Υποβάθμιση της Γαλλίας από τον Fitch λόγω του αυξανόμενου χρέους

Ο οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Fitch υποβάθμισε την Παρασκευή την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της ΓαλλίαςΣτην έκθεσή του ο οίκος επικαλείται το αυξανόμενο χρέος που περιορίζει την ικανότητα της γαλλικής κυβέρνησης να ανταποκριθεί σε μελλοντικές οικονομικές κρίσεις χωρίς να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τα δημόσια οικονομικά.Η κίνηση ασκεί, όπως σημειώνει το Reuters, μεγάλη πίεση στον πρωθυπουργό Σεμπαστιέν Λεκορνού, λίγες μόνο ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, καθώς προσπαθεί να σχηματίσει κυβέρνηση και να συντάξει προϋπολογισμό για το 2026.Η Fitch αποδίδει την υποβάθμιση στην έλλειψη «σαφούς ορίζοντα για τη σταθεροποίηση του χρέους τα επόμενα χρόνια».Παρά ταύτα, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι αγορές είχαν προεξοφλήσει την υποβάθμιση.