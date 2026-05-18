Υπουργείο Πολιτισμού: Σε Τατόι, Πειραιά, Μυστρά και Άργος τα νέα μεγάλα μουσεία που ανοίγουν μέσα στο 2026

Επενδύουμε στρατηγικά στη δημιουργία, αναβάθμιση και επανένταξη των μουσείων στον σύγχρονο πολιτιστικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό χάρτη της χώρας, υπογραμμίζει η Λίνα Μενδώνη

Μυστρά, το Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων στον Πειραιά, το Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους και τα τρίαυπουργείο Πολιτισμού.



Την επισήμανση αυτή έκανε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στη δήλωσή της με αφορμή τον σημερινό εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων θέλοντας να υπογραμμίσει τις μεγάλες επενδύσεις που έχουν γίνει στο επίπεδο των μουσειακών χώρων:

Το Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών

«Το Υπουργείο Πολιτισμού, τα τελευταία χρόνια, επενδύει στρατηγικά στη δημιουργία, αναβάθμιση και επανένταξη των μουσείων στον σύγχρονο πολιτιστικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό χάρτη της χώρας. Μέχρι σήμερα, παραδώσαμε 29 νέα ή πλήρως ανακαινισμένα μουσεία και πολιτιστικούς χώρους, σε όλη την Ελλάδα. Το πλέον πρόσφατο, «το Μουσείο Θεσσαλονικέων Μητρόπολις», με τα σπουδαία ευρήματα των ανασκαφών, από την κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης, που συνδέει και παρουσιάζει, στη διαχρονία, την καθημερινότητα της Θεσσαλονίκης με τη μακραίωνη ιστορία της.

Μουσείο Ευρημάτων Μετρό Θεσσαλονίκης

Το επόμενο διάστημα παραδίδονται νέα σημαντικά μουσειακά έργα: Στις 21 Μαΐου παραδίδεται το ανακτορικό συγκρότημα του Μυστρά και ακολουθούν το Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων, το Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους, τα τρία μουσεία στο πρώην βασιλικό κτήμα Τατοΐου, καθώς και τα νέα μουσεία στη Χάλκη και στο Αγαθονήσι. Τα μουσεία λειτουργούν με ισχυρό πολιτιστικό, αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα, που ενισχύουν την πολιτιστική αποκέντρωση, δημιουργώντας νέες πολιτιστικές και αναπτυξιακές δυνατότητες, για τις τοπικές κοινωνίες.»



Και προσθέτει με νόημα: «Τα Ελληνικά Μουσεία, διαφυλάσσοντας τη συλλογική μνήμη και τη μοναδική πολιτιστική κληρονομιά μας, συμβάλλουν καθοριστικά στην καλλιέργεια της γνώσης, της αλληλοκατανόησης, του σεβασμού στη διαφορετικότητα και της ειρηνικής συνύπαρξης. Υπηρετούν τον στρατηγικό στόχο του Υπουργείου Πολιτισμού, «Πολιτισμός για όλους», με επιστημονική αρτιότητα, βαθιά κοινωνική ευθύνη και πρωτοφανή εξωστρέφεια. Σε μια εποχή πολεμικών συρράξεων, πολλαπλών προκλήσεων, κοινωνικών ανισοτήτων και διεθνών ανακατατάξεων, τα μουσεία λειτουργούν ως ασφαλείς, ανοιχτοί και ειρηνικοί χώροι συνάντησης ανθρώπων, συνάφειας πολιτισμών και όσμωσης ιδεών.»

Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας Ολυμπίας

«Η Διεθνής Ημέρα Μουσείων, με θέμα «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο», αναδεικνύει, με τον πλέον ουσιαστικό τρόπο, τον σύγχρονο ρόλο των μουσείων, ως ζωντανών οργανισμών πολιτισμού, παιδείας, κοινωνικής συνοχής και δημοκρατικού διαλόγου. Το θέμα που το ICOM επέλεξε, για το 2026, συνδέεται άμεσα με τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για τη μείωση των ανισοτήτων, την ενίσχυση της ειρήνης και των δημοκρατικών θεσμών, την προώθηση των διεθνών συνεργασιών»

Τέλος, η Λίνα Μενδώνη ευχαριστεί το Ελληνικό Τμήμα του ICOM για τη διαρκή προσφορά του, και ιδιαίτερα για την επιλογή του Αρχαιολογικού Μουσείου Ολυμπίας και του Μουσείου Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας, ως τιμώμενων φορέων του εορτασμού, για το 2026.

«Η Ολυμπία, παγκόσμιο σύμβολο πολιτισμού, ειρήνης και συναδέλφωσης των λαών, αποτυπώνει ιδανικά το βαθύτερο μήνυμα της φετινής Διεθνούς Ημέρας Μουσείων: «O Πολιτισμός ενώνει τον κόσμο» επισημαίνει η ίδια .