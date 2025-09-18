Avramar: Τράπεζες και Aqua Bridge κλείδωσαν τους όρους διάσωσης
Ολοκληρώνεται η πολυσυζητημένη διάσωση της Avramar, της μεγαλύτερης εταιρείας ιχθυοκαλλιέργειας στη χώρα. Μετά από μήνες διαπραγματεύσεων, οι τράπεζες και η Aqua Bridge κατέληξαν σε οριστική συμφωνία, η οποία προβλέπει σημαντική ενίσχυση ρευστότητας και αναδιάρθρωση των δανείων. Το σχέδιο, που θα κατατεθεί στο Πρωτοδικείο έως το τέλος Οκτωβρίου, περιλαμβάνει κεφαλαιακή ενίσχυση περίπου 60 εκατ. ευρώ, «κούρεμα» δανείων έως και 70% καθώς και ρυθμίσεις για την αποπληρωμή των υπολοίπων υποχρεώσεων.
Παράλληλα, οι προμηθευτές της εταιρείας δεν επηρεάζονται, καθώς δεν προβλέπεται «κούρεμα» στις δικές τους απαιτήσεις, με τις πληρωμές να συνεχίζονται κανονικά. Στο παρασκήνιο, πάντως, παραμένουν οι νομικές κινήσεις του βασικού μετόχου Amerra που επιχειρεί να αμφισβητήσει το σχέδιο διάσωσης.
Η Avramar, σε μια περίοδο που οι διεθνείς τιμές για λαβράκι και τσιπούρα βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, αναμένει ότι η συμφωνία αυτή θα της δώσει τη σταθερότητα που χρειάζεται για να επιστρέψει σε τροχιά ανάπτυξης.
