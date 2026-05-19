Πέθανε ο εκδότης και ιδιοκτήτης του βιβλιοπωλείου Πρωτοπορία Βαγγέλης Τρικεριώτης
Την τελευταία του πνοή άφησε χθες, Δευτέρα, ο εκδότης και ιδιοκτήτης του βιβλιοπωλείου Πρωτοπορία Βαγγέλης Τρικεριώτης.
Ο Βαγγέλης Τρικεριώτης, ο οποίος είχε αποφοιτήσει από τη Γερμανική Σχολή Αθηνών το 1965, άρχισε την ενασχόλησή του με το βιβλίο στα χρόνια της δικτατορίας ως μέλος της εκδοτικής ομάδας του Κάλβου.
Στα μέσα της δεκαετίας του 1970 ίδρυσε τις δικές του εκδόσεις Γράμματα και το βιβλιοπωλείο Πρωτοπορία στα Εξάρχεια.
Η Πρωτορία σύντομα επεκτάθηκε στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα αποτελώντας ένα σταθερό σημείο αναφοράς για το αναγνωστικό κοινό που αναζητούσε ποικιλία και καλές τιμές. Ήταν επίσης, ο ιδρυτής των εκδόσεων Γλάρος και Γνώση.
Πηγή: bookpress.gr
