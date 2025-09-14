Υβριδική και η νέα Porsche 911 Turbo S

Η Porsche παρουσίασε στο Μόναχο τη, η οποία ανεβάζει τον πήχη της τεχνολογίας, των επιδόσεων και της καθημερινής χρηστικότητας., η νέα Turbo S ξεπερνά για τα καλά τον προκάτοχό της. Ο καινοτόμος T-Hybrid κινητήρας προσφέρει εκπληκτική ισχύ, διατηρώντας το εμβληματικό DNA της 911. Μεκαι τελική ταχύτητα 322 χλμ./ώρα, η νέα Turbo S δεν υπολογίζει το πρόσθετο βάρος του υβριδικού συστήματος, όπως αποδεικνύει και ο χρόνος των 7:03.92 λεπτών στο Nürburgring Nordschleife, 14 δευτερόλεπτα ταχύτερα από την προηγούμενη γενιά.Η αναβαθμισμένημειώνει κατά 10% τον συντελεστή οπισθέλκουσας, βελτιώνοντας την απόδοση και το φρενάρισμα σε υγρό οδόστρωμα. Το νέο ηλεκτρο-υδραυλικό, σε συνδυασμό με αναβαθμισμένα φρένα PCCB και φαρδύτερα ελαστικά, εξασφαλίζουν σταθερότητα, άμεση απόκριση και κορυφαία ακρίβεια στην οδήγηση, τόσο στην πίστα όσο και στον αυτοκινητόδρομο.Η νέα Turbo S αποκτά τηντης Porsche, με λεπτομέρειες Turbonite στην εξωτερική εμφάνιση και στο εσωτερικό. Νέα φωτιστικά σώματα, επανασχεδιασμένες εισαγωγές αέρα και εξατομικευμένες ζάντες με κεντρικό μπουλόνι κάνουν σαφή τη διαφοροποίηση από τις υπόλοιπες εκδόσεις της σειράς 911.Η καμπίνα του οδηγού αποπνέει, διακοσμητικές ραφές σε χρώμα Turbonite και επιλογές εξατομίκευσης μέσω του Porsche Exclusive Manufaktur. Από 100+ επιλογές χρωμάτων εξωτερικού μέχρι carbon υαλοκαθαριστήρες και επεξεργασμένα κλειδιά, η νέα Turbo S θέλει να δώσει άλλη διάσταση στη σπορ πολυτέλεια.Για τους λάτρεις της λεπτομέρειας,ένα ρολόι που αντικατοπτρίζει πλήρως τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου, με θήκη τιτανίου, λουράκι από δέρμα εσωτερικού Porsche και μηχανισμό με λειτουργία flyback. Όπως και το αυτοκίνητο,Στη χώρα μας η κουπέ θα ξεκινά από τις 343.150 ευρώ και η κάμπριο από τις 360.900 ευρώ, με την τιμή να φτάνει πολύ πιο ψηλά όσο περισσότερες είναι οι επιλογές από τη μεγάλη και ακριβή λίστα των εξτρά της Porsche.