Οι ξένοι επενδυτές επιστρέφουν δυναμικά στα ελληνικά ομόλογα
Η ανοδική τάση συνδέεται με την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, την ένταξη των ελληνικών ομολόγων σε διεθνείς δείκτες, καθώς και με τη στροφή των επενδυτών προς ευρωπαϊκά assets
Ισχυρές ροές ξένων κεφαλαίων καταγράφονται φέτος στην ελληνική αγορά ομολόγων και μετοχών, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στην ελληνική οικονομία.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το πρώτο εξάμηνο του 2025 οι ξένοι επενδυτές τοποθέτησαν 7,5 δισ. ευρώ σε ελληνικά κρατικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια, ενώ σε ελληνικές μετοχές επένδυσαν επιπλέον 1,4 δισ. ευρώ. Οι αριθμοί αυτοί συγκρίνονται με τις τοποθετήσεις των ξένων κατά το 2024, που είχαν ανέλθει συνολικά σε 10 δισ. ευρώ, και το 2023, όταν οι επενδύσεις τους είχαν φτάσει τα 4,1 δισ. ευρώ.
Η ανοδική πορεία των επενδύσεων συνδέεται άμεσα με την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από την Ελλάδα και την ένταξη των ελληνικών ομολόγων σε διεθνείς δείκτες από τις αρχές του 2024. Η αναβάθμιση αυτή έχει δώσει μεγαλύτερη προβολή στη χώρα και διευρύνει την πρόσβαση σε διεθνή κεφάλαια, ενώ σημαντικό ρόλο παίζει και η «στροφή» των επενδυτών σε ευρωπαϊκά περιουσιακά στοιχεία, μετά τις αναταράξεις που προκάλεσαν οι πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ με τους δασμούς.
