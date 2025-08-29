Alpha Bank: Στο 4,655% η αύξηση της θέσης της UniCredit
Με τη συμμετοχή σε χρηματοοικονομικά προϊόντα μπορεί να αποκτήσει επιπλέον 107.770.830 μετοχές της ελληνικής τράπεζας
Η UniCredit αύξησε τη θέση της στην Alpha Bank κατά 4,655%, μέσω χρηματοοικονομικών προϊόντων με προεπιλεγμένη μέθοδο το χρηματικό διακανονισμό και εναλλακτικά το φυσικό διακανονισμό. Η απόκτηση επιπλέον 107,77 εκατ. μετοχών τελεί υπό την αίρεση εποπτικών εγκρίσεων και του φυσικού διακανονισμού.
Ειδικότερα σύμφωνα με την με ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο:
«Κατ’ εφαρμογή του Ν. 3556/2007, η Alpha Bank («Alpha Bank) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την από 28 Αυγούστου 2025 γνωστοποίηση της UniCredit S.p.A («UniCredit») στο πλαίσιο του άρθρου 11 παρ. 1 (β) του Ν. 3556/2007, την 25.8.2025 αυξήθηκε η συμμετοχή της τελευταίας σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, με προεπιλεγμένη μέθοδο το χρηματικό διακανονισμό και εναλλακτικά το φυσικό διακανονισμό, τα οποία υπό την αίρεση του φυσικού διακανονισμού και της εξασφάλισης όλων των εποπτικών εγκρίσεων, δύνανται να οδηγήσουν στην απόκτηση επιπλέον 107.770.830 κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, που αντιστοιχούν στο 4,655% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Bank.
