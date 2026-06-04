Allwyn: Άλμα 21% στα έσοδα α’ τριμήνου – Νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών 150 εκατ. ευρώ
Allwyn: Άλμα 21% στα έσοδα α’ τριμήνου – Νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών 150 εκατ. ευρώ
Η Allwyn ανακοίνωσε έσοδα 1,2 δισ. ευρώ και EBITDA 443 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας τους στόχους της χρονιάς και νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών
Η Allwyn ανακοίνωσε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα για το α’ τρίμηνο του 2026, καταγράφοντας αύξηση εσόδων 21% στα 1,204 δισ. ευρώ, ενώ παράλληλα επιβεβαίωσε τους στόχους της για το σύνολο του έτους και γνωστοποίησε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών έως 150 εκατ. ευρώ.
Τα αποτελέσματα αφορούν την πρώτη περίοδο μετά τη δημιουργία της νέας Allwyn AG, που προέκυψε από τη συνένωση της Allwyn International AG με τον ΟΠΑΠ, εξέλιξη που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2026.
Το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε στα 443 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 24% σε ετήσια βάση, ενώ το περιθώριο EBITDA βελτιώθηκε στο 36,8% από 36,1% ένα χρόνο νωρίτερα. Σε υποκείμενη βάση, χωρίς την επίδραση της PrizePicks, των αυξημένων φόρων στην Αυστρία και των ζημιών εκκίνησης στη Σλοβακία, η αύξηση του EBITDA έφθασε το 11%.
Παράλληλα, οι επενδύσεις κεφαλαίου (CAPEX) μειώθηκαν κατά 10%, στα 52 εκατ. ευρώ, ενώ η διαφορά μεταξύ EBITDA και CAPEX αυξήθηκε κατά 30%, στα 391 εκατ. ευρώ.
Σημαντική ώθηση στα αποτελέσματα έδωσε η εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου στην PrizePicks, τη μεγαλύτερη πλατφόρμα daily fantasy sports στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο.
Κατά τη διάρκεια του τριμήνου η Allwyn ολοκλήρωσε επίσης τη μεγάλη επένδυσή της στον τεχνολογικό μετασχηματισμό της Εθνικής Λοταρίας του Ηνωμένου Βασιλείου, εκσυγχρονίζοντας υποδομές που, όπως αναφέρει, περιόριζαν για χρόνια την ανάπτυξη νέων προϊόντων και καινοτομιών.
Η εταιρεία έχει ήδη παρουσιάσει ανανεωμένη έκδοση του Lotto, ενώ προετοιμάζει και την είσοδο του Powerball στη βρετανική αγορά, ενός από τα μεγαλύτερα λοταριακά παιχνίδια παγκοσμίως.
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Τα αποτελέσματα αφορούν την πρώτη περίοδο μετά τη δημιουργία της νέας Allwyn AG, που προέκυψε από τη συνένωση της Allwyn International AG με τον ΟΠΑΠ, εξέλιξη που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2026.
Έσοδα 1,2 δισ. ευρώ και EBITDA 443 εκατ. ευρώΑναλυτικά, τα καθαρά έσοδα α’ τριμήνου διαμορφώθηκαν στα 1,204 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο, αυξημένα κατά 21% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η οργανική αύξηση ανήλθε στο 5%, εάν εξαιρεθούν η επίδραση της αύξησης των φόρων τυχερών παιχνιδιών στην Αυστρία και η πρώτη συνεισφορά της εξαγοράς της PrizePicks.
Το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε στα 443 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 24% σε ετήσια βάση, ενώ το περιθώριο EBITDA βελτιώθηκε στο 36,8% από 36,1% ένα χρόνο νωρίτερα. Σε υποκείμενη βάση, χωρίς την επίδραση της PrizePicks, των αυξημένων φόρων στην Αυστρία και των ζημιών εκκίνησης στη Σλοβακία, η αύξηση του EBITDA έφθασε το 11%.
Παράλληλα, οι επενδύσεις κεφαλαίου (CAPEX) μειώθηκαν κατά 10%, στα 52 εκατ. ευρώ, ενώ η διαφορά μεταξύ EBITDA και CAPEX αυξήθηκε κατά 30%, στα 391 εκατ. ευρώ.
Σημαντική ώθηση στα αποτελέσματα έδωσε η εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου στην PrizePicks, τη μεγαλύτερη πλατφόρμα daily fantasy sports στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο.
Κατά τη διάρκεια του τριμήνου η Allwyn ολοκλήρωσε επίσης τη μεγάλη επένδυσή της στον τεχνολογικό μετασχηματισμό της Εθνικής Λοταρίας του Ηνωμένου Βασιλείου, εκσυγχρονίζοντας υποδομές που, όπως αναφέρει, περιόριζαν για χρόνια την ανάπτυξη νέων προϊόντων και καινοτομιών.
Η εταιρεία έχει ήδη παρουσιάσει ανανεωμένη έκδοση του Lotto, ενώ προετοιμάζει και την είσοδο του Powerball στη βρετανική αγορά, ενός από τα μεγαλύτερα λοταριακά παιχνίδια παγκοσμίως.
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