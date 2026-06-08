Χωροταξικό για τη βιομηχανία: 57.000 στρέμματα νέας βιομηχανικής γης και στροφή στην οργανωμένη ανάπτυξη
Χωροταξικό για τη βιομηχανία: 57.000 στρέμματα νέας βιομηχανικής γης και στροφή στην οργανωμένη ανάπτυξη
Στόχος έως το 2032 μόνο το 1/3 των νέων μονάδων να εγκαθίσταται εκτός οργανωμένων υποδοχέων – 29.000 νέα στρέμματα για logistics και προτεραιότητα στις στρατηγικές επενδύσεις
Τη δημιουργία 57.000 στρεμμάτων νέων επιχειρηματικών και βιομηχανικών περιοχών μεταποίησης σε ολόκληρη τη χώρα έως το 2032 προβλέπει το υπό αναθεώρηση Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα, το οποίο επιχειρεί να αλλάξει το μοντέλο χωροθέτησης της παραγωγικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και να μεταφέρει το κέντρο βάρους σε οργανωμένες περιοχές εγκατάστασης επιχειρήσεων.
Το νέο πλαίσιο θέτει ως γενικό κανόνα ελάχιστο όριο αρτιότητας τα 10 στρέμματα, ενώ περιορίζει την κάλυψη των γηπέδων στο 20% για βιομηχανικές εγκαταστάσεις και στο 30% για δραστηριότητες εφοδιαστικής αλυσίδας, προβλέποντας εξαιρέσεις μόνο σε ειδικές περιπτώσεις.
Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία περίπου 29.000 νέων στρεμμάτων για δραστηριότητες logistics, η ανάπτυξη νέων Επιχειρηματικών Πάρκων, η εξυγίανση άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων και η προώθηση στρατηγικών επενδύσεων σε τομείς όπως οι κρίσιμες πρώτες ύλες, τα data center, οι τεχνολογίες μηδενικών εκπομπών, οι ημιαγωγοί, η φαρμακοβιομηχανία και η αμυντική βιομηχανία. Το σχέδιο προβλέπει ότι οι επενδύσεις αυτές θα αξιολογούνται κατά προτεραιότητα, ενώ αναγνωρίζεται η σημασία περιοχών που διαθέτουν πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.
Οι προβλέψεις του σχεδίου βασίζονται στην εκτίμηση ότι η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της μεταποίησης θα αυξηθεί κατά 11,1 δισ. ευρώ έως το 2032 σε σχέση με το 2022, δημιουργώντας αυξημένες ανάγκες για νέους χώρους εγκατάστασης παραγωγικών δραστηριοτήτων, αποθηκών και υποδομών εφοδιαστικής αλυσίδας.
Το νέο πλαίσιο, το οποίο αναθεωρεί το ισχύον Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία του 2008, τέθηκε την περασμένη εβδομάδα σε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει έως τις 10 Ιουλίου. Μετά την ολοκλήρωσή της θα ακολουθήσει η οριστικοποίηση και η θεσμοθέτησή του, καθώς θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο χωρικής οργάνωσης της βιομηχανίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας για την επόμενη δεκαετία.
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Το νέο πλαίσιο θέτει ως γενικό κανόνα ελάχιστο όριο αρτιότητας τα 10 στρέμματα, ενώ περιορίζει την κάλυψη των γηπέδων στο 20% για βιομηχανικές εγκαταστάσεις και στο 30% για δραστηριότητες εφοδιαστικής αλυσίδας, προβλέποντας εξαιρέσεις μόνο σε ειδικές περιπτώσεις.
Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία περίπου 29.000 νέων στρεμμάτων για δραστηριότητες logistics, η ανάπτυξη νέων Επιχειρηματικών Πάρκων, η εξυγίανση άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων και η προώθηση στρατηγικών επενδύσεων σε τομείς όπως οι κρίσιμες πρώτες ύλες, τα data center, οι τεχνολογίες μηδενικών εκπομπών, οι ημιαγωγοί, η φαρμακοβιομηχανία και η αμυντική βιομηχανία. Το σχέδιο προβλέπει ότι οι επενδύσεις αυτές θα αξιολογούνται κατά προτεραιότητα, ενώ αναγνωρίζεται η σημασία περιοχών που διαθέτουν πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.
Οι προβλέψεις του σχεδίου βασίζονται στην εκτίμηση ότι η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της μεταποίησης θα αυξηθεί κατά 11,1 δισ. ευρώ έως το 2032 σε σχέση με το 2022, δημιουργώντας αυξημένες ανάγκες για νέους χώρους εγκατάστασης παραγωγικών δραστηριοτήτων, αποθηκών και υποδομών εφοδιαστικής αλυσίδας.
Το νέο πλαίσιο, το οποίο αναθεωρεί το ισχύον Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία του 2008, τέθηκε την περασμένη εβδομάδα σε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει έως τις 10 Ιουλίου. Μετά την ολοκλήρωσή της θα ακολουθήσει η οριστικοποίηση και η θεσμοθέτησή του, καθώς θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο χωρικής οργάνωσης της βιομηχανίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας για την επόμενη δεκαετία.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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