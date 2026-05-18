Αλέξανδρος Μπουρδούμης: Θα υποδυθεί τον Αλέκο Σακελλάριο σε νέα μουσικοθεατρική παράσταση

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης με την Ματίνα Νικολάου

Ο Αλέκος Σακελλάριος

Σε μια σπουδαία μορφή της νεοελληνικής κωμωδίας, τονείναι αφιερωμένη η νέα μουσικοθεατρικήτου Δημήτρη Μαλισσόβα, με τίτλο «» και πρωταγωνιστή τον, που θα φιλοξενείται από τις 16 Ιουνίου στο Αίθριο τουΤα έργα του, τα τραγούδια του από το θέατρο και τον κινηματογράφο, σπάνιες προσωπικές του αφηγήσεις αλλά και οι γυναίκες τις ζωής του, που υποδύεται η, ξετυλίγονται κατά τη διάρκεια της παράσταση σκιαγραφώντας το προφίλ της πολύπλευρης προσωπικότητας του σημαντικού θεατρικού συγγραφέα, στιχουργού, σκηνοθέτη και δημοσιογράφου.τραγούδια του από το θέατρο και τον κινηματογράφο, αλλά και τις σπάνιες προσωπικές του αφηγήσεις, σε παραγωγή του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και της εταιρείας «Μέθεξις» του Χρήστου Τριπόδη. Μια μουσικοθεατρική παράσταση για όσα μας προσπέρασαν, για όσαΑθήνα 1913: Γεννιέται ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της νεότερης Ελλάδας. Ένα παιδί που έμελλε να δει τη ζωή αλλιώς. Να την παρατηρήσει, να τη σατιρίσει, να την αγαπήσει βαθιά. Μέσα από τις λέξεις του, τις ιστορίες του και το ανεξάντλητο χιούμορ του, ξεδιπλώνεται μια ολόκληρη Ελλάδα. Μια Ελλάδα που αλλάζει, που χάνει και ξαναβρίσκει τον εαυτό της. Μια Ελλάδα ανθρώπινη, τρυφερή, αντιφατική.Η παράσταση αυτή δεν είναι απλώς ένα αφιέρωμα. Είναι ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι στα χρονογραφήματα που κατέγραψαν μια εποχή. Στις γυναίκες που σημάδεψαν τη ζωή και την έμπνευσή του. Στα τραγούδια που έντυσαν στιγμές του θεάτρου και του κινηματογράφου. Στις προσωπικές του αφηγήσεις — άλλοτε φωτεινές, άλλοτε νοσταλγικές. Μέσα από τα μάτια του Αλέκου, περνούν πρόσωπα που αγαπήσαμε και μεγαλώσαμε μαζί τους. Η Αλίκη, η Τζένη, η Βέμπο, η Σπεράντζα, η Βασιλειάδου, ο Φίνος και τόσοι άλλοι…Επί σκηνής, το παρελθόν συνομιλεί με το παρόν.Το γέλιο μπλέκεται με τη συγκίνηση. Και οι μνήμες ζωντανεύουν ξανά… όχι σαν κάτι μακρινό, αλλά σαν κάτι οικείο. Γιατί ίσως τελικά…δεν είναι μια ιστορία μόνο για έναν άνθρωπο.Είναι η ιστορία όλων μας.Τρίτη 16/6, Παρασκευή 19/6, Τρίτη 23/6, Δευτέρα 29/6, Τρίτη 30/6 στις 21:15