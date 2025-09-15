Υποχωρούν τα γαλλικά 10ετή ομόλογα μετά την υποβάθμιση της Fitch
Υποχωρούν τα γαλλικά 10ετή ομόλογα μετά την υποβάθμιση της Fitch
Η Fitch υποβάθμισε τη Γαλλία σε A+ από AA-, οδηγώντας σε πτώση τα futures 10ετών ομολόγων
Τα futures των 10ετών γαλλικών κρατικών ομολόγων (OATs) κατέγραψαν πτώση τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στην υποβάθμιση της χώρας από τον οίκο Fitch Ratings, με φόντο τις πολιτικές εξελίξεις
Τα συμβόλαια Δεκεμβρίου για τα 10ετή OATs σημείωσαν πτώση περίπου 0,1% στις πρωινές συναλλαγές. Η κίνηση ήρθε έπειτα από την απόφαση της Fitch να μειώσει την πιστοληπτική αξιολόγηση της Γαλλίας σε A+ από AA-, επικαλούμενη την αύξηση του δημόσιου χρέους, την πολιτική πόλωση και τις αμφιβολίες γύρω από τη δημοσιονομική προοπτική.
«Αυτό μπορεί να αυξήσει την πίεση στα OATs σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα», σχολίασε ο Στίβεν Σπρατ, στρατηγικός αναλυτής επιτοκίων ανεπτυγμένων αγορών της Societe Generale. «Τα 10ετή ιταλικά ομόλογα ήδη διαπραγματεύονται σε καλύτερη βάση από τα OATs σε ορισμένα μεγέθη, και περαιτέρω επιδείνωση του κλίματος γύρω από τη Γαλλία θα μπορούσε να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τα BTPs βραχυπρόθεσμα».
