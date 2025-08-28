Στρατηγική συνεργασία LAMDA με τον Όμιλο ION ύψους €450 εκατ. – Δημιουργείται Διεθνές Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας στο The Ellinikon

Επιπρόσθετα, ο Όμιλος ION θα αποκτήσει ίδιες μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 2% στο μετοχικό κεφάλαιο της Lamda - H συμφωνία αυτή ενισχύει τον διεθνή χαρακτήρα του Έργου του Ελληνικού και ενδυναμώνει την εικόνα της Ελλάδας στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη ως επιχειρηματικού προορισμού μεγάλης κλίμακας