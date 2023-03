Silicon Valley Bank: Η First Citizens εξαγόρασε την χρεοκοπημένη τράπεζα

Διαβάστε αναλυτικά στο

Σε συμφωνία για την εξαγορά τηςπροχώρησε τελικά η First Citizens, μετά την κατάσχεση της πρώτης από τις ρυθμιστικές αρχές.Η τράπεζα με έδρα το Raleigh της Βόρειας Καρολίνας συνήψε συμφωνία αγοράς και ανάληψης υποχρεώσεων για όλες τις καταθέσεις και τα δάνεια της SVB, σύμφωνα με δήλωση της Federal Deposit Insurance Corp. Η συμφωνία περιλαμβάνει την αγορά περιουσιακών στοιχείων SVB περίπου 72 δισεκατομμυρίων δολαρίων με έκπτωση 16,5 δολαρίων δισεκατομμύρια.Περίπου 90 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρεόγραφα και άλλα περιουσιακά στοιχεία θα παραμείνουν στη διαχείριση για διάθεση από το FDIC, ενώ το ομοσπονδιακό ίδρυμα έλαβε επίσης δικαιώματα ανατίμησης μετοχών στην First Citizens αξίας έως και 500 εκατομμυρίων δολαρίων.Περίπου 90 δισεκατομμύρια δολάρια σε τίτλους και άλλα περιουσιακά στοιχεία θα παραμείνουν στην αναγκαστική διαχείριση προς διάθεση από την FDIC, ενώ το ομοσπονδιακό ίδρυμα απέκτησε επίσης δικαιώματα ανατίμησης μετοχών στην First Citizens αξίας έως και 500 εκατομμυρίων δολαρίων. Το εκτιμώμενο κόστος της χρεοκοπίας για το Ταμείο Ασφάλισης Καταθέσεων ανέρχεται σε περίπου 20 δισ. δολάρια, αν και το ακριβές μέγεθος θα καθοριστεί όταν τερματιστεί η αναγκαστική διαχείριση, σύμφωνα με την ανακοίνωση.«Πρόκειται για μια αξιοσημείωτη συναλλαγή σε συνεργασία με το FDIC που θα πρέπει να ενσταλάξει την εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα», ανέφερε σε δήλωσή του ο, διευθύνων σύμβουλος της First Citizens.