Πώς η Bally’s Intralot εξαγοράζει την evoke «ξεκλειδώνοντας» τον δανεισμό της
Πώς η Bally’s Intralot εξαγοράζει την evoke «ξεκλειδώνοντας» τον δανεισμό της
Η εξαγορά συνδυάζεται με εκτεταμένη αναδιάρθρωση του δανεισμού της evoke, δημιουργώντας ένα πιο ευέλικτο προφίλ λήξεων για το νέο σχήμα
Μετά από πέντε μη δεσμευτικές προσφορές, η πρώτη από τις οποίες κατατέθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2026 έναντι 32 πένες ανά μετοχή, η Bally’s Intralot πέτυχε να διαμορφώσει το κατάλληλο πλαίσιο και να εξασφαλίσει την αποδοχή της πρότασης της για την εξαγορά της evoke, ενός από τους μεγαλύτερους διεθνείς ομίλους στον κλάδο του online gaming και του αθλητικού στοιχηματισμού, με παρουσία σε σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές και χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει brands όπως τα William Hill, 888, Mr Green κ.α.
Στο πλαίσιο της προτεινόμενης εξαγοράς, οι μέτοχοι της evoke θα λάβουν ως βασικό αντάλλαγμα νέες μετοχές της Bally’s Intralot. Συγκεκριμένα, για κάθε μετοχή της evoke θα αντιστοιχούν 0,537 νέες μετοχές της Bally’s Intralot, οι οποίες θα εκδοθούν μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Με βάση τιμή μετοχής της Bally’s Intralot στα 1,12 ευρώ, η πρόταση αποτιμά κάθε μετοχή της evoke σε περίπου 0,52 λίρες, οδηγώντας σε συνολική αποτίμηση της κοντά στα 243 εκατ. λίρες. Παράλληλα, δίνεται στους μετόχους της evoke η δυνατότητα να επιλέξουν, αντί για μετοχές, την καταβολή μετρητών ύψους 0,52 λιρών ανά μετοχή για μέρος ή για το σύνολο της συμμετοχής τους. Η συνολική αξία της εναλλακτικής πρότασης σε μετρητά δεν μπορεί να υπερβεί τα 117,1 εκατ. λίρες, ενώ οι μετοχές που θα αποκτηθούν μέσω αυτής της διαδικασίας θα περάσουν σε θυγατρική που ελέγχεται πλήρως από τον όμιλο Bally’s Intralot.
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Στο πλαίσιο της προτεινόμενης εξαγοράς, οι μέτοχοι της evoke θα λάβουν ως βασικό αντάλλαγμα νέες μετοχές της Bally’s Intralot. Συγκεκριμένα, για κάθε μετοχή της evoke θα αντιστοιχούν 0,537 νέες μετοχές της Bally’s Intralot, οι οποίες θα εκδοθούν μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Με βάση τιμή μετοχής της Bally’s Intralot στα 1,12 ευρώ, η πρόταση αποτιμά κάθε μετοχή της evoke σε περίπου 0,52 λίρες, οδηγώντας σε συνολική αποτίμηση της κοντά στα 243 εκατ. λίρες. Παράλληλα, δίνεται στους μετόχους της evoke η δυνατότητα να επιλέξουν, αντί για μετοχές, την καταβολή μετρητών ύψους 0,52 λιρών ανά μετοχή για μέρος ή για το σύνολο της συμμετοχής τους. Η συνολική αξία της εναλλακτικής πρότασης σε μετρητά δεν μπορεί να υπερβεί τα 117,1 εκατ. λίρες, ενώ οι μετοχές που θα αποκτηθούν μέσω αυτής της διαδικασίας θα περάσουν σε θυγατρική που ελέγχεται πλήρως από τον όμιλο Bally’s Intralot.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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