβριδικά μοντέλα και μειώνοντας το κόστος. Η αυτοκινητοβιομηχανία, που αντιστοιχούν στο 15% του εργατικού δυναμικού. Επίσης, εγκατέλειψε ένα σχέδιο για την παραγωγή των δικών της μπαταριών λόγω της χαμηλής ζήτησης για ηλεκτρικά οχήματα.Οι υψηλοί δασμοί των ΗΠΑ εξακολουθούν να ισχύουν. Ο Μπλουμ δήλωσε ότι η προγραμματισμένη μείωση των δασμών εισαγωγής αυτοκινήτων από τιςστο 15% από το τρέχον 27,5% θα μπορούσε να διαρκέσει εβδομάδες, καθώς οι συνομιλίες μεταξύ Βρυξελλών καιγια το θέμα βρίσκονται σε εξέλιξη.Η VW βρίσκεται σε συζητήσεις με την αμερικανική κυβέρνηση σχετικά με ένα επενδυτικό πακέτο που ο Blume είπε ότι θα μπορούσε να καλύψει και την Porsche, χωρίς να είναι πιο συγκεκριμένος, αναφέρει το Bloomberg.