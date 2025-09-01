Τιμολόγια ρεύματος: Πού θα κινηθούν οι τιμές τους τον Σεπτέμβριο 2025

Η σημαντική πτώση της χονδρικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας τον Αύγουστο δημιουργεί περιθώρια αποκλιμάκωσης στα πράσινα τιμολόγια Σεπτεμβρίου, με τις προβλέψεις να δείχνουν αισθητές μειώσεις στη λιανική αγορά