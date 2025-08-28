Alpha Bank: Στο 26% αυξάνει τη συμμετοχή της η UniCredit

Η αύξηση του ποσοστού στο 26% αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη διαδρομή που έχει χαράξει η UniCredit, καθώς έχει αιτηθεί άδεια από τις Εποπτικές Αρχές για να φτάσει έως το 29,99% στην Alpha Bank