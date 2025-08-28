Alpha Bank: Στο 26% αυξάνει τη συμμετοχή της η UniCredit
Η αύξηση του ποσοστού στο 26% αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη διαδρομή που έχει χαράξει η UniCredit, καθώς έχει αιτηθεί άδεια από τις Εποπτικές Αρχές για να φτάσει έως το 29,99% στην Alpha Bank
Η UniCredit κάνει ακόμη πιο ισχυρό το αποτύπωμά της στην Ελλάδα, αυξάνοντας τη συμμετοχή της στην Alpha Bank κατά περίπου 5% και ανεβάζοντας το συνολικό ποσοστό της σε περίπου 26%.
Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των εποπτικών εγκρίσεων που έχει ήδη ζητήσει η UniCredit ώστε να δύναται να φτάσει μέχρι το 29.99% του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank, ενώ η θέση της άνω του 9.99%, συνεχίζει να διατηρείται μέσω χρηματοοικονομικών παραγώγων μέχρι τη λήψη της σχετικής έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές, οπότε και θα μετατραπεί σε μετοχές.
Η αύξηση της συμμετοχής δεν είναι απλώς μια επενδυτική κίνηση. Αντικατοπτρίζει τη στρατηγική σημασία που έχει για την UniCredit η συνεργασία με την Alpha Bank και την εμπιστοσύνη της στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
