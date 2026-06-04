Allwyn: Άλμα 21% στα έσοδα α’ τριμήνου – Νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών 150 εκατ. ευρώ

Η Allwyn ανακοίνωσε έσοδα 1,2 δισ. ευρώ και EBITDA 443 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας τους στόχους της χρονιάς και νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών