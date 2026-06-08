Χωροταξικό για τη βιομηχανία: 57.000 στρέμματα νέας βιομηχανικής γης και στροφή στην οργανωμένη ανάπτυξη

Στόχος έως το 2032 μόνο το 1/3 των νέων μονάδων να εγκαθίσταται εκτός οργανωμένων υποδοχέων – 29.000 νέα στρέμματα για logistics και προτεραιότητα στις στρατηγικές επενδύσεις