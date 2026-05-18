Αλέξανδρος Μπουρδούμης: Θα υποδυθεί τον Αλέκο Σακελλάριο σε νέα μουσικοθεατρική παράσταση
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Αλέξανδρος Μπουρδούμης Αλέκος Σακελλάριος

Αλέξανδρος Μπουρδούμης: Θα υποδυθεί τον Αλέκο Σακελλάριο σε νέα μουσικοθεατρική παράσταση

Που θα πότε θα παρουσιαστεί

Αλέξανδρος Μπουρδούμης: Θα υποδυθεί τον Αλέκο Σακελλάριο σε νέα μουσικοθεατρική παράσταση
2 ΣΧΟΛΙΑ
Σε μια σπουδαία μορφή της νεοελληνικής κωμωδίας, τον Αλέκο Σακελλάριο είναι αφιερωμένη η νέα μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισσόβα, με τίτλο «Ο Αλέκος βγήκε απ’ τον παράδεισο» και πρωταγωνιστή τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη, που θα φιλοξενείται από τις 16 Ιουνίου στο Αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος».

Τα έργα του, τα τραγούδια του από το θέατρο και τον κινηματογράφο, σπάνιες προσωπικές του αφηγήσεις αλλά και οι γυναίκες τις ζωής του, που υποδύεται η Ματίνα Νικολάου, ξετυλίγονται κατά τη διάρκεια της παράσταση σκιαγραφώντας το προφίλ της πολύπλευρης προσωπικότητας του σημαντικού θεατρικού συγγραφέα, στιχουργού, σκηνοθέτη και δημοσιογράφου.
Αλέξανδρος Μπουρδούμης: Θα υποδυθεί τον Αλέκο Σακελλάριο σε νέα μουσικοθεατρική παράσταση
Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης με την Ματίνα Νικολάου

τραγούδια του από το θέατρο και τον κινηματογράφο, αλλά και τις σπάνιες προσωπικές του αφηγήσεις, σε παραγωγή του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και της εταιρείας «Μέθεξις» του Χρήστου Τριπόδη. Μια μουσικοθεατρική παράσταση για όσα μας προσπέρασαν, για όσα

Αθήνα 1913: Γεννιέται ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της νεότερης Ελλάδας. Ένα παιδί που έμελλε να δει τη ζωή αλλιώς. Να την παρατηρήσει, να τη σατιρίσει, να την αγαπήσει βαθιά. Μέσα από τις λέξεις του, τις ιστορίες του και το ανεξάντλητο χιούμορ του, ξεδιπλώνεται μια ολόκληρη Ελλάδα. Μια Ελλάδα που αλλάζει, που χάνει και ξαναβρίσκει τον εαυτό της. Μια Ελλάδα ανθρώπινη, τρυφερή, αντιφατική.
Αλέξανδρος Μπουρδούμης: Θα υποδυθεί τον Αλέκο Σακελλάριο σε νέα μουσικοθεατρική παράσταση
Ο Αλέκος Σακελλάριος

Κλείσιμο
Η παράσταση αυτή δεν είναι απλώς ένα αφιέρωμα. Είναι ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι στα χρονογραφήματα που κατέγραψαν μια εποχή. Στις γυναίκες που σημάδεψαν τη ζωή και την έμπνευσή του. Στα τραγούδια που έντυσαν στιγμές του θεάτρου και του κινηματογράφου. Στις προσωπικές του αφηγήσεις — άλλοτε φωτεινές, άλλοτε νοσταλγικές. Μέσα από τα μάτια του Αλέκου, περνούν πρόσωπα που αγαπήσαμε και μεγαλώσαμε μαζί τους. Η Αλίκη, η Τζένη, η Βέμπο, η Σπεράντζα, η Βασιλειάδου, ο Φίνος και τόσοι άλλοι…

Επί σκηνής, το παρελθόν συνομιλεί με το παρόν.Το γέλιο μπλέκεται με τη συγκίνηση. Και οι μνήμες ζωντανεύουν ξανά… όχι σαν κάτι μακρινό, αλλά σαν κάτι οικείο. Γιατί ίσως τελικά…δεν είναι μια ιστορία μόνο για έναν άνθρωπο.
Είναι η ιστορία όλων μας.

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:
Τρίτη 16/6, Παρασκευή 19/6, Τρίτη 23/6, Δευτέρα 29/6, Τρίτη 30/6 στις 21:15

Τετάρτη 8/7, Σάββατο 11/7, Κυριακή 12/7, Δευτέρα 13/7, Δευτέρα 20/7, Τρίτη 21/7, Τετάρτη 22/7, Δευτέρα 27/7, Τρίτη 28/7,

Τετάρτη 29/7 στις 21:15

Σάββατο 1/8 στις 21:15

Δευτέρα 31/8 στις 21:00

Τρίτη 1/9, Τετάρτη 2/9, Δευτέρα 7/9, Τρίτη 8/9, Τετάρτη 9/9, Δευτέρα 14/9, Τρίτη 15/9, Τετάρτη 16/9, Δευτέρα 21/9, Τρίτη 22/9, Τετάρτη 23/9 στις 21:00

Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ:
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης