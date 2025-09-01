Τιμολόγια ρεύματος: Πού θα κινηθούν οι τιμές τους τον Σεπτέμβριο 2025
Τιμολόγια ρεύματος: Πού θα κινηθούν οι τιμές τους τον Σεπτέμβριο 2025
Η σημαντική πτώση της χονδρικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας τον Αύγουστο δημιουργεί περιθώρια αποκλιμάκωσης στα πράσινα τιμολόγια Σεπτεμβρίου, με τις προβλέψεις να δείχνουν αισθητές μειώσεις στη λιανική αγορά
Τον Αύγουστο καταγράφηκε αισθητή πτώση στη μέση χονδρεμπορική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία υποχώρησε σχεδόν 27% σε σχέση με τον Ιούλιο. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στις ήπιες θερμοκρασίες, στη μεγαλύτερη παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στις αυξημένες εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας που οδήγησαν σε μειωμένη ζήτηση στο εσωτερικό.
Η αποκλιμάκωση της χονδρικής αναμένεται να αντικατοπτριστεί και στα πράσινα τιμολόγια. Οι πάροχοι έχουν περιθώριο να προσαρμόσουν τις τελικές τιμές στα τιμολόγια ρεύματος, προσφέροντας φθηνότερες χρεώσεις στους καταναλωτές.
Κατά τον Αύγουστο, οι τιμές των πράσινων τιμολογίων κινήθηκαν μεταξύ 15 και 25 λεπτών ανά κιλοβατώρα, τη στιγμή που το κόστος προμήθειας βρισκόταν πολύ χαμηλότερα. Η διαφορά αυτή δημιουργεί τη δυνατότητα για σημαντική μείωση τον Σεπτέμβριο, χωρίς να διαταράσσεται η ισορροπία των εταιρειών ενέργειας.
Η τάση μείωσης των τιμών στα τιμολόγια ρεύματος ενισχύεται από τον συνδυασμό σταθερής παραγωγής από ΑΠΕ, ευνοϊκών καιρικών συνθηκών και χαμηλότερης ζήτησης, στοιχεία που λειτουργούν υπέρ της αποκλιμάκωσης και στο λιανικό επίπεδο.
Πηγή: newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Η επιχείρηση που αποκάλυψε τη μαφία στην Κρήτη: Οι δύο μυστικοί αστυνομικοί σε κατάστημα εστίασης, η εισαγγελέας και οι κρυφές ενημερώσεις
Η απάντηση του Πολωνού CEO που έκλεψε υπογεγραμμένο καπέλο μέσα από τα χέρια παιδιού - «Έτσι είναι η ζωή, ας ήσασταν πιο γρήγοροι»
Τα γεγονότα από το 1947 ως τις τελευταίες μάχες του Εμφυλίου
Η αποκλιμάκωση της χονδρικής αναμένεται να αντικατοπτριστεί και στα πράσινα τιμολόγια. Οι πάροχοι έχουν περιθώριο να προσαρμόσουν τις τελικές τιμές στα τιμολόγια ρεύματος, προσφέροντας φθηνότερες χρεώσεις στους καταναλωτές.
Κατά τον Αύγουστο, οι τιμές των πράσινων τιμολογίων κινήθηκαν μεταξύ 15 και 25 λεπτών ανά κιλοβατώρα, τη στιγμή που το κόστος προμήθειας βρισκόταν πολύ χαμηλότερα. Η διαφορά αυτή δημιουργεί τη δυνατότητα για σημαντική μείωση τον Σεπτέμβριο, χωρίς να διαταράσσεται η ισορροπία των εταιρειών ενέργειας.
Η τάση μείωσης των τιμών στα τιμολόγια ρεύματος ενισχύεται από τον συνδυασμό σταθερής παραγωγής από ΑΠΕ, ευνοϊκών καιρικών συνθηκών και χαμηλότερης ζήτησης, στοιχεία που λειτουργούν υπέρ της αποκλιμάκωσης και στο λιανικό επίπεδο.
Πηγή: newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Η επιχείρηση που αποκάλυψε τη μαφία στην Κρήτη: Οι δύο μυστικοί αστυνομικοί σε κατάστημα εστίασης, η εισαγγελέας και οι κρυφές ενημερώσεις
Η απάντηση του Πολωνού CEO που έκλεψε υπογεγραμμένο καπέλο μέσα από τα χέρια παιδιού - «Έτσι είναι η ζωή, ας ήσασταν πιο γρήγοροι»
Τα γεγονότα από το 1947 ως τις τελευταίες μάχες του Εμφυλίου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα