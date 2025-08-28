Στρατηγική συνεργασία LAMDA με τον Όμιλο ION ύψους €450 εκατ. – Δημιουργείται Διεθνές Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας στο The Ellinikon
Επιπρόσθετα, ο Όμιλος ION θα αποκτήσει ίδιες μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 2% στο μετοχικό κεφάλαιο της Lamda - H συμφωνία αυτή ενισχύει τον διεθνή χαρακτήρα του Έργου του Ελληνικού και ενδυναμώνει την εικόνα της Ελλάδας στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη ως επιχειρηματικού προορισμού μεγάλης κλίμακας
Η LAMDA Development S.A. ενημερώνει ότι στις 28 Αυγούστου, αποδέχθηκε δεσμευτική προσφορά από τον Όμιλο ION, εταιρεία τεχνολογίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, για την ανάπτυξη Διεθνούς Κέντρου Έρευνας & Καινοτομίας εντός του Έργου του Ελληνικού, όπου θα συστεγαστούν περίπου 2.000 επαγγελματίες από 44 χώρες.
Το Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας, το οποίο θα αναπτυχθεί από τον Όμιλο ION σε δύο διακριτές περιοχές του Ελληνικού και θα καλύπτει συνολική μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση περίπου 250χιλ. τ.μ., θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 50χιλ. τ.μ. χώρους γραφείων, αμφιθέατρο 1.000 θέσεων σχεδιασμένο για διεθνείς εκδηλώσεις, καθώς και έως 200χιλ. τ.μ. οικιστικές αναπτύξεις για τη στέγαση των επαγγελματιών του Ομίλου ION.
Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής που θα εισπράξει η LAMDA ανέρχεται σε €450 εκατ. Το συνολικό μέγεθος της επένδυσης του Ομίλου ΙΟΝ που σχετίζεται με το Κέντρο Έρευνας & Καινοτομίας εκτιμάται ότι θα υπερβεί το €1,5 δισ. κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί εως το 2030.
Επιπρόσθετα, ο Όμιλος ION θα αποκτήσει ίδιες μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 2% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Γεγονός που αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη του Ομίλου ΙΟΝ στο Ελληνικό.
