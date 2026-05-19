Η σχέση της χώρας με τον ηλεκτρισμό, την τεχνολογία και τη μετάβαση στη σημερινή εποχή της βιωσιμότητας και της ανακύκλωσης
Μηχανισμός των Αντικυθήρων: Δημιουργήθηκε λειτουργικό αντίγραφο της πρώτης υπολογιστικής μηχανής της ανθρωπότητας
Διατίθεται στο πωλητήριο του Μουσείου Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας
Ένα χειροποίητο, πλήρως λειτουργικό αντίγραφο του Μηχανισμού των Αντικυθήρων, της πρώτη υπολογιστικής μηχανής στην ιστορία της ανθρωπότητας, διατίθεται, για πρώτη φορά, αποκλειστικά από το πωλητήριο του Μουσείου Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας (Πινδάρου 6 & Ακαδημίας , Αθήνα).
Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων, σχεδιάστηκε τον 2ο αιώνα π.Χ. για να προβλέπει με ακρίβεια αστρονομικά και ημερολογιακά φαινόμενα. Ένα τεχνολογικό επίτευγμα απαράμιλλης πολυπλοκότητας, που αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο επιστημονικής γνώσης των αρχαίων Ελλήνων.
Ανακαλύφθηκε το 1900 από σφουγγαράδες στο περίφημο Ναυάγιο των Αντικυθήρων και χρονολογείται περίπου στο 120 π.Χ. Η σύλληψη και η λειτουργία του αποδίδονται στο ευρύτερο επιστημονικό περιβάλλον που διαμορφώθηκε από ιδιοφυΐες όπως ο Αρχιμήδης, ο Ίππαρχος και ο Ποσειδώνιος.
Το χειροποίητο αντίγραφο του μουσείου, δεν αποτελεί απλώς ένα εκθεσιακό αντικείμενο αλλά έναν μηχανισμό που λειτουργεί, επιδεικνύει στην πράξη τις αστρονομικές του ενδείξεις και μεταφέρει 2.000 χρόνια τεχνολογικής καινοτομίας στο παρόν.
Πρόκειται για ένα συλλεκτικό αντικείμενο υψηλής αισθητικής και επιστημονικής ακρίβειας, ιδανικό για εταιρικά δώρα υψηλού κύρους, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, συλλέκτες και λάτρεις της επιστήμης
αλλά και δώρα με διαχρονική αξία
Στο πωλητήριο του Μουσείου και στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οι επισκέπτες μπορούν επίσης να ανακαλύψουν μοναδικά χειροποίητα αντίγραφα αρχαίων ελληνικών εφευρέσεων που συνδυάζουν ιστορία, τέχνη και καινοτομία.
Επισκεφθείτε το e-shop του Μουσείου Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας ΕΔΩ
