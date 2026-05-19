«Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές»: Δράσεις και εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα με ελεύθερη είσοδο

Δείτε το ανα λ υτικ ό πρόγραμμα του υπουργείου Πολιτισμού

πρόγραμμα της επικοινωνιακής δράση «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές» που διοργανώνει το υπουργείο Πολιτισμού, από τις 21 έως τις 24 Μαΐου, την επικοινωνιακή δράση



Σκοπός της δράσης, που συνδέεται με την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος και εορτάζεται στις 5 Ιουνίου κάθε έτους, είναι η προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης, με την εκπαίδευση πολιτών σε θέματα προστασίας, ανάδειξης του πολιτιστικού πλούτου και του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας.



Η δράση εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2012, σε 3 Περιφερειακές Ενότητες, και έκτοτε συνεχώς διευρύνεται με τη συμμετοχή, το 2025, φορέων από 35 Περιφερειακές Ενότητες.





Στο φετινό εορτασμό συμμετέχουν 46 Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς από 43 Περιφερειακές Ενότητες της Επικράτειας και πέντε Μουσεία ΝΠΔΔ, σε συνεργασία με πολλούς Δήμους, Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘΑ, καθώς και πολλά μη δημόσια μουσεία, Ιερές Μητροπόλεις, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστημιακές Σχολές, σχολεία, πολιτιστικούς συλλόγους, περιβαλλοντικές οργανώσεις, σωματεία και συνεταιρισμούς πολιτών, αλλά και με πολλούς εθελοντές.

Η δήλωση συμμετοχής στις αρμόδιες διοργανώτριες Υπηρεσίες είναι απαραίτητη.



ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Α. «Πράσινη διαδρομή στο Κάστρο Βόνιτσας»

Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα μνημεία και την ιστορία του κάστρου και το φυσικό του περιβάλλον από την βυζαντινή περίοδο έως σήμερα.

Μετά την περιήγηση, οι μαθητές θα επισκεφθούν το Μουσείο, όπου θα ενημερωθούν για την ιστορία της Βόνιτσας και μέσω διαδραστικού πίνακα θα γνωρίσουν αρχαίες και μεσαιωνικές οχυρώσεις της Αιτωλοακαρνανίας.



Ημερομηνία εκδήλωσης:

Τετάρτη 20 Μαΐου



Ώρα εκδήλωσης:

10-12.30μμ



Σημείο συνάντησης:

Είσοδος Κάστρου Βόνιτσας

Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

Κατερίνα Χαμηλάκη: 2631360606, Ελένη Μπαρμπαρίτσα: 2631360617, Αφροδίτη Τηλιγάδα: 2631026068



Β. «Η φύση μέσα από την ρομαντική τέχνη»

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Στ ΄ τάξης Δημοτικού, με αφορμή τον πίνακα του Ντελακρουά «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου», που φιλοξενείται έως τέλος Νοεμβρίου στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο, αλλά και με σημείο αναφοράς την ποίηση του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολωμού και την εκτενή του αναφορά στη φύση. Η εκπαιδευτική δράση θα ολοκληρώνεται με ψηφιακές προβολές «στους δρόμους της λιμνοθάλασσας», και οι υποενότητες στον «δρόμο της ελευθερίας» και το «αλάτι της ζωής».



Ημερομηνία εκδήλωσης: Παρασκευή 22 Μαΐου



Ώρα εκδήλωσης: 9:00-12:00



Σημείο συνάντησης: Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο

Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

Δήμητρα Γαβρίνα: 2631026068



Γ. «Θεματική ξενάγηση και εκπαιδευτικά παιχνίδια στον χώρο του κάστρου της Ναυπάκτου»

Η ξενάγηση θα πραγματοποιηθεί από τον Μαρτίνο Γκαίτλιχ, βιολόγο περιβαλλοντολόγο, με επίκεντρο τη βιοποικιλότητα του κάστρου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν και να γνωρίσουν τον φυσικό κόσμο που αναπτύσσεται στο μνημείο και αλληλεπιδρά με αυτό. Καθώς θα εξερευνούν τον χώρο, θα συλλέξουν πληροφορίες και θα δημιουργήσουν το δικό τους φυτολόγιο, με τα φυτά που θα ανακαλύψουν. Στη συνέχεια, θα επισκεφθούν το Μουσείο Ναυπάκτου, όπου θα εντοπίσουν στα εκθέματα φυτικά μοτίβα και διακοσμήσεις που μοιάζουν με τα φυτά που είδαν στο κάστρο. Έτσι θα ανακαλύψουν πώς η φύση εμπνέει την τέχνη και τα αντικείμενα του παρελθόντος.



Ημερομηνία εκδήλωσης:

Παρασκευή 22 Μαΐου



Ώρα εκδήλωσης:

9πμ- 1μμ



Σημείο συνάντησης:

Φυλάκειο Κάστρο Ναυπάκτου



Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

Κατερίνα Χαμηλάκη: 2631360606, Αφροδίτη Τηλιγάδα: 2631026068



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας



Α. «Κάστρο Άρτας: Στα πολύχρωμα ίχνη της φύσης»

Εκπαιδευτική δράση για μαθητές των Α΄- Γ΄ τάξεων του Δημοτικού. Εστιάζει στη γνωριμία με το φυσικό περιβάλλον του Κάστρου της Άρτας. Τα παιδιά θα περιηγηθούν στην έκταση του Κάστρου, θα παρατηρήσουν τη χλωρίδα που αναπτύσσεται στο χώρο και θα ενημερωθούν για τα διάφορα είδη που απαντούν. Τέλος, θα προσπαθήσουν να αποδώσουν εικαστικά το φυσικό κόσμο για να δημιουργήσουν το φυτολόγιο του Κάστρου, που θα λάβουν ως αναμνηστικό.



Ημερομηνία εκδήλωσης:

Πέμπτη, 21.05.2026, 09:30 και 11:30

Σημείο συνάντησης:

Κάστρο Άρτας

Διάρκεια δράσης: 90 λεπτά

Πληροφορίες: 26810 24636 (εσωτ. 33 και 41)

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής από τα ενδιαφερόμενα σχολικά τμήματα.

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 25 άτομα



Β. «Σύγχρονοι περιηγητές στο Κάστρο της Άρτας»

Εκπαιδευτική δράση ανακάλυψης του Κάστρου Άρτας, της ιστορίας, της χρήσης του και του φυσικού του περιβάλλοντος, μέσα από κείμενα περιηγητών που επισκέφθηκαν την πόλη τον 17ο-19ο αιώνα. Απευθύνεται σε μαθητές των Δ΄-ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού. Τα παιδιά θα εξερευνήσουν το Κάστρο, με τη βοήθεια γρίφων, εικόνων και διηγήσεων, με σκοπό να αντιληφθούν τους επιμέρους χώρους του μνημείου και τη χρήση τους. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με εικαστική δραστηριότητα, εμπνευσμένη από το οικόσημο των ξένων ηγεμόνων που σώζεται στην ακρόπολη του Κάστρου.

Ημερομηνία εκδήλωσης:

Παρασκευή, 22.05.2026, 09:30 και 11:30

Σημείο συνάντησης:

Κάστρο Άρτας

Διάρκεια δράσης: 90 λεπτά

Πληροφορίες: 26810 24636 (εσωτ. 33 και 41)

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής από τα ενδιαφερόμενα σχολικά τμήματα.

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 25 άτομα



Γ. «Φύλλα στην πέτρα»

Δράση για το ευρύ κοινό αφιερωμένη στις επιτάφιες στήλες από τα νεκροταφεία της Αμβρακίας. Αρχικά, θα πραγματοποιηθεί θεματική ξενάγηση στη μόνιμη έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Άρτας, η οποία θα εστιάζει στις επιτάφιες στήλες και τη φυτική τους διακόσμηση: με ποιο τρόπο και ποια είδη φυτών αποτυπώνονται στην πέτρα, ποιοι είναι οι συμβολισμοί τους. Παράλληλα, θα γίνει αναφορά και στον τρόπο κατασκευής των στηλών. Στη συνέχεια όλοι μαζί θα κατασκευάσουμε επιτάφιες στήλες από χαρτί, τις οποίες θα τοποθετήσουμε δίπλα στους τάφους από τη Δυτική Νεκρόπολη της Αμβρακίας, που εκτίθενται στον αύλειο χώρο του Μουσείου.



Ημερομηνία εκδήλωσης:

Σάββατο, 23.05.2026, 11:00



Σημείο συνάντησης:

Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας |



Διάρκεια δράσης: 60-90 λεπτά.

Πληροφορίες: 26810 21191 (08.30 - 15.30)



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών

Α. «Ελάτε να περπατήσουμε με τον Άρη το βατραχάκι στον Αρχαιολογικό Χώρο του Λυκείου που δίδαξε ο Αριστοτέλης»

Οι συντηρητές και οι συντηρήτριες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών προσκαλούν μαθητές και μαθήτριες του νηπιαγωγείου και της Α’ τάξης δημοτικού στον αρχαιολογικό χώρο του Λυκείου του Αριστοτέλη σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας μίας ώρας.

Με εργαλείο τον εποικοδομητικό διάλογο και το παιχνίδι τα παιδιά έρχονται σε επαφή με:

• τον αρχαιολογικό χώρο του Λυκείου, το φυσικό του περιβάλλον και συγκεκριμένα τη βλάστηση της Αττικής γης

• τον Αριστοτέλη, έναν από τους σημαντικότερους φιλόσοφους/πανεπιστήμονες του κόσμου, τον τρόπο σκέψης και επιστημονικής παρατήρησής του και τις μεθόδους διδασκαλίας του (περιπατητική)

• τις αρχές της φιλοσοφίας και τους τρόπους/τόπους διδασκαλίας στην Αρχαία Ελλάδα

• Σκοπός του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα διατήρησης και συντήρησης των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων και αντικειμένων.

Ημερομηνία εκδήλωσης: Τετάρτη, 20 Μαΐoυ



Ώρα εκδήλωσης: 10:00



Σημείο συνάντησης: Είσοδος αρχαιολογικού χώρου Λυκείου, φυλάκιο της πλατείας Παύλου Μελά, οδός Βασιλίσσης Σοφίας και Ρηγίλλης.



Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

210-3315400, 210-3234452 ώρες 8.00-13.00 (Κλειώ Στρατηγάκη, Μάρθα Αθανασιάδου)



Β. «Μια μέρα αφιερωμένη στον ναό του Ηφαίστου και της Αθηνάς»

Οι συντηρητές και οι συντηρήτριες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών προσκαλούν μαθητές και μαθήτριες των μικρών τάξεων του δημοτικού στην Αρχαία Αγορά.

Μέσα από το παιχνίδι και τη διάδραση, οι μαθητές θα κληθούν να ανακαλύψουν τον ρόλο του συντηρητή αρχαιοτήτων, θα αναζητήσουν τα λεγόμενα «συνανήκοντα» μαρμάρινα θραύσματα και θα ακολουθήσουν τα στάδια συντήρησης μίας ανάγλυφης μαρμάρινης επιγραφής (την φωτογραφική τεκμηρίωση, τη σχεδιαστική αποτύπωση, τον καθαρισμό και την αισθητική συμπλήρωση).

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος και του σεβασμού των μικρών μαθητών για τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία με παιγνιώδη τρόπο καθώς και η πρόκληση του ενδιαφέροντος για τις επιστήμες της αρχαιολογίας και της συντήρησης ευαισθητοποιώντας τους σε θέματα διατήρησης/συντήρησης στου αρχαίου ελληνικού πολιτισμού.

Ημερομηνία εκδήλωσης: Πέμπτη 21 Μαΐου



Ώρα εκδήλωσης: 09:30



Σημείο συνάντησης: Αδριανού 24, Θησείο ( είσοδος αρχαιολογικού χώρου Αρχαίας Αγοράς)



Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

210 3234452, Κλειώ Στρατηγάκη



Γ. «Περί ανέμων και υδάτων»

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που στοχεύει αφενός στην ενημέρωση μαθητών σχετικά με Ωρολόγιο Ανδρονίκου Κυρρήστου, ένα σημαντικό ιστάμενο μνημείο της αρχαιότητας, μοναδικό στην Ελλάδα ως προς τη κατάσταση διατήρησής του και ιδιαιτέρως σημαντικό ως προς τη χρήση για την οποία είχε ανεγερθεί και αφετέρου, στην εξοικείωση των μαθητών με τα μνημεία και την ανάπτυξη μιας θετικής σχέσης τους με αυτά.

Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Ε' τάξης Δημοτικού έως Β΄ τάξης Γυμνασίου με σκοπό τη γνωριμία με το εν λόγω μνημείο με τρόπο παιγνιώδη και βιωματικό, ιδωμένο με τα γυαλιά του αρχαιολόγου και του συντηρητή αρχαιοτήτων. Περιλαμβάνει ξενάγηση, θεατρικό παιχνίδι, κυνήγι θησαυρού, υπαίθρια εργαστήρια συντήρησης στον αρχαιολογικό χώρο, εποπτικό υλικό, τετράπτυχο έντυπο και κατασκευές.

Ημερομηνία εκδήλωσης: Παρασκευή 22 Μαΐου



Ώρα εκδήλωσης: 09:30



Σημείο συνάντησης: Είσοδος αρχαιολογικού χώρου Ρωμαϊκής Αγοράς



Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

210-3234452, Κλειώ Στρατηγάκη



Δ. «Πουλιά, σκύλοι και φυτά στην Αρχαία Αγορά της Αθήνας!»

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών και η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών-Ανασκαφές Αρχαίας Αγοράς, προσκαλεί ομάδες μαθητών Α/βάθμιας (22.5), Β/βάθμιας Εκπαίδευσης (22.5) και το γενικό κοινό (23.5) να ανακαλύψουν τον πολλαπλό ρόλο των σκύλων στην καθημερινή ζωή των αρχαίων. Μέσα από μια πληθώρα αντικείμενων, παραστάσεων και άλλων ευρημάτων από την Αρχαία Αγορά των Αθηνών αλλά και ενδιαφέροντα αποσπάσματα από τις αρχαίες πηγές, παιδιά, έφηβοι και ενήλικες ανακαλύπτουν ποικίλες ιστορίες με πρωταγωνιστή τα πουλιά και τον καλύτερο φίλο του ανθρώπου, αντιλαμβάνονται τον ρόλο τους, τα διαφορετικά είδη και ράτσες, εξοικειώνονται με τις απεικονίσεις τους στην αρχαία ελληνική τέχνη και τις αναφορές τους στη μυθολογία, στις αρχαίες πηγές και συζητούν για «διάσημους» σκύλους και πτηνά της αρχαιότητας.



Ημερομηνία εκδήλωσης: Παρασκευή και Σάββατο 22 και 23 Μαΐου



Ώρα εκδήλωσης: 22 Μαΐου, ώρα 9.00πμ, 23 Μαΐου ώρα 11.00



Σημείο συνάντησης: Είσοδος Αρχαίας Αγοράς, Αδριανού 24



Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

6943105870 (Ηώ Βικτωράτου)



Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής

Α. «Περιήγηση στον Αρχαιολογικό Χώρο Δρυμού Λαυρεωτικής – Κοιλάδα Σούριζας»



Στον Αρχαιολογικό χώρο Δρυμού, σε ένα καταπράσινο τοπίο με πυκνά κατάλοιπα αρχαίων μεταλλευτικών και μεταλλουργικών εγκαταστάσεων θα πραγματοποιηθεί pεριήγηση με μαθητές στην κοιλάδα της Σούριζας: Θα περπατήσουμε σε μια κλειστή διαδρομή μονοπατιών, δίπλα σε υπόγειες στοές/γαλαρίες εξορύξεως του αργυρούχου μεταλλεύματος και εργαστήρια καθαρισμού αργυρούχων μεταλλευμάτων, κάνοντας ένα ταξίδι στο χρόνο εκεί όπου παλλόταν η καρδιά της αρχαίας Αθηναϊκής Δημοκρατίας.



Απαραίτητα: καπέλο, αντηλιακό, κλειστά παπούτσια και νερό



Ημερομηνία εκδήλωσης: Πέμπτη 21 Μαΐου

Ώρα εκδήλωσης: 10:00-13:00

Σημείο συνάντησης: Ναός Αγίας Τριάδας στον Δρυμό Λαυρεωτικής



Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια της εκδήλωσης:

22920 22817, Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου

210 3213122, εσωτ. 124, ΕΦΑ Ανατολικής Αττικής



Β. «Ξενάγηση στον Αρχαιολογικό Χώρο και το Αρχαιολογικό Μουσείο Βραυρώνας»

Η ξενάγηση θα ξεκινήσει από τον Αρχαιολογικό Χώρο Βραυρώνας και κατόπιν θα συνεχιστεί στη στο Μουσείο. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στο Ιερό της Βραυρωνίας Αρτέμιδος, μέσα σε ένα κατάφυτο τοπίο, που έχει παραμείνει σχεδόν ανέπαφο από την αρχαιότητα, και να γνωρίσουν την ιστορία του Ιερού μέσα από τα εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου.

Ημερομηνία εκδήλωσης: Σάββατο 23 Μαΐου

Ώρα εκδήλωσης: 12:00 – 13:00 Ξενάγηση στον Αρχαιολογικό Χώρο Βραυρώνας

13:00 – 14:00 Ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βραυρώνας

Σημείο συνάντησης:12:00 Είσοδος Αρχαιολογικού Χώρου Βραυρώνας

13:00 Προαύλιο Αρχαιολογικού Μουσείου Βραυρώνας

(Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, oδ.Βραυρώνος).



Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

Αρχαιολογικό Μουσείο Βραυρώνας: 22990 27020, 22990 27340



Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής

A. «Ανακαλύπτω τη φύση στη Μονή Δαφνίου»

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους, στον αρχαιολογικό χώρο της Μονής Δαφνίου.



Η εκδήλωση έχει στόχο να αναδείξει τη στενή σχέση φύσης και τέχνης μέσα από τα φυτικά διακοσμητικά μοτίβα που αποτυπώνονται σε γλυπτά και ψηφιδωτά. Τα μοτίβα αυτά αποτελούν την αφετηρία για μια διαδρομή ανακάλυψης με πέντε επιλεγμένες στάσεις, τόσο στον αύλειο χώρο όσο και στο εσωτερικό του μνημείου. Η εκπαιδευτική εμπειρία θα ολοκληρωθεί με καλλιτεχνικό εργαστήριο στον επάνω όροφο της ανατολικής πτέρυγας της Μονής. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αποτυπώσουν σε χαρτί τα φυτικά διακοσμητικά μοτίβα του μνημείου και να τα ζωντανέψουν μέσα από τη ζωγραφική ή την τεχνική του κολάζ (collage). Μέσα από τη βιωματική προσέγγιση, το πρόγραμμα επιδιώκει να φέρει τα παιδιά σε ουσιαστική επαφή με την πολιτιστική τους κληρονομιά.

Ημερομηνία εκδήλωσης:

Κυριακή 24 Μαΐου

Ώρα εκδήλωσης:

11.00-13.00



Σημείο συνάντησης:

Αύλειος χώρος της Μονής Δαφνίου



Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

210-3213571 εσωτ.127 (Άννα Πιανάλτο -Ειρήνη Σβανά)



B. «Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Αγ. Τριάδας»

Θα μιλήσουμε για την ενσωμάτωση και αρμονική ένταξη των μνημείων στο σήμερα, για το φυσικό τους περιβάλλον, τη διασύνδεση της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη διατήρηση του τοπίου, της άγριας ζωής και της βιοποικιλότητας, καθώς μπροστά από τον αρχαιολογικό χώρο εκτείνεται ο όρμος του Βουρκαρίου

Η δράση απευθύνεται σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ημερομηνία εκδήλωσης: 20 - 22 Μαΐου



Ώρα εκδήλωσης: 9.00



Σημείο συνάντησης: Κρήνη Θεαγένους

Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:



2296022426 και 81771 (Χ. Καζαζάκη-Ε.Ζαγκουδάκη)



Γ. «Ελευσίνα, αστικό μονοπάτι…για μύστες της αειφορίας»



Η δράση θα πραγματοποιηθεί εντός του αρχαιολογικού χώρου και θα περιλαμβάνει ξενάγηση στα μνημεία του. Επίσης, μέσα από την παρατήρηση του φυσικού τοπίου του χώρου, οι μαθητές θα γνωρίσουν πώς τα μνημεία ενσωματώνονται και εντάσσονται αρμονικά στο σήμερα και πώς ο αρχαιολογικός χώρος συμβάλλει στη βιώσιμη (αειφόρο) ανάπτυξη της πόλης και θα κατανοήσουν την αμφίδρομη σχέση πόλης – αρχαίων μνημείων - φυσικού περιβάλλοντος.

Η δράση απευθύνεται σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από Δημοτικά Σχολεία της πόλης, κατόπιν συνεννόησης.

Τα θέματα της δράσης στηρίζονται στην αξιοποίηση βασικών εκπαιδευτικών αρχών, όπως η ομαδοσυνεργατική μέθοδος, η διαθεματικότητα, η βιωματική μάθηση και περιλαμβάνουν τα εξής:

- Καλωσόρισμα και γνωριμία με τον αρχαιολογικό χώρο. Ο μύθος και η ιστορία του.

- Γνωριμία και εξοικείωση με δένδρα και φυτά του αρχαιολογικού χώρου που αποτελούν τυπικά είδη της ελληνικής χλωρίδας.

- Εκπαιδευτικά παιχνίδια (ζωγραφική, κ.ά.).

- Συμπλήρωση ανακεφαλαιωτικού φύλλου εργασίας με ασκήσεις κλειστού τύπου.

Ώρα έναρξης εκδήλωσης: 10:00

Σημείο συνάντησης: Είσοδος Αρχαιολογικού Χώρου Ελευσίνας, Γκιόκα 1

Συνεργαζόμενοι φορείς που στηρίζουν την εκδήλωση: Δημοτικά Σχολεία Ελευσίνας, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας.



Ημερομηνία εκδήλωσης:

Πέμπτη 21/05/2026

Παρασκευή 22/05/2026

Ώρα εκδήλωσης:

10.00

Σημείο συνάντησης:

Είσοδος Αρχαιολογικού Χώρου Ελευσίνας, Γκιόκα 1



Τηλέφωνο:

210 5561097, εσωτ.106, κιν. τηλ. 6932547327

Ευσταθία Ανέστη



Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας -Σπηλαιολογίας



«Δράση για το ευρύ κοινό στο Σπήλαιο Λεονταρίου Υμηττού»



Το σπήλαιο βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του Υμηττού, σε υψόμετρο 550 μ., δυτικά των Γλυκών Νερών Αττικής και δεν αποτελεί οργανωμένο επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη σπάνια ευκαιρία να περιηγηθούν στο σπήλαιο με τη συνοδεία ειδικών επιστημόνων και να ενημερωθούν για την έρευνά του.



Στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος του σπηλαίου και της ευρύτερης περιοχής.



Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:



• Περιπατητική διαδρομή προς το Σπήλαιο Λεονταρίου Υμηττού (περίπου 50΄).

• Ξενάγηση στο σπήλαιο και ενημέρωση για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη σημασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος του σπηλαίου και της περιοχής.

• Φωτογραφική τεκμηρίωση της διαδρομής και του περιβάλλοντος χώρου του σπηλαίου από τους συμμετέχοντες, με στόχο τη διοργάνωση διαδικτυακού φωτογραφικού διαγωνισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας.



Ημερομηνία εκδήλωσης: Σάββατο 23 Μαΐου



Ώρα εκδήλωσης: 10:00



Σημείο συνάντησης: διακλάδωση επάνω από το Κοιμητηρίου Παπάγου https://maps.google.com/maps?q=37.97984,23.81698





Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 210 92 32 358, 210 92 24 339/ Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας–Σπηλαιολογίας



Επιγραφικό Μουσείο



«Εκπαιδευτικό πρόγραμμα και καλλιτεχνικό εργαστήριο για τα ἐν ἄστει Διονύσια»

Πότε και πώς γιορτάζονταν τα ἐν ἄστει Διονύσια; Ποιοι συμμετείχαν; Πώς τιμούσε ο Δήμος της Αθήνας τους διοργανωτές της γιορτής; Ποια ήταν η μικρή Τιμοθέα;

Αυτά και άλλα πολλά θα συζητήσουμε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το καλλιτεχνικό εργαστήριο που είναι εμπνευσμένα από την επιγραφή ΕΜ 7550 του Επιγραφικού Μουσείου.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές του δημοτικού σχολείου.



Ημερομηνία εκδήλωσης: Πέμπτη 21 Μαΐου



Ώρα εκδήλωσης: 10.00 – 11.30



Σημείο συνάντησης: Επιγραφικό Μουσείο



Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

210 8847577, εσωτ. 203, 205, 209, Ιωάννα Βενιέρη, Ζάχη Τζιουβάρα



Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού

Α. «Που έμεναν; Που μένετε;» και «Τι μαγείρευαν; Τι μαγειρεύετε;»

Περιήγηση στις εκθεσιακές ενότητες και εξερεύνηση ιστοριών προσαρμογής της αρχιτεκτονικής και της διατροφής σε διαφορετικά φυσικά, ιστορικά και κοινωνικά περιβάλλοντα.

Β. Θα περιηγηθούμε στον αύλειο χώρο του μουσείου και θα ακούσουμε ιστορίες αυτής της γειτονιάς που εμπεριέχει κτίσματα και μνημεία από την υστερορωμαϊκή και βυζαντική εποχή, την ύστερη οθωμανική περίοδο και την νεότερη εποχή.



Η συμμετοχή στις ξεναγήσεις γίνεται με κράτηση θέσεων, από τις 15 Μαΐου 2026, στο τηλέφωνο 210 3223355, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8:00-15:00.



Ημερομηνία εκδήλωσης:

Α. Πέμπτη 21 Μαΐου

Β. Παρασκευή 22 Μαΐου



Ώρα εκδήλωσης:

11:00



Σημείο συνάντησης: Άρεως 10, είσοδος Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού



Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

210 3239382, Είσοδος/Υποδοχή Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού



Νομισματικό Μουσείο

«Εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές και ευρύ κοινό»

Απώτερος σκοπός η προβολή του φυτικού κόσμου μέσα από τα νομίσματα και τα φυτά του κήπου του. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα των Εσπερίδων του Μουσείου.



Ημερομηνία εκδήλωσης: Παρασκευή 22 Μαΐου

Ώρα εκδήλωσης: 10:00

Σημείο συνάντησης: Νομισματικό Μουσείο-Ιλίου Μέλαθρον



Υπεύθυνος εκδήλωσης: Ελένη Νάκη-Δημήτρης Κλουκίνας

Τηλέφωνο: 210 3632057, 210 3612834



Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Τετραήμερο πρόγραμμα εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων που απευθύνεται σε σχολικές ομάδες και στο ευρύ κοινό, αναδεικνύοντας τη σχέση φύσης, υλικών και καλλιτεχνικής δημιουργίας στον βυζαντινό πολιτισμό.

Α. «Ανακαλύπτοντας τη φύση μέσα από τα εκθέματα του Βυζαντινού Μουσείου»

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για σχολικές ομάδες. Οι μαθητές συμμετέχουν σε περιήγηση στη μόνιμη έκθεση του μουσείου και γνωρίζουν, μέσα από επιλεγμένα εκθέματα, τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον και τα υλικά της φύσης στη βυζαντινή τέχνη.

Η δράση ολοκληρώνεται με εκπαιδευτικό παιχνίδι – κυνήγι χαμένου θησαυρού στον κήπο του μουσείου, όπου οι μαθητές ανακαλύπτουν στοιχεία του φυσικού τοπίου και συνδέουν τη φύση με την πολιτιστική δημιουργία.

Ημερομηνία εκδήλωσης: Πέμπτη 21- Παρασκευή 22 Μαΐου



Β. «Η φύση στη βυζαντινή τέχνη: διαδρομές μέσα από επιλεγμένα εκθέματα»

Θεματική ξενάγηση για το κοινό στη μόνιμη έκθεση του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου με αφετηρία επιλεγμένα αντικείμενα των συλλογών που σχετίζονται με τη φύση, όπως παραστάσεις φυτών, ζώων και φυσικών στοιχείων, αλλά και έργα που αποτυπώνουν τη χρήση φυσικών υλικών στην τέχνη.

Μέσα από τα εκθέματα αναδεικνύεται ο τρόπος με τον οποίο το φυσικό περιβάλλον ενέπνευσε τη βυζαντινή καλλιτεχνική δημιουργία και αποκαλύπτεται η διαχρονική σχέση ανθρώπου, φύσης και πολιτισμού.

Ημερομηνία εκδήλωσης: Σάββατο 23 Μαΐου

Γ. «Γυαλί: ένα υλικό πάντα σε ανακύκλωση»

Διάλεξη και πρακτική επίδειξη που πραγματοποιείται από το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και Αρχαιομετρίας του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου και περιλαμβάνει παρουσίαση για τη φύση του γυαλιού, τις τεχνικές παραγωγής του από την αρχαιότητα έως σήμερα και τις πρακτικές ανακύκλωσής του. Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί πρακτική επίδειξη στο εργαστήριο συντήρησης, όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν από κοντά αντικείμενα και υλικά και να γνωρίσουν βασικές αρχές της συντήρησης αρχαιοτήτων.

Ημερομηνία εκδήλωσης: Κυριακή 24 Μαΐου

Χώρος: Εργαστήριο Συντήρησης Μικροτεχνίας και Κεραμικής

Ώρα:11:00–12:30



Πληροφορίες συμμετοχής

Σημείο συνάντησης: Κεντρική είσοδος Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου

Μέγιστος Αριθμός συμμετεχόντων: Έως 12 άτομα ανά ομάδα

Δηλώσεις συμμετοχής: Τηλ.: 213 213 9513 (Δευτ., Τετ.- Παρ., 10:00 έως 14:00).



Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο



Α. «Κυκλαδικά ειδώλια: Η νησιωτική και πολιτισμική τους ταυτότητα στο Αιγαίο 5000 χρόνια πριν»

Θεματική περιήγηση από την Προϊσταμένη του Τμήματος Συλλογών Προϊστορικών, Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων κ. Αικατερίνη Μαντέλη.

Αριθμός ατόμων: 20

Ημερομηνία εκδήλωσης: Παρασκευή 22 Μαΐου

Ώρα εκδήλωσης: 12:00-13:00:





Β. «Φυτο…περιπέτειες στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο!»



Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μία σχολική ομάδα (μαθητές Δ΄- ΣΤ΄ τάξης) 20 ατόμων. Η δράση περιλαμβάνει εκπαιδευτική περιήγηση στον εκθεσιακό χώρο του Μουσείου, με σταθμούς σε επιλεγμένα αρχαία εκθέματα των μονίμων Συλλογών του που σχετίζονται με τα φυτά της ελληνικής υπαίθρου. Θα πραγματοποιηθεί από τις αρχαιολόγους του Τμήματος Εκπαίδευσης, Μαρία Σελέκου και Γιούλη Κουτσιανά.

Ημερομηνία εκδήλωσης: Παρασκευή 22 Μαΐου

Ώρα εκδήλωσης: 10:00 – 12:00:.

Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 2132144891





ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας



Α. «Ανακαλύπτοντας τα ίχνη των μυθικών δέντρων στο Μουσείο»

Βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιγίου το οποίο απευθύνεται σε μαθητές Γ΄ έως ΣΤ΄ Δημοτικού.

Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη διαχρονική σχέση των ανθρώπων της αρχαιότητας με τα δέντρα και τη φύση, να ακούσουν τους μύθους των δέντρων και να ανακαλύψουν τα ίχνη τους στα αντικείμενα του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιγίου. Η δράση θα ολοκληρωθεί με τη φύτευση «μυθικών» δέντρων στον περιβάλλοντα χώρο του Μουσείου.



Ημερομηνία εκδήλωσης: Πέμπτη 21 Μαΐου



Ώρα εκδήλωσης: 9.00–11.00 και 11.00-13.00



Σημείο συνάντησης: Αρχαιολογικό Μουσείο Αιγίου



Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2613607087 και ώρες 9:00-13:00.



Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

2613607087, Αλεξία Μπαρδάκη



Β. «Οι μύθοι των δέντρων ζωντανεύουν στη σκηνή του Ρωμαϊκού Ωδείου»



Η ελιά και η δάφνη υπάρχουν παντού στην ελληνική φύση εδώ και χιλιάδες χρόνια και είναι άρρηκτα δεμένες με αρχαίους μύθους και παραδόσεις.

- Ποια θεά χάρισε την ελιά στους ανθρώπους;

- Ποια νύμφη μεταμορφώθηκε σε δάφνη;



Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας προσκαλεί τους μικρούς της φίλους στο Ρωμαϊκό Ωδείο Πατρών για να ανακαλύψουν το σπουδαίο μνημείο της πόλης, να ακούσουν τους μύθους δέντρων και να τους ζωντανέψουν μέσα από ένα θεατρικό δρώμενο.



Η δράση απευθύνεται σε οικογένειες με παιδιά 5-10 χρονών.



Ημερομηνία εκδήλωσης: Κυριακή 24 Μαΐου

Ώρα εκδήλωσης: 10.30

Διάρκεια προγράμματος: 1 ώρα και 30 λεπτά.

Ώρες διεξαγωγής: 10:30-12:00.



Απαραίτητες οι δηλώσεις συμμετοχής την Τετάρτη 20 Μαΐου.



Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2613607087 και ώρες 9:00-13:00.



Σημείο συνάντησης: Είσοδος Ρωμαϊκού Ωδείου





ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Eφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας



«Στα αόρατα νερά της Θήβας»

Μια ξεχωριστή δράση που συνδέει την ιστορία, το φυσικό περιβάλλον και την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης. Η δράση περιλαμβάνει ένα θεματικό περίπατο στη Θήβα σε σημεία που υπήρχαν οι κοίτες των ποταμών που τη διέρρεαν. Μάλιστα η διαδρομή περιλαμβάνει και δύο νερόμυλους που σώζονται ακόμα και σήμερα και αποτελούν σιωπηλούς μάρτυρες της εποχής κατά την οποία το νερό ήταν κινητήρια δύναμη της ζωής και της παραγωγής. Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα σημεία όπου άλλοτε κυλούσαν νερά, να ενημερωθούν για τον ρόλο τους στην οικιστική ανάπτυξη, την οικονομική δραστηριότητα και τη λαϊκή παράδοση, καθώς και να προβληματιστούν για τη σύγχρονη σχέση της πόλης με το φυσικό της περιβάλλον.

Ο περίπατος έχει στόχο τα παιδιά να γνωρίσουν μια λιγότερο προβεβλημένη αλλά ιδιαίτερα σημαντική πτυχή της ιστορίας της Θήβας: τα ποτάμια και τα υδάτινα στοιχεία που υπήρχαν και διαμόρφωσαν την εξέλιξη και την καθημερινότητα της πόλης.

Σας προσκαλούμε να περπατήσουμε μαζί στα «αόρατα νερά» της Θήβας και να ανακαλύψουμε ιστορίες που ρέουν κάτω από την επιφάνεια της σύγχρονης πόλης.



Ημερομηνία εκδήλωσης: Παρασκευή 22 Μαΐου



Ώρα εκδήλωσης: 10.00



Σημείο συνάντησης: Άγιος Λουκάς Θήβας



Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:



2262023559 (Ευτυχία Κουρούνη, Θανάσης Παπαγεωργίου)





ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου



«Κωδικός: Μιλιάριο. Περιπέτεια στην Αρχαία Εγνατία Οδό»



Αλεξανδρούπολη 2026. Η έρευνα δεν τελείωσε ποτέ... Η επίλεκτη ομάδα πρακτόρων επιστρέφει στην Αρχαία Εγνατία Οδό για να ξεκλειδώσει τα μυστικά που έμειναν κρυμμένα κάτω από τις πέτρες της ιστορίας.

Είστε έτοιμοι να αναλάβετε τη νέα αποστολή; Μέσα από ένα συναρπαστικό κυνήγι γνώσης, γρίφους και δοκιμασίες παρατηρητικότητας, θα γίνετε οι φύλακες της ιστορίας μας!



Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου διοργανώνει ένα διαδραστικό, εκπαιδευτικό παιχνίδι ανακάλυψης στο πεδινό τμήμα της αρχαίας Εγνατίας Οδού απέναντι από την αρχαία Τραϊανούπολη.

Οι συμμετέχοντες – οικογένειες με παιδιά από 10 ετών και πάνω - θα περπατήσουν στα ίχνη της αρχαίας Εγνατίας Οδού, θα εξερευνήσουν το περιβάλλον και μέσα από ένα διασκεδαστικό κυνήγι θησαυρού, απαντώντας σε ερωτήσεις γνώσεων, λύνοντας γρίφους και συμμετέχοντας σε άλλες δημιουργικές δραστηριότητες, θα μάθουν την ιστορία της και τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε μέσα στους αιώνες.

Ημερομηνία εκδήλωσης: Κυριακή 24 Μαΐου

Ώρα συγκέντρωσης: 10:45

Ώρα έναρξης: 11:00

Σημείο συνάντησης: Είσοδος αρχαιολογικού χώρου Εγνατίας Οδού (κατά μήκος της εθνικής οδού Αλεξανδρούπολης – Φερών)



Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι ελεύθερη.

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων τριάντα (30). Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.



Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 στα εξής στοιχεία:

25510-26103 (Φιλοξένη Αϊτατόγλου) ή στο email: faitatoglou@culture.gr και στο

25510-26114 (Χρυσαφένια Παρδαλίδου) ή στο email: chpardalidou@culture.gr





ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας



«Η διαδρομή της φύσης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας Αρέθουσα»



Θεματική περιήγηση σε ομάδες επισκεπτών σε επιλεγμένα εκθέματα του μουσείου που σχετίζονται με την απεικόνιση της φύσης στην αρχαία τέχνη. Από το παρόν στο παρελθόν με οδηγό τα εκθέματα και την ιστορία τους οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν τον φυτικό κόσμο και την αποτύπωσή του στα αντικείμενα του μουσείου.



Ημερομηνία: Πέμπτη 21, Παρασκευή 22 Μαΐου

Ώρες εκδήλωσης: 10:00, 12:00

Διάρκεια: 30 λεπτά

Σημείο συνάντησης: Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας «Αρέθουσα»

Δηλώσεις συμμετοχής: 22213 50793





ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου



«Περιήγηση και ξενάγηση στα προσφάτως αναστηλωμένα μνημεία του ενετικού Κάστρου Ζακύνθου»

Ημερομηνία: Παρασκευή, 22 Μαΐου, Κυριακή, 24 Μαΐου

Ώρα συνάντησης: 11.00

Σημείο συνάντησης: Είσοδος Κάστρου Ζακύνθου

Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

26950 42714 (Μαρία Καραγιαννιώτη, Ηλίας Σαραντίδης)





ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας



«Κρυφές Μυκηναϊκές Διαδρομές».

Α. Βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κεντρικός άξονας της δράσης είναι η σύνδεση του φυσικού περιβάλλοντος με την πολιτιστική κληρονομιά. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν και να κατανοήσουν τη μακροχρόνια αλληλεπίδραση του φυσικού τοπίου με την ιστορική εξέλιξη της περιοχής.

Η δράση στοχεύει στην ανάδειξη των Μυκηναϊκών ταφικών εθίμων μέσα από τα αρχαιολογικά κατάλοιπα της Ολυμπίας. Αρχικά, οι μαθητές θα ξεναγηθούν στην αίθουσα Προϊστορικής Εποχής του Αρχαιολογικού Μουσείου Ολυμπίας, όπου θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα ευρήματα από τους Μυκηναϊκούς τάφους του περιβάλλοντος χώρου του Μουσείου. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικός περίπατος προκειμένου οι μαθητές να έρθουν σε άμεση επαφή με τους Μυκηναϊκούς τάφους και να ζήσουν μια αυθεντική εμπειρία.



Η διάρκεια της δράσης υπολογίζεται σε 60-90 λεπτά. Απαιτείται δήλωση συμμετοχής.

Ημερομηνία εκδήλωσης: Πέμπτη 21 Μαΐου



Ώρα εκδήλωσης: 10:00



Σημείο συνάντησης: Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας



Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:



2624022529, εσωτ. 232 (Ζαχάρω Λεβεντούρη)



Β. «Εργαστήριο Φειδία – παλαιοχριστιανική βασιλική Ολυμπίας: η νέα μορφή ενός μνημείου με έντεκα αιώνες διαρκούς χρήσης»

Θεματική παρουσίαση στον αρχαιολογικό χώρο Ολυμπίας.



Η δράση θα αφορά στην εκ νέου γνωριμία του κοινού με ένα από τα πλέον σημαντικά μνημεία του αρχαιολογικού χώρου Ολυμπίας μετά την ολοκλήρωση του χρηματοδοτούμενου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου αποκατάστασης και συντήρησής του. Το μνημείο, που ταυτίζεται αφενός με το εργαστήριο του Φειδία, χώρο δημιουργίας κατά τους κλασικούς χρόνους του χρυσελεφάντινου αγάλματος του Δία, και αφετέρου με την παλαιοχριστιανική βασιλική, η οποία κατά την ύστερη αρχαιότητα αποτέλεσε το κέντρο του χριστιανικού οικισμού που αναπτύχθηκε στον χώρο του ολυμπιακού ιερού, με αδιάλειπτη χρήση από τον 5ο π.Χ. έως και τον 6ο μ.Χ. αι., αποδίδεται για πρώτη φορά στο κοινό αναγνώσιμο και κατανοητό, αποκατεστημένο κατά τρόπο που γίνονται σεβαστές και αναδεικνύονται όλες οι σημαντικές οικοδομικές φάσεις του.



Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν εγκαίρως συμμετοχή, καθώς θα τηρηθεί αυστηρώς σειρά προτεραιότητας. | Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 40 άτομα.



Ημερομηνία εκδήλωσης: Παρασκευή 22 Μαΐου



Ώρα εκδήλωσης: 18.00



Σημείο συνάντησης: Είσοδος αρχαιολογικού χώρου Ολυμπίας



Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:



2624022529 (Αθανασία Ράλλη - Τώνια Μουρτζίνη)





ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας



Α. Εντός κι εκτός των τειχών της Βέροιας: νερά και φυτά, μουσεία και μνημεία



Πολιτιστική δράση με τη μορφή περιπάτου κατά μήκος των τειχών της αρχαίας Βέροιας, με στόχο την ανάδειξη της σχέσης της πόλης με το φυσικό της τοπίο, ιδιαίτερα με το υδάτινο στοιχείο που τη διαμόρφωσε και τη διαμορφώνει.

Η διαδρομή περιλαμβάνει στάσεις σε επιλεγμένα σημεία της πόλης, όπως οι αρχαίες πύλες της Βέροιας, το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Βυζαντινό Μουσείο, καθώς και την παραποτάμια περιοχή του Τριποτάμου με τις παραδοσιακές συνοικίες της. Στα σημεία αυτά θα πραγματοποιούνται μικρές καλλιτεχνικές και συμμετοχικές δράσεις, όπως υπαίθρια ζωγραφική, προσφέροντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να γνωρίσουν το ιστορικό και φυσικό τοπίο της πόλης.

Η δράση επιχειρεί να αναδείξει τη Βέροια ως έναν τόπο όπου τα μνημεία, τα μουσεία και το φυσικό περιβάλλον συνυπάρχουν, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες να ανακαλύψουν την πόλη μέσα από έναν περίπατο που συνδυάζει τον πολιτισμό και τη φύση.

Ημερομηνία εκδήλωσης: 21 Μαΐου (για μαθητές/τριες) - 23 Μαΐου (για ευρύ κοινό)



Ώρα εκδήλωσης: 21 Μαΐου, ώρα 10:00 - 23 Μαΐου, ώρα 18:30



Σημείο συνάντησης: Πλατεία Ελιάς



Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 2331029737

(Πολυξένη Σαρρηγιαννίδου & Πηνελόπη Ανδρεάδου)





Β. Μίεζα: Ανθοί Αιώνων

Από τα λαμπρότερα και καλύτερα διατηρημένα μνημεία της αρχαίας Μίεζας είναι ο μακεδονικός τάφος των Ανθεμίων του 3ου αι. π.Χ. Κατασκευάσθηκε, όπως ο τάφος της Κρίσεως και ο τάφος του Kinch, στην πορεία του αρχαίου δρόμου που ένωνε τη Μίεζα με την Πέλλα.

Ο τάφος των Ανθεμίων είναι διθάλαμος με ιωνική πρόσοψη. Τα άκρα του αετώματος κοσμούνται με τρία μεγάλα, ζωηρά χρωματισμένα ανθέμια, στα οποία οφείλει το όνομά του. Στο τύμπανο του αετώματος παριστάνεται ζωγραφικά ζευγάρι ώριμης ηλικίας σε ανάκλιντρο συμποσίου. Εντυπωσιακή είναι επίσης η τοιχογραφία της οροφής του προθαλάμου με ανθέμια και νερολούλουδα. Στον εσωτερικό θάλαμο, οι τοίχοι του οποίου είναι βαμμένοι με μαύρο και κόκκινο χρώμα, διαθέτει κτιστό θρανίο και λίθινη ταφική θήκη για το αγγείο ή τη λάρνακα που περιείχε τα καμένα οστά του νεκρού.

Με την καθοδήγηση της Δρ Αρχαιολόγου Αναστασίας Γεωργιάδου και σε συνεργασία με τη μουσειοπαιδαγωγό της ΕΦΑ Ημαθίας Φώτω Παπαργυρούδη, παρατηρούμε, αναγνωρίζουμε και συζητάμε τον φυτικό διάκοσμο του τάφου με έμφαση στον τρόπο απόδοσής του (χρώματα, τεχνοτροπία, τεχνική, σύνθεση, μέγεθος, σημασία) και προσπαθούμε να τα αποδώσουμε εικαστικά με τον δικό μας τρόπο.



Συνιστάται αθλητική ένδυση και παπούτσια, καπέλο, αντηλιακή προστασία και αντικουνουπικά, νερό για την ενυδάτωση των παιδιών.



Ημερομηνία εκδήλωσης: 22 Μαΐου

Ώρα εκδήλωσης: 10:00



Σημείο συνάντησης: Τάφος Ανθεμίων - Mίεζα

Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

23310 24972 (Αναστασία Γεωργιάδου)



Γ. Στο αρχαιολογικό πάρκο της Νεκρόπολης των Αιγών



Μαζί με το 3ο Σύστημα Δασοπροσκόπων Βέροιας θα κάνουμε μια «πράσινη» βόλτα στο αρχαιολογικό πάρκο της Βασιλικής Νεκρόπολης και της Ταφικής Συστάδας των Τημενιδών, θα γνωρίσουμε τα φυτά και τα δέντρα του χώρου, θα μιλήσουμε για τη διαχείριση του τοπίου στην αρχαιότητα και τη σημασία της αειφορίας σήμερα.



Συνιστάται αθλητική ένδυση και παπούτσια, καπέλο, αντηλιακή προστασία και αντικουνουπικά. Παρακαλούμε να έχετε μαζί νερό για την ενυδάτωση σας.

Ημερομηνία εκδήλωσης: Κυριακή 24 Μαΐου

Ώρα εκδήλωσης: 10:30



Σημείο συνάντησης: είσοδος του αρχαιολογικού πάρκου προς την πλευρά του Δημοτικού παρκινγκ Βεργίνας

Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

23310 92580 (Εύα Κοντογουλίδου)





ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ



Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου



Α. «Περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Αγίας Τριάδας Μεσαράς»

Με βασικό στόχο την προαγωγή της βιώσιμης ανάδειξης, του φυσικού περιβάλλοντος και του πολιτιστικού πλούτου της χώρας, μέσω της εκπαίδευσης και ενημέρωσης του κοινού, θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση σε ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της μινωικής αρχιτεκτονικής, την Βασιλική Έπαυλη της Αγίας Τριάδας. Η Βασιλική Έπαυλη ή Μικρό Μινωικό Ανάκτορο κατασκευάστηκε τον 16ο αι.π.Χ., σε ένα τοπίο ξεχωριστής ομορφιάς, στις όχθες του Γεροποτάμου, κοντά στο μινωικό ανακτορικό κέντρο της Φαιστού. Δίπλα στη Βασιλική Έπαυλη, εκτείνεται ο μινωικός οικισμός και το νεκροταφείο των θολωτών τάφων όπου αποκαλύφθηκε η μοναδική στο είδος της λίθινη σαρκοφάγος της Αγίας Τριάδας. Μετά την καταστροφή της Βασιλικής Έπαυλης από πυρκαγιά, το 1.450π.Χ., ο χώρος συνέχισε να χρησιμοποιείται, κυρίως ως τόπος λατρείας. Το τελευταίο μνημείο που ανεγέρθηκε στον αρχαιολογικό χώρο είναι ο μικρός τοιχογραφημένος ναός του Αγίου Γεωργίου του Γαλατά, την περίοδο της ενετοκρατίας.



Ημερομηνία εκδήλωσης: Σάββατο 23 Μαΐου



Ώρα εκδήλωσης: 10:00



Σημείο συνάντησης: Αρχαιολογικός χώρος Αγίας Τριάδας



Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 28920 91564

(Κουκουράκη Ανθή)



Β. «Περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Γόρτυνας»

Στην εύφορη πεδιάδα της Μεσαράς, ανάμεσα στις οροσειρές του Ψηλορείτη στα βόρεια και των Αστερουσίων στα νότια, ιδρύθηκε η πόλη της Γόρτυνας, στην οποία η κατοίκηση αρχίζει ήδη στη νεολιθική περίοδο το 5000 π.Χ..

Από το 27 π.Χ., επί αυτοκράτορα Οκταβιανού Αυγούστου, η Γόρτυνα έγινε πρωτεύουσα της Συγκλητικής Επαρχίας Κρήτης και Κυρηναϊκής και από το 295 μ.Χ. πρωτεύουσα της επαρχίας της Κρήτης, θέση που διατήρησε ως την κατάκτηση του νησιού από τους Άραβες το 823-828 μ.Χ.

Η πόλη γνώρισε μεγάλη ακμή κατά τη ρωμαϊκή και πρωτοβυζαντινή περίοδο, όταν αναγορεύτηκε μητρόπολη της εκκλησίας της Κρήτης. Μετά τον καταστροφικό σεισμό του 365 μ.Χ. που κατέστρεψε τα περισσότερα δημόσια οικοδομήματα της πόλης, τμήματα του παλαιού πολεοδομικού ιστού καταλήφθηκαν από νέες συνοικίες και χριστιανικά κτήρια. Παρά τους αλλεπάλληλους σεισμούς, τις επιδημίες και τις κοινωνικές μεταβολές, η πόλη κατάφερε να επιβιώσει ως τα τέλη του 8ου αι., όταν ισοπεδώθηκε από τον σεισμό του 795 μ.Χ. και οι κάτοικοι μετεγκαταστάθηκαν στην οχυρωμένη ακρόπολη.

Η ξενάγηση θα πραγματοποιηθεί στον χώρο της αρχαίας πόλης και συγκεκριμένα στο Ρωμαϊκό ωδείο, το ναό του Αγίου Τίτου, την Επισκοπική Βασιλική, το Πραιτώριο, τη Βυζαντινή Συνοικία, τις Θέρμες, την Αγία Λίμνη και το ναό των Αγίων Δέκα. Αφετηρία-σημείο συνάντησης στον Αρχαιολογικό Χώρο της Γόρτυνας.



Ημερομηνία εκδήλωσης: Σάββατο, 23 Μαΐου

Ώρα εκδήλωσης: 10:00

Σημείο συνάντησης: Αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Γόρτυνας

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 28920 31144

Μαρία Μαρή, Κυρίμη Μαρία



Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

«Ανακαλύπτοντας την ελιά στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου».

Δράση που απευθύνεται στην εκπαιδευτική κοινότητα και σκοπό την ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος μέσα από την ανάδειξη της σημασίας της ελιάς διαχρονικά διοργανώνοντας εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Α΄-Γ΄ Δημοτικού. Οι μαθητές θα προσεγγίσουν την ιστορία της ελιάς και θα κατανοήσουν την αξία της μέσα από τα εκθέματα της μόνιμης έκθεσης. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με καλλιτεχνικό εργαστήριο.

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Πέμπτη 21 Μαΐου, 9:00-10:00 και 11:00-12:00

Παρασκευή 22 Μαΐου, 9:00-10:00 και 11:00-12:00



Υπεύθυνοι εκδήλωσης: Δημήτρης Μυλωνάς, Κλειώ Τζανάκη (τηλ επικοινωνίας 2810 279066, 279064, 12:00-14:00)





ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας



Α. Ας το πάρει το ποτάμι

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στον αρχαιολογικό χώρο των Γιτάνων που απευθύνεται σε οργανωμένες ομάδας μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχος της δράσης είναι αφενός η γνωριμία των μαθητών με το αρχαίο θέατρο, το οποίο βρίσκεται εντός του ομώνυμου αρχαιολογικού χώρου σε μία θέση ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, και αφετέρου η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο φυσικό περιβάλλον και τα μνημεία.

Ημερομηνία εκδήλωσης: Πέμπτη, 21 Μαΐου



Ώρα εκδήλωσης: 09.00 -14.00



Σημείο συνάντησης: αρχαιολογικό χώρος Γιτάνων

Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: Στέφανος Βασιλειάδης, τηλ. επικοινωνίας 26650 29178, 29177 e-mail: efathe@culture.gr





Β. Περιήγηση στην αρχαία πόλη της Φανοτής



Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει την αρχαία πόλη της Φανοτής και να περιηγηθεί στα σημαντικότερα μνημεία της. Η θέση του οικισμού σε μία θέση ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σε ελάχιστη απόσταση από την κοίτη του ποταμού Καλαμά, αποτελεί αφορμή για την επισήμανση του καθοριστικού ρόλου που διαδραμάτισε ο ποταμός στην ανάπτυξη του παρόχθιου οικισμού της Φανοτής, καθώς και της αμφίδρομης σχέσης φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.



Ημερομηνία εκδήλωσης: Παρασκευή 22 Μαΐου



Ώρα εκδήλωσης: 10.00 -13.00



Σημείο συνάντησης: αρχαιολογικός χώρος Ντόλιανης



Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: Στέφανος Βασιλειάδης, τηλ επικοινωνίας 26650 29178, 29177 e-mail: efathe@culture.gr





ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης



Α. «Κήποι στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη»

Βιωματική εκπαιδευτική δράση στον ναό του Αγίου Νικολάου Ορφανού για σχολικές ομάδες Ε΄-ΣΤ΄ Δημοτικού, με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Μέσα από ευχάριστες και δημιουργικές δραστηριότητες οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν για τους βυζαντινούς κήπους που συνδέονται με τον τόπο αναψυχής τόσο του πραγματικού κόσμου όσο και του επέκεινα.



Διάρκεια προγράμματος: 1.30΄

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 25 μαθητές

Για συμμετοχή είναι απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση.

Ημερομηνία εκδήλωσης: 21 Μαΐου

Ώρα εκδήλωσης: 10.00 -13.30

Σημείο συνάντησης: Ναός Αγίου Νικολάου Ορφανού



Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

2313310439-418/ Χαρά Σαρρηγιαννίδου, Όλγα Μπακιρτζή



Β. «Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Γενί Τζαμί»

Στο Γενί Τζαμί με μαθητές/τριες των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού και της Α΄ Γυμνασίου θα μιλήσουμε για τον άνθρωπο και τη φύση, θα δούμε απεικονίσεις φυτών και ζώων σε αρχαία αντικείμενα και θα παίξουμε παιχνίδια εμπνευσμένα από τη μυθολογία.



Διάρκεια προγράμματος: 1.30

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 27 μαθητές

Για συμμετοχή είναι απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση.



Ημερομηνία εκδήλωσης: 22 Μαΐου

Ώρα εκδήλωσης: 10.00 -13.30

Σημείο συνάντησης: Γενί Τζαμί



Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

2313310439 Χαρά Σαρρηγιαννίδου





Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης



Α. «Περιήγηση στη νεκρόπολη του Δερβενίου»

Θα περιηγηθούμε με μαθητές του Γυμνασίου Κορώνειας στη νεκρόπολη του Δερβενίου, η οποία συνδέεται με την πόλη της Λητής. Περπατώντας κατά μήκος του αρχαιολογικού χώρου, προκειμένου να επισκεφθούμε τα λαμπρά ταφικά μνημεία, όπως τον Μακεδονικό τάφο του «Μακρίδη Μπέη», τον κιβωτιόσχημο τάφο του Συγκροτήματος Α με τα εξαίρετα δείγματα της μακεδονικής ζωγραφικής και απλούστερους κιβωτιόσχημους τάφους, θα γνωρίσουμε την σημαντική αυτή πόλη του μακεδονικού βασιλείου, μιλώντας για τους βασιλείς που τη καθόρισαν την ιστορική της πορεία, όπως ο Φίλιππος Β΄ και ο Κάσσανδρος, την οχύρωσή της, τα ιερά της, τις κατοικίες κ.ά. Έχοντας γνωρίσει τα παιδιά την πόλη, θα μπορέσουν να ανασυνθέσουν την εικόνα της όταν επιστρέψουν στη σχολική τάξη διαμορφώνοντας μία ψηφιακή παρουσίασή της.

Ημερομηνία εκδήλωσης: Πέμπτη 21 Μαΐου



Ώρα εκδήλωσης: 9:00



Σημείο συνάντησης: Μακεδονικός τάφος Μακρίδη Μπέη



Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 2312007001, Άννα Παντή



Β. «Αφηγηματική περιήγηση ενηλίκων σε βυζαντινές και μεταβυζαντινές αρχαιότητες του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών»



Η δράση εστιάζει στη διαχρονική σχέση φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και αναδεικνύει πτυχές της ιστορικής πραγματικότητας του τόπου μέσα τα σωζόμενα μνημεία του. Στόχος είναι η πρόσληψη και κατανόηση του φυσικού και ιστορικού χώρου από τους συμμετέχοντες ως πολιτιστικού τοπίου.

Η αρχαιολογική διαδρομή, με αφετηρία τον παρόχθιο βυζαντινό πύργο της λίμνης Κορώνειας στον Άγιο Βασίλειο, ακολουθεί την πορεία της αρχαίας Εγνατίας Οδού προς τη Λίμνη Βόλβη και, διαμέσου των Μακεδονικών Τεμπών, προς τον Στρυμονικό Κόλπο, με σταθμούς της το ιαματικό λουτρό στη νότια όχθη της Βόλβης και το όμορο προς το παραλίμνιο υγρόφιλο δάσος οθωμανικό συγκρότημα της Παζαρούδας, για να καταλήξει διασχίζοντας την ύπαιθρο του Κάστρου της Ρεντίνας στον βυζαντινό πύργο των Βρασνών.

Ημερομηνία εκδήλωσης: Κυριακή 24 Μαΐου



Σημείο συνάντησης: Στενά Δερβενίου (Αρχαιολογικός χώρος Μακεδονικού Τάφου “Μακρίδη”)



Ωρα εκδήλωσης: 09.00-17.00

Η δράση απευθύνεται σε οργανωμένες ομάδες κοινού

Απαιτείται προηγούμενη δήλωση συμμετοχής, για την οποία θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.



Επικοινωνία για το κοινό: 231 2007007, 231 0801402, efapeth@culture.gr Ευθυμία Ντάφου



Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης



«Σπήλαια, μια κιβωτός της φύσης και του πολιτισμού»

Εκδήλωση που απευθύνεται σε οικογένειες με παιδιά, με αφετηρία την περιοδική έκθεση «Στη Σπηλιά: Ιστορίες από το Σκοτάδι στο Φως».

Το πρόγραμμα ξεκινά με διαλογική περιήγηση στα εκθέματα και συνεχίζεται με ποικίλες δραστηριότητες (μουσειοβαλίτσα, διαδραστικά παιχνίδια) καθώς και παιχνίδι αναζήτησης «κρυμμένου σπηλαίου» στον εξωτερικό χώρο του Μουσείου.

Στόχος της δράσης είναι η ανάδειξη των σπηλαίων ως ευαίσθητων φυσικών οικοσυστημάτων που φιλοξένησαν ποικίλες ανθρώπινες δραστηριότητες στο πέρασμα του χρόνου καθώς και η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη σχέση του ανθρώπου με τη φύση.



Ημερομηνία εκδήλωσης: Κυριακή 24 Μαΐου



Ώρα εκδήλωσης: 1η ομάδα: 11.00, 2η ομάδα : 12.00,

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: Δύο (2) ομάδες των 25 ατόμων



Σημείο συνάντησης:

Είσοδος Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης



Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:



Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας :

Χ. Μιχελάκη, Ν. Μολόχα, Γ. Κοκκωνίδης, Δ. Φίνος

Τηλέφωνο: 2310410185



Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης:

Χ. Τσούγγαρης, Μ. Χατζή

Τηλέφωνο:

2313 310 201



Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Α. Θεματική περιήγηση στις αίθουσες του Μουσείου

Στόχος της δράσης η ανάδειξη της παρουσίας του φυτικού κόσμου σε αντικείμενα της μόνιμης έκθεσης από αρχαιολόγο του Μουσείου. Οι επισκέπτες θα προσεγγίσουν τη μορφή και τον συμβολισμό των φυτών στην τέχνη των Βυζαντινών μέσα από τα αντικείμενα της μόνιμης έκθεσης.

Β. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Οι μαθητές θα προσεγγίσουν τη μορφή και τον συμβολισμό των φυτών στην τέχνη των Βυζαντινών μέσα από τα αντικείμενα της μόνιμης έκθεσης.

Ημερομηνίες εκδήλωσης: Πέμπτη 21 Μαΐου, Παρασκευή 22 Μαΐου



Ώρα εκδήλωσης:

21 Μαΐου, 09:00 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

22 Μαΐου, 12:00 Θεματική περιήγηση



Σημείο συνάντησης: Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού



Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

Εκδοτήριο εισιτηρίων Μουσείου

2313306422



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων



Α. «Μαθαίνουμε, αγαπάμε, προστατεύουμε. Φυσικό περιβάλλον και μνημεία του Κάστρου Ιωάννινων»



Εκπαιδευτική δράση για μαθητές Γ΄ , Δ΄, Ε΄ Δημοτικού.

Περιλαμβάνει εκπαιδευτική περιήγηση στο Κάστρο Ιωαννίνων (τείχος, ακροπόλεις και μνημεία) με ειδικότερη αναφορά στο διαχρονικό ρόλο της λίμνης σε σχέση με το Κάστρο και τον οικισμό του, στο θέμα της αλλαγής του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος, καθώς και στην ευαισθητοποίηση σε θέματα διατήρησης και προστασίας των μνημείων. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με παράλληλες βιωματικές δραστηριότητες. Στόχος είναι οι μαθητές να γνωρίσουν καλύτερα τα μνημεία του Κάστρου αλλά και τις ιδιαιτερότητες του φυσικού περιβάλλοντος της πόλης των Ιωαννίνων. Παράλληλα η ενεργή συμμετοχή τους στην πραγματοποίηση των παράλληλων βιωματικών δράσεων θα συμβάλει στην ανάπτυξη «δεσμών» των μικρών μαθητών με την τοπική πολιτιστική κληρονομιά και το φυσικό περιβάλλον.

Το πρόγραμμα θα υλοποιήσουν οι αρχαιολόγοι Σοφία Κίγκα, Μάτα Κορτζή.

Ημερομηνία εκδήλωσης: Πέμπτη 21 Μαΐου



Ώρα εκδήλωσης: 9.30-12.00



Σημείο συνάντησης: Παραλίμνιος Ιωαννίνων, έξω από τη βόρεια πύλη του Κάστρου



Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 2651039580, 2651025989, 2651001067 (Μάτα Κορτζή, Σοφία Κίγκα)



Β. «Στης Παμβώτιδας τα νερά και των μοναστηριών της σιωπής»

Το Νησί των Ιωαννίνων βρίσκεται στη λίμνη Παμβώτιδα, κοντά στην ανατολική όχθη της και απέναντι από το Κάστρο των Ιωαννίνων. Η λίμνη Παμβώτιδα, της οποίας το όνομα σημαίνει «αυτή που τρέφει τους πάντες», συγκαταλέγεται στις αρχαιότερες λίμνες της Ευρώπης. Διαχρονικά αποτέλεσε βασικό παράγοντα πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής, ενώ ταυτόχρονα συνιστά ένα ιδιαίτερα σημαντικό οικοσύστημα με πλούσια χλωρίδα και πανίδα.

Ο οικισμός του νησιού μαρτυρείται ήδη από τα τέλη του 15ου έως τις αρχές του 16ου αιώνα. Στη δυτική πλευρά του ιδρύθηκαν κατά τον 13ο αιώνα οι Μονές Φιλανθρωπηνών και Στρατηγοπούλου. Τα δύο αυτά μοναστήρια αποτέλεσαν την απαρχή της μοναστικής πολιτείας της Νήσου, η οποία γνώρισε σημαντική περίοδο ακμής από τον 16ο έως τις αρχές του 19ου αιώνα. Στη νοτιοανατολική πλευρά της Νήσου ανεγέρθηκε η Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου από τους Αψαράδες, ενώ στα τέλη του ίδιου αιώνα ιδρύθηκε και η Μονή Ελεούσας. Κατά τον 19ο αιώνα πραγματοποιήθηκαν εργασίες επισκευής ή ανέγερσης και άλλων μοναστηριακών συγκροτημάτων και ναών, μεταξύ των οποίων η Μονή Μεταμόρφωσης, η Κοίμηση της Θεοτόκου και ο ναός του Προφήτη Ηλία. Η μακραίωνη παρουσία των μοναστικών ιδρυμάτων, σε συνδυασμό με τη μοναδική φυσική ταυτότητα της λίμνης Παμβώτιδας, συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση της ιστορικής, πνευματικής και πολιτιστικής φυσιογνωμίας της Νήσου των Ιωαννίνων.

Ημερομηνία εκδήλωσης: 21 Μαΐου



Ώρα εκδήλωσης: 9.30



Σημείο συνάντησης: Λεωφόρος Καραμανλή. Στα καραβάκια



Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 2651001078



Αθηνά Ζωγάκη- Ελένη Βασιλείου – Βασιλική Γιαννάκη



Γ. «Στον κήπο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων»



Η δράση απευθύνεται στους ωφελούμενους του Κέντρου Ημέρας Άνοιας Ιωαννίνων.

Με αφετηρία την ανατολική είσοδο του Μουσείου, θα πραγματοποιηθεί σύντομη αναφορά στη διαχρονική σημασία της Λίμνης Παμβώτιδας για την ιστορία, την οικονομία και την καθημερινή ζωή της πόλης των Ιωαννίνων.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν και να γνωρίσουν βασικά στοιχεία για τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Μητρόπολη Ιωαννίνων), το Ασλάν Τζαμί, καθώς και το Λόφο της Καστρίτσας, τα οποία είναι ορατά από το συγκεκριμένο σημείο και συνδέονται άμεσα με την ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής.



Ημερομηνία εκδήλωσης: Παρασκευή 22 Μαΐου



Ώρα εκδήλωσης: 9.30



Σημείο συνάντησης: Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων



Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 2651001078

Ελένη Βασιλείου – Βασιλική Γιαννάκη – Γιώργος Κύρκος





ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας



«Θεματική περιήγηση στον σύγχρονο οικισμό του Καλλίθηρου»

Με αφετηρία την πλατεία του Καλλίθηρου και με τη συνοδεία αρχαιολόγου, οι συμμετέχοντες θα ακολουθήσουν μια πεζοπορική διαδρομή μέσα στον σύγχρονο οικισμό, ανακαλύπτοντας ίχνη της αρχαίας πόλης ενσωματωμένα στην καθημερινή ζωή: κτιριακά κατάλοιπα και τμήματα του αρχαίου οδικού δικτύου, ορατά σε διάφορα σημεία του οικισμού. Η διαδρομή θα ολοκληρωθεί με ανάβαση στον λόφο του Αγίου Αθανασίου (Κάστρο), όπου διατηρούνται τμήματα ελληνιστικής οχύρωσης και βυζαντινού κάστρου.

Η περιήγηση έχει σχεδιαστεί ως μια ζωντανή εκπαιδευτική εμπειρία πεδίου, που θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες και ιδιαίτερα στο μαθητικό κοινό να κατανοήσουν την ιστορία όχι ως αφηρημένη γνώση, αλλά ως μέρος του τόπου τους. Μέσα από τη βιωματική μάθηση, τη συζήτηση και την παρατήρηση, ενισχύεται η κριτική σκέψη και αναδεικνύεται η στενή σχέση πολιτισμού και φυσικού περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, καθώς το κοινό καλείται να αντιληφθεί τη σημασία της προστασίας των μνημείων και του φυσικού τοπίου ως ενιαίου συνόλου, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση υπεύθυνων και συνειδητοποιημένων πολιτών. Η δράση προσφέρεται ως μια ιδανική ευκαιρία για εκδρομή με ξεκάθαρο παιδαγωγικό αποτύπωμα, συνδυάζοντας γνώση, κίνηση στη φύση και δημιουργική μάθηση.

Προαπαιτούμενη η δήλωση συμμετοχής στα τηλέφωνα της ΕΦΑ Καρδίτσας 24410 61564 και 24410 79832 (ώρες 08:00–14:00), έως Πέμπτη 21 Μαΐου 2026.



Ημερομηνία εκδήλωσης:

Παρασκευή 22 Μαΐου



Ώρα εκδήλωσης:

09:00 – 12:00



Σημείο συνάντησης:

Πλατεία Καλλίθηρου



Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

ΕΦΑ Καρδίτσας, Δηλώσεις συμμετοχής: τηλ.2441079382 & 2441061564, (Δευτ. – Παρ., 9.00-14.00) μέχρι την Τετάρτη 21 Μαΐου 2026





ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς



«Ανακαλύπτοντας τα στοιχεία της φύσης στις φορητές εικόνες του Βυζαντινού Μουσείου Καστοριάς»

Βιωματική εκπαιδευτική δράση ειδικά σχεδιασμένη για μαθητές Α΄,Β’, Γ΄ Δημοτικού Σχολείου.

Η δράση αξιοποιεί την πλούσια συλλογή εικόνων του Μουσείου και εισάγει τους μαθητές στον συναρπαστικό κόσμο της συμβολικής γλώσσας της βυζαντινής τέχνης. Με αφετηρία τα φυτικά, ζωικά και διακοσμητικά μοτίβα που απεικονίζονται στις εικόνες, οι μαθητές καλούνται να ανακαλύψουν πώς η φύση μετατρέπεται σε όχημα αλληγορικών και πνευματικών μηνυμάτων.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές εξερευνούν επιλεγμένες εικόνες της έκθεσης και εντοπίζουν στοιχεία της φύσης και πως αυτά λειτουργούν ως σύμβολα ποικίλων νοημάτων. Μαθαίνουν πως αυτά σχετίζονται με το περιβάλλον, την καθημερινότητα και τον τρόπο σκέψης της εποχής

Συμμετέχουν σε βιωματικές δραστηριότητες παρατήρησης και ερμηνείας.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην καλλιέργεια της παρατηρητικότητας, της δημιουργικής σκέψης και της εξοικείωσης των παιδιών με την πολιτιστική κληρονομιά μέσα από μία ευχάριστη και συμμετοχική εμπειρία στο μουσειακό περιβάλλον.



Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται κατόπιν δήλωσης συμμετοχής από σχολεία της περιοχής και θα υλοποιείται τις πρωινές ώρες.



Για περισσότερες πληροφορίες ή για κρατήσεις:

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Τηλ 2467088200 (Χριστίνα Τσάμη)

Email: efakas@culture.gr

Σημείο συνάντησης: Είσοδος του Βυζαντινού Μουσείου Καστοριάς.

Ημερομηνία εκδήλωσης: Πέμπτη 21, Παρασκευή 22 Μαΐου

Ώρα εκδήλωσης: 10.00- 13.00





ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας



«Ξενάγηση στο Κτήμα Mon Repos»

Θα πραγματοποιηθούν ξεναγήσεις στον αρχαιολογικό χώρο κτήματος Mon Repos.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση της βιοποικιλότητας του κτήματος, η ανάδειξη της αρμονικής συνύπαρξης μνημείων, ανθρώπου και φύσης και η ανάγκη προστασίας του.

Ημερομηνία εκδηλωσης: Παρασκευή 22 Μαΐου για την μαθητική κοινότητα

Κυριακή 24 Μαΐου για το ευρύ κοινό

Ωράριο περιηγήσεων: 10:00-14:00

Δηλώσεις συμμετοχής τηλεφωνικά στα 2661048310/48120 ή

ηλεκτρονικά στο efaker@culture.gr



Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας



Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 2661048310/48120 (Μαρία Νάκου)



Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας

«Kintsugi, Wabi-sabi και η τέχνη της ατέλειας»

Οι επισκέπτες του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την ιαπωνική τεχνική συντήρησης Kintsugi και τη φιλοσοφία του Wabi-sabi, δύο έννοιες που αναδεικνύουν την ομορφιά της απλότητας, της φθοράς και της ατέλειας.

Μέσα από την περιήγησή τους στη μόνιμη συλλογή του Μουσείου, οι επισκέπτες θα έρθουν σε επαφή με επιλεγμένα αντικείμενα αισθητικής wabi-sabi, καθώς και με πορσελάνες που έχουν συντηρηθεί με την παραδοσιακή μέθοδο Kintsugi. Η δράση αναδεικνύει τη βαθύτερη φιλοσοφία που διαπερνά τις δύο αυτές αλληλένδετες ιαπωνικές έννοιες, οι οποίες προσεγγίζουν την ομορφιά μέσα από την αυθεντικότητα και την ιστορία που φέρουν τα αντικείμενα.

Η εμπειρία πλαισιώνεται από ψηφιακό υλικό, ενώ στο τέλος της διαδρομής, οι συμμετέχοντες αφήνουν τη δική τους ανατροφοδότηση, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός διαλόγου γύρω από την τέχνη, τη συντήρηση και τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.



Ημερομηνία εκδήλωσης:

Σάββατο 23 Μαΐου



Ώρα εκδήλωσης:

8:00-20:00



Σημείο συνάντησης:

Εσωτερικό Περιστύλιο Μουσείου



Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 26610 30443/ εσωτ. 34 (Ευσταθία Μακροδήμητρα)





ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας-Ιθάκης



«Από τους φιλήρετμους και ληΐστορες Ταφίους στις ιστορικές μονές Ταφιού και Κηπουραίων Παλικής»



Περιήγηση σε δύο ιστορικές μονές της Παλικής, στην Ι.Μ. Αγίας Παρασκευής Ταφιού και την Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Κηπουραίων.

Πρώτος σταθμός θα είναι η ερειπωμένη μονή της Αγίας Παρασκευής, που βρίσκεται στο Τάφιον όρος, τοπωνύμιο που συνδέεται με τα ομηρικά έπη και εν γένει τη μυθολογική παράδοση. Το κοινό αφού περιδιαβεί τον ερειπιώνα θα παρακολουθήσει Θεατρικό Αναλόγιο βασισμένο στην «Οδύσσεια» (Ραψωδία α΄) από μέλη της θεατρικής ομάδας του πολιτιστικού συλλόγου «Ανάκαρα», σε σκηνοθετική επιμέλεια της Κορίνας Κατσούρη. Εν συνεχεία, θα ακολουθήσει περιήγηση στην Ιερά Μονή Κηπουραίων, που θα ολοκληρωθεί με κέρασμα από τον Δήμο Ληξουρίου και την Ιερά Μητρόπολη Κεφαλληνίας. Η δράση απευθύνεται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες κοινού και θα πλαισιώνεται από διάφορες εκπαιδευτικές δημιουργικές δραστηριότητες για τους μικρούς μας φίλους.



Ημερομηνία εκδήλωσης: 24 Μαΐου

Ώρα εκδήλωσης: 10:30



Σημείο συνάντησης: α) Κάτω μέρος πλατείας Ληξουρίου (παραλία, στο κιόσκι του

Φέρυ) για όσους δεν διαθέτουν μεταφορικό μέσο, δωρεάν

μετάβαση με λεωφορείο από το Ληξούρι στην Ιερά Μονή

Ταφιού. Για το λεωφορείο απαιτείται τηλεφωνική κράτηση στο

τηλέφωνο της ΕΦΑΚΕΦΙ 2671027546 και θα τηρηθεί σειρά

προτεραιότητας. Ώρα συνάντησης 10:00

β) Είσοδος της Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής Ταφιού. Ώρα

συνάντησης 10:30



Απαραίτητος εξοπλισμός: νερό, καπέλο, κατάλληλη ένδυση και υπόδηση.

Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

2671027546/ Αθανασία Τσόκα, Ευφροσύνη Τζανετάτου





ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς



Α. «Γη, νερό, δάσος και ορυκτά στο Παλατιανό Κιλκίς

Παραγωγικοί πόροι και αρχαία πόλη»





Βιωματικές δραστηριότητες και εργαστήρια στον αρχαιολογικό χώρο Παλατιανού

Στο πλαίσιο των εργαστηρίων, οι συμμετέχοντες θα εξερευνήσουν τις θεματικές:

• Το νερό στην αρχαία πόλη – αρχαιολόγοι, γεωλόγοι και κοινό ‘ιχνηλατούν’ τον τρόπο υδροδότησης και διαχείρισης του νερού στην αρχαία πόλη.

• Ορυκτά και ευμάρεια στην αρχαία πόλη – εργαστήριο με γεωλόγους για τον ορυκτό πλούτο της περιοχής και την επίδρασή του στην πόλη

• Φυτά και δάση στα Κρούσια όρη – εργαστήριο με ειδικούς για τη χλωρίδα και τη χρήση φυτών στα Κρούσια καθώς και τη σχέση τους με τη ζωή της αρχαίας πόλης.

Η δράση δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να βιώσουν τη «ζωντανή» αλληλεπίδραση της αρχαίας πόλης με το φυσικό της περιβάλλον — νερό, δάση, ορυκτά — και να κατανοήσουν πώς οι φυσικοί πόροι διαμόρφωσαν την ιστορία της περιοχής.



Ημερομηνία εκδήλωσης: Κυριακή, 24 Μαΐου



Ώρα εκδήλωσης: 11:00



Σημείο συνάντησης: Είσοδος αρχαιολογικού χώρου Παλατιανού



Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 23410 22005, 23410 76661 (Νεκτάριος Πουλακάκης)



Β. «Γνωρίζοντας την άγνωστη αρχαία πόλη

και το νεκροταφείο της δίπλα στον Γοργόπη ποταμό»



Περιήγηση για οικογένειες με παιδιά και ενήλικες με στόχο να εξερευνήσουμε μαζί την άγνωστη αρχαία πόλη και το νεκροταφείο με τους τύμβους της υψηλής αριστοκρατίας δίπλα στον Γοργόπη ποταμό.

Περπατώντας στη γόνιμη γη των αρχαίων γαιοκτημόνων, που σήμερα καλλιεργείται από αγρότες του σημερινού χωριού της Τούμπας, με φυσιογνωστικές δραστηριότητες και εργαστήρια δίπλα στα κρυστάλλινα νερά του ποταμού, μέσα από τα αρχαία υλικά κατάλοιπα, θα εξερευνήσουμε, θα συζητήσουμε και θα ανακαλύψουμε τις δραστηριότητες των κατοίκων, τη σχέση τους με τη φύση, τις αντιλήψεις τους για τη χαρά της ζωής και για τον θάνατο.



Ημερομηνία εκδήλωσης: Σάββατο, 23 Μαΐου



Ώρα εκδήλωσης: 11.00



Σημείο συνάντησης: Είσοδος αρχαιολογικού χώρου Τούμπας Παιονίας



Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

23410 22005, 23410 76661(Νεκτάριος Πουλακάκης)





ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης



Α. «Θεματικές ξεναγήσεις στην Αρχαιολογική Συλλογή Κοζάνης»

Θα πραγματοποιηθούν θεματικές ξεναγήσεις για σχολεία και το ευρύ κοινό στην Αρχαιολογική Συλλογή Κοζάνης, με έμφαση στα ευρήματα από την περιοχή του Βοΐου και ιδιαίτερα στην παρουσίαση του παλαιολιθικού πέλεκυ από το Παλαιόκαστρο.

Ημερομηνία εκδήλωσης: Πέμπτη 21, Παρασκευή 22 Μαΐου

Ώρα εκδήλωσης: 09:00-15:00

Σημείο συνάντησης: Αρχαιολογική Συλλογή της Κοζάνης



Β. «Εκδήλωση στο Παλαιόκαστρο Βοΐου»

Ενημερωτικές παρουσιάσεις για τα αρχαιολογικά δεδομένα της περιοχής (θέση Φτεροσάκκος, κάστρο Γλα Παλαιοκάστρου, Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Παλαιοκάστρου), καθώς και για το Γεωπάρκο Κοζάνης–Γρεβενών, στο οποίο εντάσσεται ο οικισμός. Στόχος της δράσης είναι η ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και η ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της εκπαίδευσης των πολιτών σε θέματα προστασίας και προβολής του περιβάλλοντος και του πολιτιστικού πλούτου της περιοχής. Μετά το πέρας των παρουσιάσεων θα πραγματοποιηθεί περίπατος στις θέσεις και τα μνημεία που παρουσιάστηκαν, με επί τόπου θεματικές ξεναγήσεις.

Ημερομηνία εκδήλωσης: Κυριακή 24 Μαΐου



Ώρα εκδήλωσης: 11:00



Σημείο συνάντησης: Παλαιό Σχολείο Παλαιόκαστρου Δήμου Βοϊου





Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 2461098800/3

Θεοχάρης Τσάμπουρας, Κωνσταντίνος Μοσχάκης, Αθανασία Τουλιοπούλου





ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας



Α. «Περίπατος στην Αγορά και το Θέατρο της Αρχαίας Σικυώνας με θέμα τα μνημεία, το γεωλογικό υπόβαθρο και το φυσικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής»

Στόχος της δράσης η προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης με την εκπαίδευση των πολιτών σε θέματα προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος και του πολιτιστικού πλούτου του τόπου τους.

Ημερομηνία εκδήλωσης:

Παρασκευή, 22 Μαΐου



Ώρα εκδήλωσης:

09:30-11:30



Σημείο συνάντησης:

Χώρος Στάθμευσης του Αρχαιολογικού Χώρου Αρχαίας Σικυώνας

Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

27410 32630 (εσωτ. 206), Γιώργος Γιαννακόπουλος, ΕΦ.Α. Κορινθίας

6972607945, Μπαχταλιά Βίκυ, ΚΑΠΗ Βέλου





Βα. Περιήγηση στο Τείχος, την Ακρόπολη και την Αγορά της Αρχαίας Στυμφάλου

Δράση με θέμα τα μνημεία, το υδάτινο στοιχείο (λίμνη Στυμφαλίας-Αδριάνειο υδραγωγείο) σε συνάρτηση με τον 6ο Μύθο του Ηρακλή (Στυμφαλίδες όρνιθες). Επιδράσεις στο γεωλογικό υπόβαθρο και το οικοσύστημα της περιοχής.



Ημερομηνία εκδήλωσης:

Πέμπτη, 21 Μαΐου

Ώρα εκδήλωσης:

10:00-12:00

Σημείο συνάντησης:

Χώρος Στάθμευσης έμπροσθεν μονοπατιού προς Αρχαιολογικό Χώρο Αρχαίας Στυμφαλίας



Βγ. Περιήγηση στο Τείχος, την Ακρόπολη και την Αγορά της Αρχαίας Στυμφάλου

Δράση με θέμα τα μνημεία, το υδάτινο στοιχείο (λίμνη Στυμφαλίας-Αδριάνειο υδραγωγείο) σε συνάρτηση με τον 6ο Μύθο του Ηρακλή (Στυμφαλίδες όρνιθες). Γεωλογικές επιδράσεις στο υπόβαθρο και το οικοσύστημα της περιοχής.



Ημερομηνία εκδήλωσης:

Κυριακή 24 Μαΐου



Ώρα εκδήλωσης:

Βα-β) 10:00-12:00

Βγ) 09:30-12:00



Σημείο συνάντησης:

Β) Χώρος Στάθμευσης έμπροσθεν μονοπατιού προς Αρχαιολογικό Χώρο Αρχαίας Στυμφαλίας

Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

Β) 27410 32630 (εσωτ. 228), Βασίλης Παπαθανασίου, ΕΦ.Α. Κορινθίας

6978187944, Ματσούκα Γεωργία, Κ..Ε.Π.Ε.Α, 6979728414 Καραχάλιου Χαρά Δημ. Σχολείο Καλλιάνων, 6977504064 Κυριαζόπουλος Παν., Περ. Συλ. Στυμφαλίας





ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας



Α. «Στον δρόμο του Υακίνθου».

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στον αρχαιολογικό χώρο του ιερού του Αμυκλαίου Απόλλωνα, το οποίο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ιερά της αρχαίας Σπάρτης, ιδρυμένο στην περιοχή της πέμπτης κώμης της αρχαίας πόλης, τις Αμύκλες. Στο ιερό λατρευόταν ο Απόλλων σε συνδυασμό με τον Υάκινθο, την προηγούμενη λατρευτική μορφή στο χώρο. Προς τιμήν τους οι αρχαίοι Σπαρτιάτες διεξήγαν τα Υακίνθια, ετήσια γιορτή που περιλάμβανε τελετουργική πομπή από την Σπάρτη στις Αμύκλες.

Η Εφορεία, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του έργου ανάδειξης που υλοποίησε στο χώρο (επιχειρησιακά προγράμματα «Πελοπόννησος 2014-2020» και «Πελοπόννησος 2021-2027»), θα διενεργήσει εκπαιδευτικά προγράμματα σε μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχος των προγραμμάτων θα είναι να παρουσιαστεί στη μαθητική κοινότητα ο πρόσφατα αναδεδειγμένος αυτός αρχαιολογικός χώρος, ενώ μέρος του προγράμματος θα αποτελέσει και η «προσομοίωση» από τους μαθητές της τελετουργικής πομπής των Υακινθίων.



Β. Ένας έξυπνος «σπόρος». Όταν η ρομποτική ριζώνει στην ιστορία.

Δράση στον αρχαιολογικό χώρο Σπάρτης



Η ομάδα ρομποτικής του 3ου Γ.Ε.Λ., «Northside» θα παρουσιάσει το πειραματικό έργο της, τον έξυπνο σπόρο. Πρόκειται για σπόρο τεχνολογίας κατασκευασμένο από πηλό, με ενσωματωμένους αισθητήρες ποικίλων παραμέτρων (θερμοκρασίας, υγρασίας, δόνησης, κλίσης). Οι αισθητήρες συλλέγουν και μεταδίδουν δεδομένα, συμβάλλοντας στην παρακολούθηση των περιβαλλοντικών συνθηκών και στην αποτροπή φθορών στα μνημεία λόγω της κλιματικής αλλαγής.



Γ. «Μια εκκλησία γεμάτη λουλούδια». Βάζουμε χρώμα στο προαύλιο του Αγίου Νικολάου Καλογωνιάς.

Στο βυζαντινό ναό του Αγίου Νικολάου, ο οποίος πρόσφατα αποκαταστάθηκε από την ΕΦΑΛΑΚ, με τη βοήθεια των μικρών μαθητών του 7ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης (Καλογωνιά), φυτεύουμε βότανα και λουλούδια στον προαύλιο χώρο του. Τα παιδιά γνωρίζουν το μνημείο, τη σημασία του για την ιστορία της περιοχής, τη βυζαντινή αρχιτεκτονική και ζωγραφική και συνδέονται με τον τόπο τους.

Ημερομηνία εκδήλωσης: Α. 21-22/5 (Αμυκλαίο), Β. 14/5 (Σπάρτη) & Γ. 22/5 (Καλογωνιά)

Ώρα εκδήλωσης: Α. 9:00 – 13:00 Β. 10:00 & Γ. 10:00– 12:00

Σημείο συνάντησης: Α. και Β. Είσοδος του Αρχαιολογικού Χώρου Γ. Ναός Αγ. Νικολάου

Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 27310 28503/25363 (1. Ε. Μανιάτη, 2-3. Γ. Κατσουγκράκη)





ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας



«Λίμνη Κάρλα: Ανθρώπινη παρουσία και περιβάλλον στους προϊστορικούς και αρχαίους χρόνους»

Αρχαιολογική και περιβαλλοντική περιήγηση στη λίμνη Κάρλα (αρχαία Βοιβηίδα). Μύθοι, ιστορία, επισκέψεις σε αρχαιότητες και περιβάλλον συνδυάζονται ώστε να γίνει κατανοητή η ανθρώπινη παρουσία στην αρχέγονη αυτή λίμνη στους προϊστορικούς και αρχαίους χρόνους. Την εκδήλωση υποστηρίζει η Μονάδα Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών Θεσσαλίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με ειδικούς επιστήμονες για τη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής.

Ημερομηνία εκδήλωσης: Κυριακή 24 Μαΐου



Ώρα εκδήλωσης: 08:30 – 15:00



Σημείο συνάντησης: Δημοτικό Ωδείο Λάρισας- Πλατεία Αγαμέμνονα Μπλάνα



Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 2413508242 (Γεώργιος Τουφεξής)





ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων



«Περιπατητική διαδρομή/ξενάγηση στα βυθισμένα και παράκτια κατάλοιπα του αρχαίου Ολούντος»



Η κρητική πόλη του αρχαίου Ολούντος, τα λείψανα της οποίας εντοπίζεται στον ισθμό του Πόρου, στον κόλπο της σημερινής Ελούντας, βρισκόταν στο ένα από τα τρία φυσικά λιμάνια της βόρειας ακτής της Κρήτης (κόλποι Σούδας, νησίδας Ντίας και Ελούντας). Από τις αρχαίες πηγές συνάγεται ότι επρόκειτο για οργανωμένη και εξωστρεφή πόλη, στην οποία υπήρχαν οι γνωστές δομές οργάνωσης των Κρητικών πολιτειών. Με το πλεονέκτημα ασφαλών αγκυροβολίων σχεδόν για όλους τους καιρούς, αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στο ναυτικό δρομολόγιο που διέπλεε από βόρεια την Κρήτη και επικοινωνούσε με τα νησιά των Κυκλάδων και του Ανατολικού Αιγαίου.



Οι σποραδικές σωστικές ανασκαφές στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου και ιδιαίτερα στην περιοχή των Αλυκών και του Πόρου, στο σημείο όπου ενώνεται η χερσόνησος της Κολοκύθας με την Κρήτη, δείχνουν τη χρήση του χώρου ήδη από τα προϊστορικά χρόνια. Η πόλη βρίσκεται σε ιδιαίτερη ακμή στα ιστορικά χρόνια μέχρι και την πρώτη βυζαντινή περίοδο, οπότε εγκαταλείπεται και ξεκινά η βύθισή της εξαιτίας γεωλογικών αιτίων.



Η υποβρύχια έρευνα και ανασκαφή της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων από το 2017 μέχρι σήμερα διερευνά τα ποντισμένα και παράκτια κατάλοιπα της περιοχής του κόλπου της Ελούντας και φέρνει στο φως αρχαιολογικές μαρτυρίες της ιστορικής πορείας της πόλης και της σημασίας της.



Η προτεινόμενη δράση περιλαμβάνει την περιήγηση από το σημείο των Αλυκών, στον Πόρο, μέχρι τον κόλπο του Μελισσού στα δυτικά της Κολοκύθας όπου εντοπίζεται βυθισμένος αρχαίο συγκρότημα κτιρίων, ενώ στη διαδρομή είναι ορατά πλήθος αρχαίων στοιχείων και παραδοσιακών δομών (ξερολιθιές, αλώνια, καλτερίμια, κλπ.).

Ημερομηνία εκδήλωσης: Σάββατο, 23 Μαΐου



Ώρα εκδήλωσης: 09:30



Σημείο συνάντησης: Αλυκές Ελούντας



Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

- 2810009569 (Αθηνά Παπαφραγκάκη)



Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας -Σπηλαιολογίας



«Περιήγηση στο Σπήλαιο «Τραπέζα» Τζερμιάδων Λασιθίου»



Το σπήλαιο αναπτύσσεται σε υψόμετρο 860 μ., σε απόσταση 800 μ. δυτικά της κοινότητας Τζερμιάδων. Ανασκάφηκε συστηματικά και έφερε στο φως ευρήματα που μαρτυρούν τη χρήση του κατά τη Νεολιθική, Πρώιμη Μινωική και Μέση Μινωική περίοδο.



Οι συμμετέχοντες στη δράση θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στο σπήλαιο και να ξεναγηθούν στον χώρο από το επιστημονικό προσωπικό της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας.



Στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος του σπηλαίου και της ευρύτερης περιοχής.



Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:



• Περιπατητική διαδρομή προς το Σπήλαιο «Τραπέζα» Τζερμιάδων Λασιθίου.

• Ξενάγηση στο σπήλαιο και ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις ανασκαφικές έρευνες στο σπήλαιο, καθώς και για τις αρχαιολογικές έρευνες στα σπήλαια της ευρύτερης περιοχής.

• Εκπαιδευτική δράση με θέμα τα σπήλαια.

• Φωτογραφική τεκμηρίωση της περιπατητικής διαδρομής και του περιβάλλοντος χώρου του σπηλαίου από τους συμμετέχοντες, με στόχο τη διοργάνωση διαδικτυακού φωτογραφικού διαγωνισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των συνεργαζόμενων φορέων.



Ημερομηνία εκδήλωσης: Σάββατο 23 Μαΐου



Ώρα εκδήλωσης: 12:00



Σημείο συνάντησης: Σπήλαιο «Τραπέζα» Τζερμιάδων Λασιθίου

Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: Τηλέφωνο: 210 92 32 358, 210 92 24 339/ Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας–Σπηλαιολογίας



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου/ Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου



«Περιήγηση σε πολιτιστικά και γεωλογικά μνημεία της νότιας & νοτιοανατολικής Λέσβου»

Η δράση περιλαμβάνει περιήγηση σε πολιτιστικά και γεωλογικά μνημεία της νότιας & νοτιοανατολικής Λέσβου και συγκεκριμένα στην περιοχή από την Αγιάσο έως τον Πολιχνίτο. Συγκεκριμένα θα επισκεφθούμε τον μεταβυζαντινό ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου, ο οποίος είναι ένα από τα Παλλεσβιακά Προσκυνήματα του νησιού, και τον αύλειο χώρο του με το Εκκλησιαστικό Μουσείο και το παρεκκλήσιο των Αγίων Αποστόλων, το μη Κερδοσκοπικό Πολιτιστικό Σωματείο Αναγνωστήριο Αγιάσου «Η Ανάπτυξη» με τα Σαντούρια του, με τα οποία θα μας φέρει σε επαφή ο εκπαιδευτικός-φιλόλογος & Αντιπρόεδρός του κ. Παναγιώτης Σκορδάς. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στον παραδοσιακό οικισμό του Αμπελικού για να περιηγηθούμε στον πρόσφατα αποκατεστημένο από την Εφορεία μεσαιωνικό Πύργο, αλλά και στο Μουσείο Ρητίνης τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση της έκθεσης του οποίου υλοποιεί η Εφορεία με πόρους από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Κατόπιν θα επισκεφτούμε τη Μονή Δαμανδρίου στην περιοχή «Μελαντά» Πολιχνίτου και θα τερματίσουμε στις Θερμές Πηγές Πολιχνίτου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας μας θα πραγματοποιηθούν στάσεις σε επιλεγμένα σημεία για να περιηγηθούμε στα γεωλογικά μνημεία της περιοχής και συγκεκριμένα στον δρόμο προς την Αγιάσο όπου θα γνωρίσουμε το «τεκτονικό παράθυρο» του Ολύμπου, στον δρόμο προς τον Πολιχνίτο στο ύψος της περιοχής Αγ. Δημητρίου θα ενημερωθούμε για «την καταστροφή του Ωκεανού της Τηθύος», στη διασταύρωση προς τον Όλυμπο θα ακούσουμε για «τον ωκεάνιο φλοιό της Τηθύος» και στον Πολιχνίτο θα κατατοπιστούμε για τις Θερμές Πηγές.



Ημερομηνία εκδήλωσης:

Κυριακή 24 Μαΐου



Ώρα εκδήλωσης:

8.30 – 18.00



Σημείο συνάντησης:

Άγαλμα Μικρασιάτισσας Μάνας, Επάνω Σκάλα Μυτιλήνης



Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

6980657050 -Μ. Παπαγεωργίου &

6949617068-Κ. Ρούγγου



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας



«Θεματική εκπαιδευτική περιήγηση στον Αρχαιολογικό Χώρο του Λόφου της Γορίτσας»

Οι συμμετέχοντες ακολουθώντας τα αρχαία μονοπάτια θα ανακαλύψουν τα οχυρωματικά τείχη της αρχαίας πόλης, τα ορατά κατάλοιπα του πολεοδομικού ιστού της, τη θεμελίωση των οικιών, τις πλατείες-δημόσιους χώρους συνάθροισης των πολιτών, τμήματα του οδικού δικτύου, καθώς και του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης.

Η θεματική εκπαιδευτική περιήγηση, που απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου, θα εστιάσει στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης, αναδεικνύοντας τη στενή σύνδεση των μνημείων με το φυσικό τους περιβάλλον. Μέσα από αυτή τη δράση, μαθαίνουμε να προστατεύουμε την κληρονομιά μας και το περιβάλλον, απολαμβάνοντας μια δημιουργική εξόρμηση γεμάτη κίνηση και γνώση σε έναν από τους αγαπημένους περιπατητικούς προορισμούς των κατοίκων της πόλης του Βόλου, τον λόφο της Γορίτσας.



Ημερομηνία εκδήλωσης:

Παρασκευή 22 Μαΐου



Ώρα εκδήλωσης:

12:15-14.15



Σημείο συνάντησης:

Πλάτωμα στα ανατολικά του λόφου



Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

24210-76278 Μαμαλούδη Ιωάννα & Τσιαμάγκα Ευμορφία



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας



Α. «Τα Άνθη της Πινακίδας»

Εκπαιδευτική δράση για μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας

Θέμα του εκπαιδευτικού προγράμματος η χρήση των ανθέων, φυτών και βοτάνων για την παραγωγή αρωμάτων, ελαίων και φαρμάκων στη μυκηναϊκή Πύλο και τα εργαστήρια του ανακτόρου του Νέστορος. Με αφορμή απεικονίσεις ανθέων σε αγγεία και κοσμήματα από το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας και παιχνίδι με γρίφους οι μαθητές μεταφέρονται νοερά στα μυκηναϊκά χρόνια, στο ανάκτορο του Νέστορος, ανακαλύπτουν και μυρίζουν άνθη και βότανα τις πρώτες ύλες για την παραγωγή των ξακουστών αρωματικών ελαίων του ανακτόρου.

Για μαθητές Γ έως ΣΤ΄ Δημοτικού Σχολείου.

Ημερομηνία εκδήλωσης: Πέμπτη, Παρασκευή 21 - 22 Μαΐου

Ώρα: 10:00-12:00

Χώρος διεξαγωγής: Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας



Β. «Θεματική ξενάγηση στον Θολωτό Μυκηναϊκό Τάφο Κάμπου Αβίας»

Το ενήλικο κοινό θα έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί με αρχαιολόγους της ΕΦΑ Μεσσηνίας τον Θολωτό Μυκηναϊκό Τάφο Κάμπου Αβίας και να γνωρίσει την αρχιτεκτονική, τη χρήση του τάφου, την ιστορία της ανακάλυψης και της έρευνάς του, καθώς και τη σύνδεσή του με το ευρύτερο φυσικό και ιστορικό τοπίο της περιοχής, όπου εντοπίζονται σημαντικά κατάλοιπα από την αρχαιότητα έως και τους νεότερους χρόνους. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς σε συνάρτηση με το φυσικό περιβάλλον, ενισχύοντας τη βιωματική επαφή του κοινού με την ιστορία και το τοπίο.



Η προσέλευση θα γίνει από τους συμμετέχοντες με ατομικά μέσα.

Σημείο συνάντησης : Θολωτός τάφος του Κάμπου Αβίας

Ημερομηνία εκδήλωσης: Κυριακή 24 Μαΐου

Ωρα: 10.00-12.00

Τηλ. επικοινωνίας : 6979108085 Κατερίνα Τζαμουράνη,

2721063100 Μαίρη Τσουλάκου



Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων

«Εκπαιδευτική δράση στο Φρούριο της Πύλου και τη συλλογή René Puaux (κτήριο Τσικλητήρα) στην πόλη της Πύλου»



Τα κτήρια Πασά και Μακρυγιάννη βρίσκονται εντός του Φρουρίου της Πύλου (Νιόκαστρο) και φιλοξενούν αντικείμενα από ενάλιες αρχαιολογικές έρευνες. Η συλλογή στο κτήριο Πασά «Βυθισμένα Ταξίδια, Ανθρώπινες Εξερευνήσεις: Ίχνη Σημαίνοντα στις Θάλασσες της Πελοποννήσου» προσφέρει στον επισκέπτη μια εποπτική εικόνα των ερευνών σε ναυάγια στις θάλασσες της Πελοποννήσου ενώ η συλλογή «Βυθισμένοι οικισμοί της Νότιας Πελοποννήσου» στον προμαχώνα Μακρυγιάννη εστιάζει σε τρεις βυθισμένους οικισμούς της Πελοποννήσου παρέχοντας πληροφορίες για την οργάνωση και την ανάπτυξη των οικισμών της Πλύτρας, της Μεθώνης και του Παυλοπετρίου.

Το κτήριο Τσικλητήρα στην Πόλη της Πύλου στεγάζει τη μοναδική συλλογή του Γάλλου φιλέλληνα δημοσιογράφου René Puaux από πίνακες, γκραβούρες και αντικείμενα με θέμα την Ελλάδα του 19ου αιώνα και τον αγώνα της επανάστασης εναντίων των Οθωμανών.

Η δράση, η οποία θα γίνει με την συνεργασία του 6ου Δημοτικού Σχολείου Πύργου και ειδικότερα τους δασκάλους και τους μαθητές τριών τμημάτων της Ε΄ τάξης του ανωτέρω δημοτικού σχολείου έχει σκοπό να προσφέρει στα παιδιά ένα διαχρονικό, βιωματικό ταξίδι στην ενάλια αρχαιολογία καθώς και στον ελληνικό και ευρωπαϊκό κόσμο του 19ου αιώνα.



Ημερομηνία εκδήλωσης: Πέμπτη, 21 Μαΐου



Ώρα εκδήλωσης: 10.00-12.00



Σημείο συνάντησης: Φρούριο Πύλου

Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

27230-22898 / 6972660323

Χρίστος Λιάγκουρας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γραφείου Πελοποννήσου





ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης



«Απόδραση στην αμπελόεσσα χώρα των Αβδήρων»

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης καλεί το κοινό της Ξάνθης να αδράξει την ευκαιρία και να εξορμήσει σε μία περιήγηση σε χώρους όπου το περιβάλλον και τα μνημεία βρίσκονται σε αγαστή αρμονία. Επιδιώκοντας εναλλακτικές προσεγγίσεις προτείνονται δύο διαδρομές: η πρώτη για τους λάτρεις του ποδηλάτου και η δεύτερη για εκείνους που δεν εγκαταλείπουν το αυτοκίνητο αλλά εμπιστεύονται και τις περιπατητικές τους ικανότητες. Με οδηγούς τους αρχαιολόγους της ΕΦ.Α. Ξάνθης θα εξερευνήσουμε μνημεία που σχετίζονται με την αρχαία πόλη των Αβδήρων (τείχη, λιμενικές κατασκευές, τύμβους, ταφικά μνημεία, αγροικίες, λατομεία) και βρίσκονται διάσπαρτα γύρω από αυτή. Τα μνημεία έχουν αναδειχθεί με ήπιες επεμβάσεις που έγιναν στο πλαίσιο του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ υποέργου «Ενοποίηση σημείων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος Αβδήρων και Πόρων».

Σε όσους επιλέξουν την ποδηλατική διαδρομή συστήνεται να συμμετάσχουν με το δικό τους ποδήλατο. Εναλλακτικά, η Εφορεία είναι σε θέση να παράσχει δωρεάν έως δέκα ποδήλατα σε ενδιαφερόμενους. Για την αυτοκινητιστική διαδρομή είναι απαραίτητη η χρήση ιδιωτικού αυτοκινήτου που να δύναται να κινηθεί σε ομαλό χωματόδρομο. Οι διαδρομές θα καταλήξουν στον αρχαιολογικό χώρο Αβδήρων, όπου θα ακολουθήσει περιήγηση και ξεκούραση. Στους συμμετέχοντες θα διανεμηθούν δωρεάν ενημερωτικά φυλλάδια. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στα τηλέφωνα του αρχαιολογικού μουσείου Αβδήρων και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης.



Ημερομηνία εκδήλωσης: Κυριακή, 24 Μαΐου



Ώρα εκδήλωσης: 11:00



Σημείο συνάντησης: Αρχαιολογικός χώρος Αβδήρων

Τηλέφωνο / Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

• 25410 51003: Σοφία Ζουρνατζή, Αθηνά Σάρου (Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων)

• 25410 26026, 25410 25097: Παγώνα Κατσάκη, Ευτυχία Κοσμίδου (Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης





ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας



Α. «Τότε, τώρα και για πάντα; Στιγμιότυπα καθημερινής ζωής στο Δίον».

1) Θεματική ξενάγηση στο πρόσφατα αποκατεστημένο συγκρότημα της ρωμαϊκής αγοράς του Δίου.

2) Διαδραστική και συγκριτική προσέγγιση της καθημερινής ζωής παρελθόντος /παρόντος με αφορμή επιλεγμένα αρχαιολογικά ευρήματα του ρωμαϊκού Δίου, το υλικό κατασκευής τους, τη χρήση τους και το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.



Β. «Πολιτιστικές βοτανικές διαδρομές του Όλυμπου – Λείβηθρα, κιβωτός βιοποικιλότητας».

1. Θεματική ξενάγηση στο Βιωματικό Πάρκο για την άρρηκτη σχέση του ανθρωπογενούς με το φυσικό περιβάλλον διαχρονικά και πως οι αρχαίοι επινοήσαν μύθους για να ερμηνεύσουν τη δημιουργία του κόσμου και την κυκλική πορεία της φύσης.

2. Ξενάγηση στην έκθεση φωτογραφίας του ερευνητή χλωρίδας Ελεύθεριου Κηπόπουλου με σπάνια αγριολούλουδα του Ολύμπου που φιλοξενείται στο

Βιωματικό Πάρκο



Γ. Ομιλία- Από το εξαγωνικό Μαρτύριο και την Παλαιοχριστιανική Βασιλική της «Βροντισμένης» στις μεταβυζαντινές αρχαιότητες της περιοχής. Ένα αφιέρωμα στον Γιώργο Χανδόλια.



Οι δράσεις απευθύνονται τόσο στις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, όσο και στο ευρύ κοινό. Στοχεύουν αφενός στην παρουσίαση των επεμβάσεων προστασίας και ανάδειξης επιλεγμένων αρχαιολογικών μνημείων και των ιστοριών που αυτά κομίζουν διαχρονικά, αλλά και στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος τους και πως αυτό συνιστά άρρηκτη σύνδεση με το ανθρωπογενές περιβάλλον.

Επίσης σχετικά με το ιστορικό περιβάλλον παραθέτουμε μία σύντομη αναφορά στις παλαιοχριστιανικές και μεταβυζαντινές αρχαιότητες της Μηλιάς ν. Πιερίας.



«Από το εξαγωνικό Μαρτύριο και την Παλαιοχριστιανική Βασιλική της «Βροντισμένης» στις μεταβυζαντινές αρχαιότητες της περιοχής». Ένα αφιέρωμα στον Γιώργο Χανδόλια:



Από την δεκαετία του 1980 που πρώτη φορά παρατηρήθηκαν διάσπαρτα τμήματα αρχαιολογικών καταλοίπων χριστιανικών ναών, σε χώρο τον οποίο η ντοπιολιαλιά ονόμαζε «Βροντισμένη» μέχρι και τα μετέπειτα ερευνητικά αποτελέσματα η περιοχή αποτέλεσε ένα ορόσημο μετάβασης από τη Ρωμαϊκή στην Πρωτοχριστιανική περίοδο. Εμπνευσμένοι αρχαιολόγοι ηγήθηκαν προσπαθειών προστασίας και ανάδειξης του χώρου προστατευόμενου από την Πολιτεία.

Ο χώρος που έμελλε στο πέρασμα των αιώνων να συμβολίζει την ομορφιά και την ελευθερία, διατηρεί το σύμβολό του, τον ιστάμενο μέχρι σήμερα “Πύργο των Λαζαίων”.



Ημερομηνία εκδήλωσης:

Α) 21/05/2026 Αρχαιολογικός χώρος Δίου

Β) 22/05/2026 Βιωματικό Πάρκο Λειβήθρων

Γ) 21/05/2026 Κάτω Μηλιά

Ώρα εκδήλωσης:

9:30 π.μ-11:30 π.μ



Σημείο συνάντησης:

Α) Είσοδος αρχαιολογικού χώρου Δίου

Β) Είσοδος βιωματικού πάρκου Λειβήθρων

Γ) Κάτω Μηλιά



Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:



Α) 23510 53644 Δίον (Παπαθανασίου Μαρία/Κουλίδου Σοφία)

Β) 23520 33884 Λείβηθρα και 23510 53644 Δίον (Κλινάκη Ελένη/Κυπριανού Βασιλική)

Γ) 23510 52360 και 6944944970 Κάτω Μηλιά (Δουλγκέρη Ευπραξία)





ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας



Α. «Ανακαλύπτοντας την τοπική πολιτιστική κληρονομιά μέσα από την εκπαιδευτική περιήγηση: Ι. Μονή Αγίου Δημητρίου Ζαλόγγου και Ι. Μονή Ταξιαρχών»



Η εκπαιδευτική δράση έχει ως στόχο οι συμμετέχοντες να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος και του πολιτιστικού πλούτου της χώρας μέσα από την παρατήρηση τη βιωματική μάθηση, την περιήγηση και το ομαδικό παιχνίδι.

Η δράση περιλαμβάνει επίσκεψη στην Ι. Μονή Ταξιαρχών και την Ι. Μονή Αγίου Δημητρίου Ζαλόγγου με έμφαση στο κατάγραφο καθολικό της μονής και θα πραγματοποιηθεί την σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Νικοπόλεως και Πρεβέζης.

Ημερομηνία εκδήλωσης: Σάββατο 23 Μαΐου 2026



Ώρα εκδήλωσης: 9:30-12:00



Σημείο συνάντησης: Στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο της Ι. Μ. Αγίου Δημητρίου Ζαλόγγου



Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 2682089890



Β. «Περπατώντας στο Κάστρο Ρωγών»

Η δράση, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Νικοπόλεως και Πρεβέζης, προσφέρεται ως μια εξαιρετική ευκαιρία συνδυασμού περιπατητικής ξενάγησης και ουσιαστικής παιδαγωγικής εμπειρίας. Μέσα από τη βιωματική μάθηση, την ενεργή συμμετοχή και την άμεση επαφή με το μνημείο και το φυσικό του περιβάλλον, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά με τρόπο ουσιαστικό και διαδραστικό, ενώ θα ενισχύσει τη μάθηση, την παρατήρηση, τον διάλογο και την ιστορική συνείδηση.

Προαπαιτούμενη η δήλωση συμμετοχής στα τηλέφωνα της ΕΦΑ Πρέβεζας 2682089890 (ώρες 08:00–14:00).

Ημερομηνία εκδήλωσης:

Πέμπτη 21 Μαΐου



Ώρα εκδήλωσης:

9:30-12:30



Σημείο συνάντησης:

Εξωτερικά του Κάστρου Ρωγών (Βουχέτιον)



Τηλέφωνο: 2682089890



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου



Α. «Η σχέση των ανθρώπων με τη φύση κατά την αρχαιότητα και ο Μύθος του Ερυσίχθονα»

Θα πραγματοποιηθεί σύντομη εισαγωγή σχετικά με τη σχέση των ανθρώπων με τη φύση κατά την Αρχαιότητα, όπως αυτή προκύπτει από τη μελέτη των αρχαίων πηγών και των αρχαιολογικών ευρημάτων, ενώ θα διδαχθεί και θα συζητηθεί -μέσω της τεχνικής της δραματικής ανάγνωσης- ο μύθος του αυτοκαταστροφικού Ερυσίχθονα που τιμωρήθηκε για ασέβεια προς τη θεά Αρτέμιδα, της οποίας το ιερό δέντρο θέλησε να καταστρέψει

Το πρόγραμμα προσφέρεται στους μαθητές των Δ΄ και ΣΤ΄ τάξεων του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου (Παρασκευή, 22 Μαΐου).

Σχεδιασμός-υλοποίηση του προγράμματος: Ειρήνη Γαβριλάκη, αρχαιολόγος.

Επιλεγμένο Μουσείο / Μνημείο / Χώρος:

Προσωρινή Έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Ρεθύμνου

Ημερομηνία εκδήλωσης: Παρασκευή 22 Μαΐου

Ώρα εκδήλωσης: 9.00-11.00

Σημείο συνάντησης: Προσωρινή Έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Ρεθύμνου



Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

6976808738 (Ειρήνη Γαβριλάκη)



Β. «Επίσκεψη και ξενάγηση στον βυζαντινό ναό της Παναγίας Λαμπινής»

Ο ναός ανήκει στον τύπο του απλού τετράστυλου σταυροειδούς με τρούλο και φέρει τρία στρώματα τοιχογραφικού διακόσμου που χρονολογούνται από τον 12ο έως και τον 14ο αιώνα.

Επίσκεψη και ξενάγηση των νερόμυλων κοντά στον οικισμό Μυξόρρουμα, των οποίων η αποκατάσταση ολοκληρώνεται σύντομα από τον Δήμο Αγίου Βασιλείου και των νερόμυλων του οικισμού Σπηλίου. Το περπάτημα για τους νερόμυλους θα είναι ολιγόλεπτο. Στο Σπήλι, θα υπάρξει χρόνος για ανάπαυλα και παραδοσιακό κέρασμα από το Δήμο Αγίου Βασιλείου.

Ξεναγήσεις: Νατάσα Φιολιτάκη & Κώστας Γιαπιτσόγλου, αρχαιολόγοι.

Ημερομηνία εκδήλωσης: Κυριακή 24 Μαΐου

Ώρα εκδήλωσης: 9.00-15.00

Σημείο συνάντησης: Ανατολική είσοδος Δημοτικού κήπου Ρεθύμνου

Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

2831023653( Δήμητρα Γιαννακοπούλου)





ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης



«Γνωριμία με τη βυζαντινή Καστροπολιτεία της Αναστασιούπολης-Περιθεωρίου»

Οργανωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για οικογένειες με παιδιά 6-12 ετών. Κατά τη διάρκεια της δράσης, υπό την εμψύχωση μουσειοπαιδαγωγού, οι οικογένειες θα περιηγηθούν στον αρχαιολογικό χώρο και θα συμμετέχουν ενεργά σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Ημερομηνία εκδήλωσης: Κυριακή 24 Μαΐου



Ώρα εκδήλωσης: 11:00



Σημείο συνάντησης: Είσοδος αρχαιολογικού χώρου Αναστασιούπολης - Περιθεωρίου



Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:



2531350630 (Νάγια Δαλακούρα)





ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων



«Γνωρίζοντας την ανασκαφή στην αρχαία Πέλλινα»

Εκπαιδευτική δράση για μαθητές δημοτικού στον αρχαιολογικό χώρο της Πέλιννας, πλησίον του οικισμού Πετρόπορος, στον οποίο εκτελούνται ανασκαφικές εργασίες στο πλαίσιο ανάδειξης του χώρου. Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία όχι μόνον να γνωρίσουν την αρχαία θεσσαλική πόλη, αλλά και να παρακολουθήσουν την διαδικασία της ανασκαφής, καθώς και να συζητήσουν με τους υπεύθυνους του έργου.

Ημερομηνία εκδήλωσης: Πέμπτη-Παρασκευή 21-22 Μαΐου



Ώρα εκδήλωσης: 10.00-12.00



Σημείο συνάντησης: Αρχαιολογικός χώρος Πέλιννας, πλησίον του οικισμού Πετρόπορος.



Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 2431076647 (Κωνσταντίνος Κουτσαδέλης, Ευαγγελία Ντάφη, Ιωάννα Πάλλα)





ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας-Ευρυτανίας



Α. «Ιστορικός και αρχαιολογικός περίπατος στις τέσσερις κεντρικές πλατείες της Λαμίας /ξενάγηση στο Κάστρο Μενδενίτσας, εκπαιδευτικές δράσεις και αναψυχή στη θέση ‘Μπεζεστένι’ Μενδενίτσας»

Θα διοργανωθούν δύο δράσεις, οι οποίες απευθύνονται κυρίως στην εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και στο ευρύ κοινό. Η πρώτη δράση αφορά ιστορικό και αρχαιολογικό περίπατο στις τέσσερις κεντρικές πλατείες της Λαμίας και θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026, ώρα: 9.00-12.00, με αφετηρία την πλατεία Ελευθερίας στη Λαμία. Η δεύτερη δράση θα διεξαχθεί στη Μενδενίτσα, την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, ώρα 9.30-12.30. Περιλαμβάνει περίπατο και ξενάγηση στο Κάστρο της Μενδενίτσας, εκπαιδευτικές δράσεις που θα υποστηριχθούν από την Κινητή Μονάδα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λαμίας και τα Γ.Α.Κ. Φθιώτιδας, καθώς και δράση αναψυχής από τη Δημοτική Κοινότητα Μενδενίτσας στη θέση «Μπεζεστένι».

Προϋπόθεση συμμετοχής είναι η έγκαιρη τηλεφωνική δήλωση συμμετοχής των ενδιαφερόμενων, μέχρι 18-05-2026, στα εξής τηλέφωνα: 22310-47628/9, εσωτ. 226 (Αλεξία Υφαντή).

Ημερομηνία εκδήλωσης:

-Πέμπτη 21 Μαΐου (πλατείες Λαμίας)

-Παρασκευή 22 Μαΐου (Κάστρο Μενδενίτσας και Μπεζεστένι Μενδενίτσας)



Ώρα εκδήλωσης:

9.00-12.00 (21 Μαΐου) και 9.30-12.30 (22 Μαΐου)



Σημείο συνάντησης:

- Πλατεία Ελευθερίας Λαμίας (21 Μαΐου)

- Μενδενίτσα (22 Μαΐου)



Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

22310 47628-9, εσωτ. 226 (Αλεξία Υφαντή)



Β. « Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο του Κύνου Λιβανατών, θεματική ξενάγηση στα

ανασκαφικά ευρήματα στην Αρχαιολογική Συλλογή Αταλάντης και διάλεξη για την

ανασκαφή και το πρόγραμμα ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου Κύνου»

Σε συνεργασία με το Δήμο Λοκρών, θα διοργανωθεί επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο του Κύνου Λιβανατών, θεματική ξενάγηση στα ανασκαφικά ευρήματα στην Αρχαιολογική Συλλογή Αταλάντης (ώρα 9.00-12.00), καθώς και διάλεξη για την ανασκαφή και το πρόγραμμα ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου (ώρα: 20.00). (τηλ.: 22310 47628-9, εσωτ. 223) Πέτρος Κουνούκλας



Ημερομηνία εκδήλωσης:

Παρασκευή 22 Μαΐου

Ώρα εκδήλωσης:

9.00-12.00 και 20.00

Σημείο συνάντησης:

Αρχαιολογικός χώρος Κύνου

Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

22310 47628-9, εσωτ. 223(Πέτρος Κουνούκλας)



Γ. «Θεματική ξενάγηση για τους Κούρους της Αταλάντης»

Την Πέμπτη 21 Μαΐου, η αρχαιολόγος Μαρία Παπαγεωργίου θα αφηγηθεί την ιστορία ανεύρεσης των σημαντικότερων επιτύμβιων αρχαϊκών αγαλμάτων στη Φθιώτιδα, των «Κούρων της Αταλάντης», οι οποίοι βρέθηκαν στο ανατολικό νεκροταφείο του αρχαίου Οπούντα και εκτίθενται στην Αρχαιολογική Συλλογή Αταλάντης (Μαρία Παπαγεωργίου τηλ.: 22330-89210).

Ημερομηνία εκδήλωσης:

-Πέμπτη 21 Μαΐου



Ώρα εκδήλωσης:

9.00-12.00



Σημείο συνάντησης:

Αρχαιολογική Συλλογή Αταλάντης



Σύντομη περιγραφή εκδήλωσης/δράσης:

Θεματική ξενάγηση για τους Κούρους της Αταλάντης.



Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 22330-89210 (Μαρία Παπαγεωργίου)





ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας



«Αρχιτεκτονική Κληρονομιά της Φλώρινας – η πόλη και οι άνθρωποι’’



Επιχειρώντας μια σύνδεση με το παρελθόν, θα ανιχνεύσουμε την αρχιτεκτονική ιστορία της πόλης της Φλώρινας, μέσα από την ιστορία επιλεγμένων κτιρίων της, και τις ιστορίες των ανθρώπων που έζησαν στα συγκεκριμένα κτίρια.

Ξεκινώντας από τα τρία οθωμανικά μνημεία που σώζονται στην πόλη (χαμάμ – λουτρό, Κουλές και μιναρές – Τσαρσί Τζαμί), θα γνωρίσουμε την οικονομική και κοινωνική άνθηση του μεσοπολέμου (νεοκλασικά και εκλεκτικιστικά κτίρια κτισμένα το διάστημα 1915-1935), και θα συνεχίσουμε τον αρχιτεκτονικό περίπατο σε επιλεγμένα στοιχεία του αστικού χώρου (π.χ. τράπεζες, ξενοδοχεία, κ.λπ). Θα αναφερθούμε τους αρχιτέκτονες των κτηρίων, προσεγγίζοντας το θέμα σε επίπεδο ανθρώπων, είτε πρόκειται για γνωστούς αρχιτέκτονες είτε για ντόπιους κατασκευαστές, που οι ιστορίες και το έργο τους δεν είναι ευρέως γνωστό.

Τον αρχιτεκτονικό περίπατο, διάρκειας 2 - ωρών, θα ενισχύσει η προβολή αρχειακού - φωτογραφικού υλικού στο αρχαιολογικό μουσείο της Φλώρινας και η προβολή του επεισοδίου της ιταλικής τηλεόρασης FLORINA – TERRANOSTRA LOVELY PLACES

https://www.sanmarinortv.sm/programmi/terranostra-the-lovely-places-2023-english-version-p237



Ημερομηνία εκδήλωσης: 23 και 24 Μαΐου



Ώρα εκδήλωσης: Σάββατο 23 Μαΐου, 10.30 - 13.00

Κυριακή 24 Μαΐου, 11:00-13:00 και 18:00- 19:30



Σημείο συνάντησης:

Οθωμανικό Χαμάμ-Λουτρό (Δικαστικό Μέγαρο Φλώρινας)

Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

2385028206 (Λιάνα Γκέλου, Ανδρέας Τσώκας)





ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας



Α. «Θεματική ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο Δελφών με θέμα τον Παρνασσό και τους μύθους των Δελφών»



Ο Παρνασσός είναι ένας από τους μεγαλύτερους ορεινούς όγκους της Στερεάς Ελλάδας και ένα από τα ψηλότερα ελληνικά βουνά, με υψόμετρο που φθάνει τα 2.547 μέτρα. Εκτείνεται σε τρεις νομούς, Βοιωτίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας, όπου βρίσκεται και το μεγαλύτερο μέρος του. Στην αρχαιότητα εθεωρείτο ιερό βουνό, ίσως δεύτερο σε ιερότητα μετά τον Όλυμπο. Η μυθολογία θέλει τον Δευκαλίωνα και την Πύρρα να προσαράζουν με την «κιβωτό» τους στην κορυφή του κατά τη διάρκεια του κατακλυσμού. Ένας άλλος σχετικός μύθος αφηγείται ότι οι κάτοικοι της πόλης που είχε κτίσει ο ήρωας Παρνασσός ήταν οι μόνοι που σώθηκαν από τον κατακλυσμό, ακολουθώντας τα ουρλιαχτά των λύκων και ανεβαίνοντας σε μεγαλύτερο ύψος από αυτό των κατακλυσμιαίων υδάτων. Εκεί, ίδρυσαν μια πόλη την οποία ονόμασαν Λυκώρεια. Παραφθορά της θεωρείται η σημερινή ονομασία της υψηλότερης κορυφής του βουνού, της Λιάκουρας. Το βουνό συνδέθηκε από πολύ νωρίς με τον Απόλλωνα. Εδώ θεωρείται ότι ο Απόλλωνας γνώρισε τον Ορφέα και του χάρισε τη χρυσή λύρα και το χάρισμα να ημερεύει τα άγρια ζώα με τη φωνή και το τραγούδι του. Εδώ πάλι ο Απόλλωνας σκότωσε τον Πύθωνα, το φοβερό φίδι που φυλούσε το ιερό των χθόνιων θεοτήτων, και απέκτησε το χάρισμα της μαντικής, το οποίο μεταβίβασε στην ιέρειά του, την Πυθία. Σήμερα ο Παρνασσός αποτελεί καταφύγιο της άγριας ζωής και στα εδάφη του φυτρώνουν πολλά ενδημικά φυτά, όπως η παιώνια Παρνασσού, η καμπανούλα των Δελφών, η Κενταύρια των Μουσών και η κεφαλληνιακή ελάτη, ενώ απαντώνται και μικρά δάση μαύρης πεύκης.



Ημερομηνία εκδήλωσης: 21 Μαΐου



Ώρα εκδήλωσης: 09:00



Σημείο συνάντησης: Είσοδος Αρχαιολογικού Χώρου Δελφών



Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 2265082313 (Περβολαράκη Ειρήνη)



Β. «Θεματική ξενάγηση στην αίθουσα της επανέκθεσης του αρχαιολογικού μουσείου Δελφών με θέμα το Κωρύκειο Άντρο»

Το Μαντείο των Δελφών χτίστηκε στην πλαγιά του Παρνασσού, σε μία περιοχή που χαρακτηρίζεται από μικρές σπηλιές και σπήλαια. Το σημαντικότερο σπήλαιο είναι το Κωρύκειο άντρο που απέχει 11 χιλιόμετρα από τους Δελφούς και βρίσκεται σε υψόμετρο 1.360 μέτρων. Στο σπήλαιο έχουν εντοπιστεί ίχνη κατοίκησης και λατρείας που ανάγονται στη νεολιθική περίοδο. Ήταν αφιερωμένο στον Πάνα και τις Κωρύκειες Νύμφες. Εδώ ίσως αποπλάνησε, σύμφωνα με τον μύθο, ο Απόλλωνας την Κωρύκεια νύμφη. Εδώ πάλι αναφέρεται από τον Απολλόδωρο ότι η νύμφη αυτή γέννησε το γιο της, Λύκωρο. Άλλοι πάντως αποδίδουν την ονομασία του στους σταλακτίτες που βρίσκονται στο εσωτερικό του και που μοιάζουν με ασκιά (κώρυκες). Στο εσωτερικό του σπηλαίου υπάρχει ένας μεγάλος σταλαγμίτης που ονομάζεται Τράπεζα και εικάζεται ότι εκεί απέθεταν τις προσφορές τους οι προσκυνητές, οι οποίοι συνέρρεαν στο άντρο σε όλη τη διάρκεια της αρχαιότητας. Λειτούργησε παράλληλα με το Ιερό του Απόλλωνα στους Δελφούς ως ιερό της υπαίθρου για την λατρεία της φύσης, επικλήσεις πανσπερμίας και προσωπικές αφιερώσεις. Η αρχαιολογική έρευνα του σπηλαίου κατά τη διετία 1970-71 από Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή, απέδωσε χιλιάδες ευρήματα, με ιδιαίτερα εντυπωσιακό το πλήθος από αστραγάλους ζώων, οι οποίοι μάλλον συνδέονται με μαντική δραστηριότητα. Μέρος των ευρημάτων σήμερα εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών.

Ημερομηνία εκδήλωσης: 21 Μαΐου



Ώρα εκδήλωσης: 11:00



Σημείο συνάντησης: Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών-αίθουσα επανέκθεσης



Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 2265082313

(Περβολαράκη Ειρήνη)

Γ. «Θεματική ξενάγηση στο Κάστρο της Άμφισσας»

Το Κάστρο της Άμφισσας (Κάστρο των Σαλώνων ή Ωριάς), βρίσκεται χτισμένο στο λόφο Έλατο, έναν βραχώδη πευκόφυτο ασβεστολιθικό λόφο ο οποίος δεσπόζει ΒΔ της σύγχρονης πόλης της Άμφισσας. Εκεί κτίσθηκε αρχικά η ακρόπολη της αρχαίας Άμφισσας ενώ μετέπειτα, καταστράφηκε, ανοικοδομήθηκε, πολιορκήθηκε και κατακτήθηκε διαδοχικά από τον Φίλιππο Β΄, τους Γαλάτες, τους Ρωμαίους, τους Βούλγαρους, τους Σλάβους, τους Φράγκους, τους Καταλανούς και τους Οθωμανούς. Στους μεσαιωνικούς χρόνους, πάνω στα ερείπια της αρχαίας ακρόπολης κατασκευάσθηκε το ισχυρό κάστρο των Σαλώνων. Κατά την Ελληνική Επανάσταση ήταν το πρώτο κάστρο που απελευθερώθηκε, στις 10 Απριλίου 1821, ενώ συνέχισε να χρησιμοποιείται να στρατιωτικούς σκοπούς μέχρι τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

H θεματική ξενάγηση απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικών Σχολείων και στόχος της είναι μέσα από μια συμβολική «διαδρομή» στην ιστορία του Κάστρου που αποτελεί μείζον τοπόσημο της πόλης της Άμφισσας, να αναδειχθούν στοιχεία που φανερώνουν τη σχέση μεταξύ ανθρώπου, πολιτισμού και φυσικού περιβάλλοντος καθώς και στοιχεία της τοπικής πολιτισμικής ταυτότητας της Άμφισσας.



Ημερομηνία εκδήλωσης: Πέμπτη 21 Μαΐου



Ώρα εκδήλωσης: 9.30



Σημείο συνάντησης: Είσοδος Κάστρου Άμφισσας

Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 2265082313

(Τσαρούχα Ανθούλα)



Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και

Νοτίου Ιονίου

Σύλλογος των Φίλων της Λαογραφικής Παράδοσης Γαλαξειδίου



Α. «Προστασία μνημείων: Η διαδρομή του αρχοντικού Αγγελή στον χρόνο»

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εισάγει τα παιδιά στην αρχιτεκτονική και την ιστορία του κτιρίου, από τη χρήση του ως κατοικία, σχολείο, Ναυτικό Γυμνάσιο και σήμερα ως Λαογραφικό Μουσείο. Μέσα

από βιωματικές δραστηριότητες, το πρόγραμμα επιδιώκει την ευαισθητοποίηση των παιδιών

ως προς την προστασία και τη διατήρηση των μνημείων (Κυριακή 24/5, 11.00).

Β. «Διαδρομές φιλοξενίας στο Γαλαξείδι: γλυκά κεράσματα, ευχές

και πρακτικές της καθημερινής ζωής»

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εστιάζει σε επιλεγμένα αντικείμενα της συλλογής και

παρουσιάζει το κέρασμα ως σημαντική κοινωνική πρακτική της καθημερινής ζωής. Κεντρικό

σημείο του προγράμματος αποτελούν τα τοπικά γλυκίσματα, τα οποία αναδεικνύονται ως στοιχεία γαστρονομικής παράδοσης, αλλά και ως φορείς συμβολισμών φιλοξενίας, καλής τύχης και ευημερίας. Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο επιμέρους εκπαιδευτικές δράσεις οι οποίες είναι οι εξής: «Από τη δημιουργία στην έκθεση: μικροί καλλιτέχνες και επιμελητές σε δράση!», που εστιάζει στη δημιουργία μιας έκθεσης με εικαστικά έργα των παιδιών και «Ανακαλύπτοντας τις γλυκιές ιστορίες του σπιτιού & του ταξιδιού», που εστιάζει κυρίως στα μουσειακά αντικείμενα (Σάββατο 23/5, 11.00).

Τα προγράμματα πραγματοποιούνται στο κτίριο που στεγάζει τη Λαογραφική Συλλογή Γαλαξειδίου (Λαογραφικό Μουσείο Γαλαξειδίου), το οποίο έχει χαρακτηριστεί μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Τα προγράμματα αξιοποιούν μεθόδους βιωματικής μάθησης, όπως η διαδραστική αφήγηση, οι μουσικοκινητικές και οι εικαστικές δραστηριότητες, ενθαρρύνοντας τη δημιουργική συμμετοχή των παιδιών και τη σύνδεσή τους με την υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά της κοινότητας.

Φορείς που υποστηρίζουν την εκδήλωση: Σύνδεσμος Γαλαξειδιωτών, Πολιτιστικός

Σύλλογος Γαλαξειδίου

Ημερομηνία εκδήλωσης: Σάββατο-Κυριακή 23 - 24 Μαΐου

Ώρα εκδήλωσης: 11.00

Σημείο συνάντησης: Λαογραφική Συλλογή Γαλαξειδίου (Λαογραφικό Μουσείο

Γαλαξειδίου- Αγγελαίικο)

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να επικοινωνούν με το Σύλλογο των Φίλων της Λαογραφικής Παράδοσης Γαλαξειδίου στο τηλέφωνο: 22653-50456.





ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής



Α. «Από το Αμπέλι στον Αμφορέα: Οι Πράσινες Διαδρομές του Αρχαίου Εμπορίου»

Μια θεματική παρουσίαση για τον κόσμο του αρχαίου εμπορίου μέσα από τους αμφορείς, τα «δοχεία–ταυτότητες» των μεσογειακών εμπορικών δικτύων. Οι επισκέπτες γνωρίζουν τον ρόλο των αγροτικών προϊόντων και ειδικότερα του χαλκιδικιώτικου κρασιού στις οικονομικές και πολιτισμικές ανταλλαγές της αρχαιότητας.



Ημερομηνία εκδήλωσης: 22 Μαΐου



Ώρα εκδήλωσης: 12:00 έως 13:00



Σημείο συνάντησης: Αρχαιολογικό Μουσείο Πολυγύρου

Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

2310285163 (ΕΦΑ Χαλκιδικής και Αγίου Όρους)

2371021330 (Αρχαιολογικό Μουσείο Πολυγύρου)



Β. «Διαδρομή στον αστικό ιστό της Ιερισσού & επίσκεψη στο κέλυφος προστασίας του αρχαίου νεκροταφείου»

Ένας πρωτότυπος περίπατος από το Πάρκο Πολιτιστικού Κέντρου Ιερισσού μέχρι το κέλυφος προστασίας του νεκροταφείου της αρχαίας Άκανθου. Η δράση εστιάζει στην προστασία των μνημείων, τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών και τις ανθρώπινες παρεμβάσεις στο περιβάλλον, μέσα από ειδικά διαμορφωμένο κόμικ για μαθητές.

Ημερομηνία εκδήλωσης: 21-22 Μαΐου



Ώρα εκδήλωσης: 9:30 -13:30



Σημείο συνάντησης: Κέντρο Πολιτισμού Ιερισσού Δήμου Αριστοτέλη

Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 6972834023, Ολυμπία Νασιώκα



Γ. «Μύθοι και Παραμύθια για τα Δέντρα»

Μία περιήγηση στους ολάνθιστους λόφους των αρχαίων Σταγείρων, όπου η εικαστικός Τερψιχόρη Ξανθοπούλου αφηγείται μύθους με πρωταγωνιστές φυτά, δέντρα και βότανα του τόπου. Παιδιά και ενήλικες ανακαλύπτουν πώς η αφήγηση συνδέει τον άνθρωπο με τη φύση και την πολιτιστική μνήμη.

Ημερομηνία εκδήλωσης: 21 Μαΐου

Ώρα εκδήλωσης: 10:30-13:00

Σημείο συνάντησης: είσοδος αρχαίων Σταγείρων

Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

2310285163 (ΕΦΑ Χαλκιδικής και Αγίου Όρους)

2376051283 (Αρχαιολογικός χώρος Σταγείρων)



Δ. Εικαστικό Εργαστήρι «Μοτίβα της Φύσης»

Μαθητές και μαθήτριες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δημιουργούν έργα εμπνευσμένα από τα μοτίβα της φύσης και τα διακοσμητικά μοτίβα του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού. Με τη συμμετοχή εικαστικών του Συλλόγου Εικαστικών Νέας Προποντίδας, τα παιδιά ανακαλύπτουν τη σχέση ανθρώπου–φύσης–πολιτισμού μέσα από τη δημιουργία.

Ημερομηνία εκδήλωσης: Παρασκευή 22 Μαΐου

Ώρα εκδήλωσης: 10.00-13.00



Σημείο συνάντησης: Μετοχιακό Συγκρότημα Νέων Φλογητών Χαλκιδικής

Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

Α. Πολυζούδη & Ν. Μερτζιμέκης, 2310285163 κινητό: 6945712504 και 6976227965



Ε. Περίπατος στη Γαλάτιστα: «Το Νερό και τα Μνημεία»

Μια βιωματική διαδρομή ακολουθεί παλιές υδάτινες πορείες με πηγές, βρύσες, ρέματα και τον τοπικό υδρόμυλο, αναδεικνύοντας τον ρόλο του νερού στη ζωή και την ιστορία του τόπου. Ο περίπατος συνδέει φυσικό τοπίο, ιστορική μνήμη και ήπιες μορφές πολιτιστικού τουρισμού.

Ημερομηνία εκδήλωσης: 22 Μαΐου



Ώρα εκδήλωσης: 10:00



Σημείο συνάντησης: Πύργος Γαλάτιστας

Τηλέφωνο: 2310285163 / 6946163468 Ιασονίδου Όλγα, Μαλαδάκης Βαγγέλης



ΣΤ. Διάλεξη/Workshop: «Προστασία του Δάσους και Πολιτιστικό Περιβάλλον – Ο ρόλος της κοινωνίας»

Με τη συμμετοχή της Δασάρχη Πολυγύρου Αγγελικής Νάτσιου, μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συζητούν για τη σημασία των δασών και των πολιτιστικών μνημείων, τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν και τις πρακτικές προστασίας τους μέσα από ερωτηματολόγια και διαδραστικές συζητήσεις.

Ημερομηνία εκδήλωσης: Πέμπτη 21 Μαΐου

Ώρα εκδήλωσης: 10.00-13.00

Σημείο συνάντησης: Μετοχιακό Συγκρότημα Νέων Φλογητών Χαλκιδικής

Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: Α. Πολυζούδη και Ν. Μερτζιμέκης: 2310285163 κινητό: 6945712504 και 6976227965



Με όλες αυτές τις εκδηλώσεις, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους: αναδεικνύει τη σύνδεση πολιτιστικής κληρονομιάς και φυσικού περιβάλλοντος, ενισχύει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μαθητών και ενηλίκων, προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη και τη βιωματική μάθηση, ανοίγει τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία στην τοπική κοινωνία.

Απαιτείται δήλωση ενδιαφέροντος τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους αντίστοιχους υπεύθυνους των δράσεων.