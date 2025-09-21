Οι διεθνείς επενδυτές «ψηφίζουν» ελληνικά ομόλογα - Εισροές κεφαλαίων 7,5 δισ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο

Ο διεθνής οίκος υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματική διαχείριση του χρέους, οι συνεχόμενες επιδόσεις στα πρωτογενή πλεονάσματα και η ισχυρή ρευστότητα έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον που θωρακίζει τη χώρα έναντι κινδύνων, ενώ ενισχύει και την προοπτική περαιτέρω αναβαθμίσεων της πιστοληπτικής αξιολόγησης.Η προγραμματισμένηύψους 31,6 δισεκ. ευρώ έως το 2031 - μια ολόκληρη δεκαετία νωρίτερα από το προβλεπόμενο - θα επιταχύνει τη μείωση του χρέους, θα περιορίσει τις μελλοντικές χρηματοδοτικές ανάγκες και θα ενισχύσει το αξιόχρεο της χώρας.Η πρόωρη αποπληρωμή παλιών και ακριβών δανείων κατατείνει στην επίλυση του τελευταίου μεγάλου δημοσιονομικού προβλήματος της χώρας: της μείωσης του χρέους. Κάτι που είναι περισσότερο απαραίτητο σε περιόδους όπως αυτή που διανύουμε, με την αβεβαιότητα για τους δασμούς των ΗΠΑ στα ύψη και τις μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης σε σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα.Οι, καθώς αυξάνουν τη ζήτηση ελληνικών τίτλων, ασκούν μειωτική επίδραση στις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, μέσω της μείωσης της συνιστώσας πιστωτικού κινδύνου των ελληνικών ομολόγων.Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι οιτων ελληνικών ομολόγων έναντι άλλων κρατικών ομολόγων της ευρωζώνης έχουν περιοριστεί και βρίσκονται σε επίπεδα συγκρίσιμα με εκείνα προ της κρίσης χρέους.Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ, η διαφορά αποδόσεων (spread) του ελληνικού 10ετούς ομολόγου έναντι του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου ήταν 73 μ.β. στις 5.6.2025, περίπου 125 μ.β. χαμηλότερη σε σχέση με το μέσο επίπεδό της το α΄ τρίμηνο του 2023, δηλ. πριν από τη διαμόρφωση προσδοκιών για επικείμενη αναβάθμιση στην επενδυτική κατηγορία.Το 2024 ήταν σημείο καμπής για τα ελληνικά ομόλογα καθώς υπήρξε, και μάλιστα από επενδυτές που είχαν να αγοράσουν ελληνικούς τίτλους για περισσότερα από 10 έτη.Η νέα σύνθεση της επενδυτικής βάσης επιβεβαιώθηκε και από την προσθήκη 26 νέων λογαριασμών στη λίστα των Top-50 επενδυτών για ελληνικά ομόλογα του 2024.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ