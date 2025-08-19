Ρεύμα: Ποια χρωματιστά τιμολόγια επιλέγουν 100 χιλιάδες νέοι πελάτες κάθε μήνα
Η αγορά ρεύματος προσφέρει πλέον τρία είδη τιμολογίων - Η σωστή επιλογή εξαρτάται από τη σταθερότητα της κατανάλωσης, το ρίσκο και τις ανάγκες του καταναλωτή
Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας εξελίσσεται ταχύτατα και οι καταναλωτές καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε νέα μοντέλα τιμολόγησης. Οι διακυμάνσεις στις τιμές χονδρικής και ο έντονος ανταγωνισμός των παρόχων καθιστούν την επιλογή κατάλληλου τιμολογίου κρίσιμη για την εξοικονόμηση, που μπορεί να φτάσει έως και τα 200 ευρώ ετησίως.
Τι είναι τα «κόκκινα» τιμολόγιαΤα κόκκινα τιμολόγια αποτελούν τη νεότερη πρόταση στον χώρο του ηλεκτρικού ρεύματος και λειτουργούν διαφορετικά από τα παραδοσιακά μοντέλα. Σε αντίθεση με τα κλασικά μπλε ή πράσινα τιμολόγια, στα οποία o καταναλωτής χρεώνεται με βάση την κατανάλωση ανά κιλοβατώρα, εδώ πληρώνει ένα σταθερό μηνιαίο ποσό, ανάλογα με το εύρος κατανάλωσης στο οποίο εντάσσεται (π.χ. 0–300 kWh, 301–600 kWh, κ.λπ.).
Βασικά χαρακτηριστικά
•Πώς λειτουργούν: Ο καταναλωτής πληρώνει σταθερό ποσό τον μήνα βάσει εύρους κατανάλωσης, ανεξάρτητα από την τιμή ανά κιλοβατώρα.
•Πλεονέκτημα: Σταθερότητα κόστους, ακόμη κι αν αυξηθούν οι τιμές χονδρικής.
•Μειονέκτημα: Για πολύ χαμηλή κατανάλωση, μπορεί να είναι ακριβότερα από φθηνά μπλε τιμολόγια.
•Κατάλληλα για: Μονοκατοικίες, εξοχικά, άτομα με σταθερή και χαμηλή κατανάλωση.
•Έναρξη ισχύος: Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης στις 31 Αυγούστου.
Μπλε τιμολόγια – Σταθερότητα και προβλεψιμότηταΤα μπλε τιμολόγια αφορούν σταθερά συμβόλαια ηλεκτρικού ρεύματος με προκαθορισμένη τιμή ανά κιλοβατώρα για 12 ή 24 μήνες. Αυτά τα συμβόλαια προστατεύουν τον καταναλωτή από τις διακυμάνσεις της αγοράς και προσφέρουν οικονομική ασφάλεια, ιδιαίτερα σε περιόδους αστάθειας. Είναι ιδανικά για νοικοκυριά με συνεπή ή υψηλή κατανάλωση ρεύματος.
Οφέλη και παράδειγμα εξοικονόμησης
•Προσφέρουν: Κλειδωμένη τιμή για συγκεκριμένη διάρκεια.
•Εύρος τιμών: Από 0,088 έως 0,145 €/kWh, με πάγιο από 3,5 έως 12,9 €.
•Πλεονέκτημα: Συχνά έως 35% φθηνότερα από πράσινα τιμολόγια.
•Παράδειγμα: Νοικοκυριό με 300 kWh/μήνα πληρώνει περίπου 317 €/έτος, έναντι 515 € με πράσινο τιμολόγιο – εξοικονόμηση 198 €.
•Ιδανικά για: Οικογένειες, υψηλή ή σταθερή κατανάλωση, ανάγκη για σταθερότητα.
Πράσινα τιμολόγια – Δυνατότητα κέρδους με ρίσκοΤα πράσινα τιμολόγια είναι κυμαινόμενα συμβόλαια στα οποία η τιμή ανά κιλοβατώρα μεταβάλλεται μηνιαία, βάσει της τιμής χονδρικής. Παρόλο που μπορούν να αποδειχθούν οικονομικά όταν η αγορά πέφτει, ενέχουν τον κίνδυνο σημαντικής αύξησης κόστους σε ανοδικές περιόδους.
Πλεονεκτήματα και αδυναμίες
•Τρόπος λειτουργίας: Τιμή/kWh αλλάζει ανάλογα με τις διακυμάνσεις της χονδρικής.
•Πλεονέκτημα: Φθηνότερα όταν πέφτουν οι τιμές.
•Μειονέκτημα: Έλλειψη προβλεψιμότητας – η τιμή μπορεί να αυξηθεί απρόβλεπτα.
