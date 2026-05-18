Το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) παρουσιάζει τρεις μεγάλες πρεμιέρες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ)

Συμπαραγωγή της ΕΛΣ με το Εθνικό Θέατρο της Σλοβενίας| Ώρα έναρξης:Χορογραφία, σκηνοθεσία:Σκηνικά:| Κοστούμια:Σχεδιασμός φωτισμών:| Σχεδιασμός βίντεο:Με χορευτές τουτηςΤοένα νέο μπαλέτο της Valentina Turcu βασισμένο στο εμβληματικό έργο του Τεννεσσή Ουίλλιαμς, προτείνει μια σύγχρονη και βαθιά ψυχολογική ανάγνωση ενός από τα σημαντικότερα κείμενα του 20ού αιώνα, μεταφέροντας τη δραματική του ένταση στη σωματική έκφραση. Με φόντο μια μουσική σύνθεση αποτελούμενη από έργα των Max Richter, Björk και Eliza Lumley, και μέσα από ένα λιτό αλλά συναισθηματικά φορτισμένο σκηνικό περιβάλλον, η χορογραφία εστιάζει στην εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα στην επιθυμία, την ψευδαίσθηση και τη μνήμη. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Μπλανς Ντυμπουά, μια τραυματισμένη ηρωίδα που παλεύει ανάμεσα στην πραγματικότητα και τον εσωτερικό της κόσμο, σε μια παράσταση όπου το σώμα λειτουργεί ως φορέας μνήμης και συναισθήματος. Η παραγωγή αποτελεί συμπαραγωγή του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με το Εθνικό Θέατρο της Σλοβενίας.Παράσταση χορού επιστημονικής φαντασίαςΜια συμπαραγωγή της ΕΛΣ με το The Place του Λονδίνου| Ώρα έναρξης:Σκηνοθεσία, χορογραφία:Σχεδιασμός:| Σχεδιασμός ήχου & σύνθεση:Σχεδιασμός φωτισμού:| Μουσικός:Με χορευτές τουτηςΜετά τη μεγάλη του περιοδεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, το–μια συμπαραγωγή του Μπαλέτου της ΕΛΣ με το The Place του Λονδίνου– κάνει την αθηναϊκή του πρεμιέρα στο SNF Nostos 2026. Πρόκειται για μια παράσταση χορού επιστημονικής φαντασίας, η οποία λαμβάνει χώρα σε ένα φουτουριστικό φορτηγό μήκους δεκαπέντε μέτρων. Μέσα από έναν ευρηματικό σκηνικό μηχανισμό, όπου οι χορευτές κινούνται σε περιορισμένο χώρο πάνω σε κινούμενο ιμάντα, και με τη χρήση ακουστικών που ενισχύουν την ηχητική εμπειρία, το έργο προσφέρει μια πρωτότυπη, βιωματική προσέγγιση του σύγχρονου χορού. Σχεδιασμένο αποκλειστικά για υπαίθριους χώρους, το Future Cargo διευρύνει τα όρια της σκηνικής αφήγησης και απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό, συνδυάζοντας την καλλιτεχνική καινοτομία με μια άμεσα προσβάσιμη εμπειρία. Όπως σημειώνουν οι δημιουργοί του«Οραματιζόμαστε τη δημιουργία ενός απίθανου εσωτερικού χώρου, που αψηφά τις προκαθορισμένες αντιλήψεις του κοινού. Θέλουμε να προσκαλέσουμε το κοινό σε έναν κόσμο που δεν πίστευε ποτέ πως θα μπορούσε να υπάρξει».Μουσικό θέατρο – Χορός • Νέα παραγωγή| Ώρα έναρξης:Μουσική:Ποίηση:Χορογραφία:Εικαστική και ακουστική εγκατάσταση:Κοστούμια: Daglara | Σχεδιασμός φωτισμών:Διδασκαλία κρουστών:Τραγούδι:Σαντούρι:Oros Ensemble:(φλάουτο με ράμφος),(κλαρινέτο),(ακορντεόν),(βιολί)Osmosis Saxophone Quartet:(σοπράνο σαξόφωνο),(άλτο σαξόφωνο),(τενόρο σαξόφωνο),(βαρύτονο σαξόφωνο)Με χορευτές τουτηςΟ σύγχρονος χορός και το μουσικό θέατρο συναντιούνται πάνω στις νέες συνθέσεις τουενός από τους σημαντικότερους και πιο πολυδιάστατους Έλληνες συνθέτες. Τέσσερα έργα μουσικής δωματίου επηρεασμένα από την ελληνική παραδοσιακή μουσική συνομιλούν με τέσσερα ποιήματα του Κωνσταντίνου Π. Καβάφη, μελοποιημένα στο είδος του αμανέ, τα οποία ερμηνεύει επί σκηνής ο τραγουδιστής. Τρεις χορογράφοι, ηκαι η, δημιουργούν νέες χορογραφίες πάνω σε ένα μουσικό ιδίωμα με ρίζες στην ελληνική παραδοσιακή και βυζαντινή μουσική. Οι χορογραφίες προσεγγίζουν το μουσικό υλικό μέσα από διαφορετικές αισθητικές και κινησιολογικές γλώσσες. Κάθε χορογραφία φωτίζει μια διαφορετική πτυχή της σχέσης ανάμεσα στο σώμα, τον ρυθμό και τη συλλογική μνήμη.Η γλυπτική εγκατάσταση τουενεργοποιεί τη σκηνή ως ένα κινούμενο ηχητικό τοπίο. Επιχειρεί να δημιουργήσει έναν χώρο όπου η ένταση δεν εκρήγνυται αλλά παραμένει σε αναμονή, όπως και στην ποίηση του Καβάφη. Η εγκατάσταση λειτουργεί ως ένας μηχανισμός που παράγει και μεταφέρει ήχο, μετατρέποντας τη σκηνή σε ένα πεδίο όπου η ποίηση, η μουσική και το σώμα συναντιούνται μέσα από την υλικότητα της δόνησης – έναν χώρο όπου το συναίσθημα δεν κραυγάζει αλλά αντηχεί μέσα στον χρόνο, αφήνοντας χώρο στη φαντασία.Συμμετέχουν ηστο σαντούρι και τα μουσικά σύνολακαι, ενώ τη διδασκαλία κρουστών έχει αναλάβει οο οποίος ερμηνεύει μια πληθώρα κρουστών επί σκηνής.