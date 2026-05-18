Η ΑΒ Βασιλόπουλος μας συνδέει καθημερινά με μικρούς παραγωγούς από όλη την Ελλάδα – Πού θα βρούμε γαλακτοκομικά φτιαγμένα με ντόπιο, φρέσκο γάλα και πολλή φροντίδα.
Αλέξανδρος Μπουρδούμης: Θα υποδυθεί τον Αλέκο Σακελλάριο σε νέα μουσικοθεατρική παράσταση
Αλέξανδρος Μπουρδούμης: Θα υποδυθεί τον Αλέκο Σακελλάριο σε νέα μουσικοθεατρική παράσταση
Που θα πότε θα παρουσιαστεί
Σε μια σπουδαία μορφή της νεοελληνικής κωμωδίας, τον Αλέκο Σακελλάριο είναι αφιερωμένη η νέα μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισσόβα, με τίτλο «Ο Αλέκος βγήκε απ’ τον παράδεισο» και πρωταγωνιστή τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη, που θα φιλοξενείται από τις 16 Ιουνίου στο Αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος».
Τα έργα του, τα τραγούδια του από το θέατρο και τον κινηματογράφο, σπάνιες προσωπικές του αφηγήσεις αλλά και οι γυναίκες τις ζωής του, που υποδύεται η Ματίνα Νικολάου, ξετυλίγονται κατά τη διάρκεια της παράσταση σκιαγραφώντας το προφίλ της πολύπλευρης προσωπικότητας του σημαντικού θεατρικού συγγραφέα, στιχουργού, σκηνοθέτη και δημοσιογράφου.
τραγούδια του από το θέατρο και τον κινηματογράφο, αλλά και τις σπάνιες προσωπικές του αφηγήσεις, σε παραγωγή του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και της εταιρείας «Μέθεξις» του Χρήστου Τριπόδη. Μια μουσικοθεατρική παράσταση για όσα μας προσπέρασαν, για όσα
Αθήνα 1913: Γεννιέται ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της νεότερης Ελλάδας. Ένα παιδί που έμελλε να δει τη ζωή αλλιώς. Να την παρατηρήσει, να τη σατιρίσει, να την αγαπήσει βαθιά. Μέσα από τις λέξεις του, τις ιστορίες του και το ανεξάντλητο χιούμορ του, ξεδιπλώνεται μια ολόκληρη Ελλάδα. Μια Ελλάδα που αλλάζει, που χάνει και ξαναβρίσκει τον εαυτό της. Μια Ελλάδα ανθρώπινη, τρυφερή, αντιφατική.
Η παράσταση αυτή δεν είναι απλώς ένα αφιέρωμα. Είναι ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι στα χρονογραφήματα που κατέγραψαν μια εποχή. Στις γυναίκες που σημάδεψαν τη ζωή και την έμπνευσή του. Στα τραγούδια που έντυσαν στιγμές του θεάτρου και του κινηματογράφου. Στις προσωπικές του αφηγήσεις — άλλοτε φωτεινές, άλλοτε νοσταλγικές. Μέσα από τα μάτια του Αλέκου, περνούν πρόσωπα που αγαπήσαμε και μεγαλώσαμε μαζί τους. Η Αλίκη, η Τζένη, η Βέμπο, η Σπεράντζα, η Βασιλειάδου, ο Φίνος και τόσοι άλλοι…
Επί σκηνής, το παρελθόν συνομιλεί με το παρόν.Το γέλιο μπλέκεται με τη συγκίνηση. Και οι μνήμες ζωντανεύουν ξανά… όχι σαν κάτι μακρινό, αλλά σαν κάτι οικείο. Γιατί ίσως τελικά…δεν είναι μια ιστορία μόνο για έναν άνθρωπο.
Είναι η ιστορία όλων μας.
Ημέρες και ώρες παραστάσεων:
Τρίτη 16/6, Παρασκευή 19/6, Τρίτη 23/6, Δευτέρα 29/6, Τρίτη 30/6 στις 21:15
Τα έργα του, τα τραγούδια του από το θέατρο και τον κινηματογράφο, σπάνιες προσωπικές του αφηγήσεις αλλά και οι γυναίκες τις ζωής του, που υποδύεται η Ματίνα Νικολάου, ξετυλίγονται κατά τη διάρκεια της παράσταση σκιαγραφώντας το προφίλ της πολύπλευρης προσωπικότητας του σημαντικού θεατρικού συγγραφέα, στιχουργού, σκηνοθέτη και δημοσιογράφου.
τραγούδια του από το θέατρο και τον κινηματογράφο, αλλά και τις σπάνιες προσωπικές του αφηγήσεις, σε παραγωγή του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και της εταιρείας «Μέθεξις» του Χρήστου Τριπόδη. Μια μουσικοθεατρική παράσταση για όσα μας προσπέρασαν, για όσα
Αθήνα 1913: Γεννιέται ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της νεότερης Ελλάδας. Ένα παιδί που έμελλε να δει τη ζωή αλλιώς. Να την παρατηρήσει, να τη σατιρίσει, να την αγαπήσει βαθιά. Μέσα από τις λέξεις του, τις ιστορίες του και το ανεξάντλητο χιούμορ του, ξεδιπλώνεται μια ολόκληρη Ελλάδα. Μια Ελλάδα που αλλάζει, που χάνει και ξαναβρίσκει τον εαυτό της. Μια Ελλάδα ανθρώπινη, τρυφερή, αντιφατική.
Η παράσταση αυτή δεν είναι απλώς ένα αφιέρωμα. Είναι ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι στα χρονογραφήματα που κατέγραψαν μια εποχή. Στις γυναίκες που σημάδεψαν τη ζωή και την έμπνευσή του. Στα τραγούδια που έντυσαν στιγμές του θεάτρου και του κινηματογράφου. Στις προσωπικές του αφηγήσεις — άλλοτε φωτεινές, άλλοτε νοσταλγικές. Μέσα από τα μάτια του Αλέκου, περνούν πρόσωπα που αγαπήσαμε και μεγαλώσαμε μαζί τους. Η Αλίκη, η Τζένη, η Βέμπο, η Σπεράντζα, η Βασιλειάδου, ο Φίνος και τόσοι άλλοι…
Επί σκηνής, το παρελθόν συνομιλεί με το παρόν.Το γέλιο μπλέκεται με τη συγκίνηση. Και οι μνήμες ζωντανεύουν ξανά… όχι σαν κάτι μακρινό, αλλά σαν κάτι οικείο. Γιατί ίσως τελικά…δεν είναι μια ιστορία μόνο για έναν άνθρωπο.
Είναι η ιστορία όλων μας.
Ημέρες και ώρες παραστάσεων:
Τρίτη 16/6, Παρασκευή 19/6, Τρίτη 23/6, Δευτέρα 29/6, Τρίτη 30/6 στις 21:15
Τετάρτη 8/7, Σάββατο 11/7, Κυριακή 12/7, Δευτέρα 13/7, Δευτέρα 20/7, Τρίτη 21/7, Τετάρτη 22/7, Δευτέρα 27/7, Τρίτη 28/7,
Τετάρτη 29/7 στις 21:15
Σάββατο 1/8 στις 21:15
Δευτέρα 31/8 στις 21:00
Τρίτη 1/9, Τετάρτη 2/9, Δευτέρα 7/9, Τρίτη 8/9, Τετάρτη 9/9, Δευτέρα 14/9, Τρίτη 15/9, Τετάρτη 16/9, Δευτέρα 21/9, Τρίτη 22/9, Τετάρτη 23/9 στις 21:00
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ:
Τετάρτη 29/7 στις 21:15
Σάββατο 1/8 στις 21:15
Δευτέρα 31/8 στις 21:00
Τρίτη 1/9, Τετάρτη 2/9, Δευτέρα 7/9, Τρίτη 8/9, Τετάρτη 9/9, Δευτέρα 14/9, Τρίτη 15/9, Τετάρτη 16/9, Δευτέρα 21/9, Τρίτη 22/9, Τετάρτη 23/9 στις 21:00
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα