Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία - Δύο συμφωνίες με διεθνές αποτύπωμα

Ο διευθύνων σύμβουλος της UniCredit, Andrea Orcel, τόνισε ότι η επένδυση της τραπεζας στην Alpha Bank έχει αποδώσει πολύ πέρα από τις προσδοκίες και συνεχίζει να αποτελεί κομβικό πεδίο ανάπτυξης για τον Όμιλό UniCredit. Η ισχυρή και αμοιβαία επωφελής συνεργασία έχει ωφελήσει εξίσου τους πελάτες, τους μετόχους και τους ανθρώπους μας, και τα καλύτερα βρίσκονται μπροστά μας, τόνισε.Από την πλευρά της Alpha Bank, ο διευθύνων σύμβουλος Βασίλης Ψάλτης ανέφερε ότι η απόφαση της UniCredit να αυξήσει περαιτέρω τη συμμετοχή της στην Alpha Bank, αποτελεί εξέλιξη που συνιστά έμπρακτη επιβεβαίωση των απτών αποτελεσμάτων της στρατηγικής αυτής συνεργασίας, και ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της Alpha Bank.Η UniCredit έχει ήδη αιτηθεί άδεια από τις Εποπτικές Αρχές για να φτάσει έως το 29,99% στην Alpha Bank. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας θα της επιτρέψει να ενοποιεί σχεδόν το ένα τρίτο των καθαρών κερδών της ελληνικής τράπεζας στα δικά της αποτελέσματα, σηματοδοτώντας ακόμη πιο στενή στρατηγική σύνδεση. Παράλληλα, η Alpha Bank ξεκινά πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 211 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2024, υπογραμμίζοντας την ισχυρή κεφαλαιακή της θέση και τη δέσμευση στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους.Είτε πρόκειται για το έργο του Ελληνικού, που αποτελεί το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη με περισσότερα από 40 εργοτάξια σε πλήρη εξέλιξη είτε για τον τραπεζικό τομέα και μια από τις 4 ισχυρές συστημικες τράπεζες , οι δύο ειδήσεις στέλνουν το ίδιο μήνυμα: η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στον χάρτη των μεγάλων διεθνών επενδυτών. Η LAMDA Development με τη συνεργασία της με τον Όμιλο ION καθιστά την Αθήνα κόμβο τεχνολογίας, ενώ η Alpha Bank με την εμπιστοσύνη της UniCredit επιβεβαιώνει τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας στον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό χώρο. Και στις δύο περιπτώσεις, όπως έχων επισημάνει οικονομικοί αναλυτές το κλειδί είναι η εμπιστοσύνη στις εταιρείες, στην εθνική οικονομία, και στις προοπτικές.