Η Λίλι Κόλινς στη Μύκονο για τα γυρίσματα του Emily in Paris - Η βίλα των 20.000 ευρώ την ημέρα









Δείτε τη φωτογραφία





Η ηθοποιός εθεάθη στην παραλία του Αγίου Σώστη με λευκό πουκάμισο και μία κόκκινη τσάντα, ενώ σύμφωνα πληροφορίες του Protothema τα γυρίσματα ξεκίνησαν περίπου στις 5 τα ξημερώματα της Δευτέρας 18 Μαΐου. Τα γυρίσματα αναμένεται να διαρκέσουν περίπου δύο εβδομάδες και οι κομπάρσοι που συμμετέχουν στην παραγωγή αμείβονται με 150 ευρώ ανά γύρισμα.



Διαφήμιση Πρόκειται ουσιαστικά για μια παγκόσμια διαφήμιση εκατομμυρίων ευρώ για τον ελληνικό τουρισμό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσαν πριν από λίγους μήνες τα γυρίσματα της χολιγουντιανής παραγωγής «The Riders» με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ στην Υδρα. Πλέον, τη σκυτάλη παίρνει η Μύκονος.



δημοφιλής σειρά του Netflix «Emily in Paris» ακολουθεί τη ζωή μιας νεαρής Αμερικανίδας που μετακομίζει από τις Μεσοδυτικές Πολιτείες των ΗΠΑ στο Παρίσι, όταν προσλαμβάνεται από μια γαλλική εταιρεία marketing, προσπαθώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στην καριέρα, στις πολιτισμικές διαφορές, στις φιλίες και τις ερωτικές της περιπέτειες στη γαλλική πρωτεύουσα. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι στη Μύκονο θα γυριστεί το τελευταίο επεισόδιο του νέου κύκλου της σειράς, γεγονός που από μόνο του δίνει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στην επιλογή του νησιού. Και ίσως αυτή η διεθνής προβολή να έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για τη Μύκονο, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει δεχθεί πιέσεις από μια σειρά παραγόντων που επηρέασαν την τουριστική της εικόνα.





Η βίλα Η «Emily in Paris» μπορεί να ετοιμάζεται να μεταφέρει λίγη από τη λάμψη του Παρισιού στη Μύκονο, ωστόσο πίσω από τις κάμερες στήνεται ήδη μια ολόκληρη επιχείρηση υψηλών απαιτήσεων που θυμίζει μικρή κινηματογραφική απόβαση στο Νησί των Ανέμων. Σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότεροι από 380 άνθρωποι αναμένεται να συμμετάσχουν συνολικά στην παραγωγή που θα πραγματοποιηθεί στο κυκλαδίτικο νησί μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, με τα συνεργεία να έχουν ήδη ξεκινήσει τις τελευταίες προετοιμασίες για τα γυρίσματα που ξεκινούν από τη Δευτέρα.



Η πρωταγωνίστρια της σειράς Λίλι Κόλινς, οι υπόλοιποι ηθοποιοί αλλά και βασικά στελέχη της παραγωγής αναμένεται να διαμείνουν στο εμβληματικό «Cavo Tagoo». Ωστόσο, για το βασικό γύρισμα του επεισοδίου, η παραγωγή φέρεται να επέλεξε μία από τις πιο εντυπωσιακές και ατμοσφαιρικές ιδιωτικές κατοικίες της Μυκόνου. Πρόκειται για τη βίλα που βρίσκεται στην περιοχή της Αγίας Σοφίας στον Τούρλο και ανήκει στον επιχειρηματία Ηλία Σάρρα, γιο του εφοπλιστή Γιάννη Σάρρα και της Ευγενίας Δασκαλοπούλου.



Η συγκεκριμένη κατοικία κουβαλά τη δική της ιστορία στο νησί, καθώς αρχικά είχε χτιστεί από την Αλίκη Λιβανού, ενώ στη συνέχεια πέρασε στην κατοχή της Ευγενίας Δασκαλοπούλου. Η βίλα εκτείνεται σε τρία επίπεδα, διαθέτει εννέα υπνοδωμάτια και μπορεί να φιλοξενήσει έως και 18 άτομα, ενώ στο εσωτερικό της υπάρχει ακόμη και μικρό ιδιωτικό εκκλησάκι. Η μεγάλη πισίνα, οι εξωτερικοί χώροι και η πανοραμική θέα προς τη Χώρα και το ηλιοβασίλεμα θεωρούνται από τα στοιχεία που έκαναν την παραγωγή να την ξεχωρίσει ανάμεσα σε δεκάδες πολυτελείς κατοικίες του νησιού.



Κλείσιμο



Την ίδια ώρα, η παραγωγή φαίνεται πως έχει «κλειδώσει» και ορισμένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία του νησιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη ενοικιαστεί για τις ανάγκες των γυρισμάτων οι δύο ιδιωτικοί ανεμόμυλοι στους Κάτω Μύλους, ενώ μέλη του συνεργείου θα διαμείνουν και στο «Porto Mykonos Hotel». Στο πρόγραμμα της παραγωγής περιλαμβάνονται σκηνές σε μερικά από τα πιο εμβληματικά σημεία της Χώρας, με τα γυρίσματα να μεταφέρονται στα γνωστά σοκάκια γύρω από το μπαρ «Αρωμα» και το κοσμηματοπωλείο Καίσαρης.



Παράλληλα, για μεθαύριο, Τρίτη, έχουν προγραμματιστεί γυρίσματα στην πλατεία απέναντι από τους ανεμόμυλους, μπροστά από τους Κάτω Μύλους, στη Μικρή Βενετία (Αλευκάντρα), δίπλα από τον καθολικό ναό της Παναγίας του Ροδαρίου, αλλά και στα στενά της Αγίας Παρασκευής και της Μητροπόλεως. Στο πλάνο της παραγωγής βρίσκεται ακόμη το σημείο έξω από τα καταστήματα «ΑLIS Boutique» και «La Petite Taverne», καθώς και στην οδό Ενόπλων Δυνάμεων στο Ματογιάννι.



Η άδεια Στις 6 Μαΐου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου, πραγματοποιήθηκε μια συνεδρίαση που για αρκετούς από τους συμμετέχοντες ξεπερνούσε τα στενά όρια μιας τυπικής διαδικασίας αδειοδότησης κινηματογραφικών γυρισμάτων. Το θέμα της έλευσης της 6ης σεζόν του «Emily in Paris» στο νησί αντιμετωπίστηκε ως σημαντική ευκαιρία διεθνούς προβολής για τη Μύκονο σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τον τουρισμό της.



Τα γυρίσματα της σειράς Emily in Paris ξεκίνησαν στη Μύκονο , με την πρώτη εικόνα να δείχνει την πρωταγωνίστρια της σειράς, Λίλι Κόλινς σε παραλία του νησιού μαζί με μέλη του συνεργείου της δημοφιλούς παραγωγής του Netflix.Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα εξελίσσεται σταδιακά σε έναν από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς για διεθνείς κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, με μεγάλα studios και πλατφόρμες να επιλέγουν ολοένα συχνότερα ελληνικά νησιά και τοποθεσίες για τα γυρίσματά τους. Και κάθε φορά που μια παραγωγή τέτοιου μεγέθους στρέφει τις κάμερες προς τη χώρα μας, το όφελος δεν περιορίζεται μόνο στην οικονομική δραστηριότητα που αφήνει πίσω της.Πρόκειται ουσιαστικά για μια παγκόσμια διαφήμιση εκατομμυρίων ευρώ για τον ελληνικό τουρισμό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσαν πριν από λίγους μήνες τα γυρίσματα της χολιγουντιανής παραγωγής «The Riders» με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ στην Υδρα. Πλέον, τη σκυτάλη παίρνει η Μύκονος.ακολουθεί τη ζωή μιας νεαρής Αμερικανίδας που μετακομίζει από τις Μεσοδυτικές Πολιτείες των ΗΠΑ στο Παρίσι, όταν προσλαμβάνεται από μια γαλλική εταιρεία marketing, προσπαθώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στην καριέρα, στις πολιτισμικές διαφορές, στις φιλίες και τις ερωτικές της περιπέτειες στη γαλλική πρωτεύουσα. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι στη Μύκονο θα γυριστεί το τελευταίο επεισόδιο του νέου κύκλου της σειράς, γεγονός που από μόνο του δίνει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στην επιλογή του νησιού. Και ίσως αυτή η διεθνής προβολή να έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για τη Μύκονο, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει δεχθεί πιέσεις από μια σειρά παραγόντων που επηρέασαν την τουριστική της εικόνα.Η «Emily in Paris» μπορεί να ετοιμάζεται να μεταφέρει λίγη από τη λάμψη του Παρισιού στη Μύκονο, ωστόσο πίσω από τις κάμερες στήνεται ήδη μια ολόκληρη επιχείρηση υψηλών απαιτήσεων που θυμίζει μικρή κινηματογραφική απόβαση στο Νησί των Ανέμων. Σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότεροι από 380 άνθρωποι αναμένεται να συμμετάσχουν συνολικά στην παραγωγή που θα πραγματοποιηθεί στο κυκλαδίτικο νησί μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, με τα συνεργεία να έχουν ήδη ξεκινήσει τις τελευταίες προετοιμασίες για τα γυρίσματα που ξεκινούν από τη Δευτέρα.Η πρωταγωνίστρια της σειράς Λίλι Κόλινς, οι υπόλοιποι ηθοποιοί αλλά και βασικά στελέχη της παραγωγής αναμένεται να διαμείνουν στο εμβληματικό «Cavo Tagoo». Ωστόσο, για το βασικό γύρισμα του επεισοδίου, η παραγωγή φέρεται να επέλεξε μία από τις πιο εντυπωσιακές και ατμοσφαιρικές ιδιωτικές κατοικίες της Μυκόνου. Πρόκειται για τη βίλα που βρίσκεται στην περιοχή της Αγίας Σοφίας στον Τούρλο και ανήκει στον επιχειρηματία Ηλία Σάρρα, γιο του εφοπλιστή Γιάννη Σάρρα και της Ευγενίας Δασκαλοπούλου.Η συγκεκριμένη κατοικία κουβαλά τη δική της ιστορία στο νησί, καθώς αρχικά είχε χτιστεί από την Αλίκη Λιβανού, ενώ στη συνέχεια πέρασε στην κατοχή της Ευγενίας Δασκαλοπούλου. Η βίλα εκτείνεται σε τρία επίπεδα, διαθέτει εννέα υπνοδωμάτια και μπορεί να φιλοξενήσει έως και 18 άτομα, ενώ στο εσωτερικό της υπάρχει ακόμη και μικρό ιδιωτικό εκκλησάκι. Η μεγάλη πισίνα, οι εξωτερικοί χώροι και η πανοραμική θέα προς τη Χώρα και το ηλιοβασίλεμα θεωρούνται από τα στοιχεία που έκαναν την παραγωγή να την ξεχωρίσει ανάμεσα σε δεκάδες πολυτελείς κατοικίες του νησιού.Κατά τη high season, το κόστος ενοικίασης της κατοικίας αγγίζει τα 20.000 ευρώ τη μέρα. Μπορεί στη Μύκονο να υπάρχουν ακόμη μεγαλύτερες ή ακριβότερες βίλες, ωστόσο λίγες συνδυάζουν τη συγκεκριμένη θέση, τη γειτνίαση με τη Χώρα αλλά και την αυθεντική αισθητική που αναζητούσαν οι άνθρωποι της παραγωγής για τις ανάγκες του επεισοδίου. Μάλιστα, στο νησί φημολογείται εδώ και καιρό πως στην ίδια κατοικία είχε φιλοξενηθεί κατά το παρελθόν και ο Ιλον Μασκ κατά τη διάρκεια ιδιωτικής επίσκεψής του στη Μύκονο.Την ίδια ώρα, η παραγωγή φαίνεται πως έχει «κλειδώσει» και ορισμένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία του νησιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη ενοικιαστεί για τις ανάγκες των γυρισμάτων οι δύο ιδιωτικοί ανεμόμυλοι στους Κάτω Μύλους, ενώ μέλη του συνεργείου θα διαμείνουν και στο «Porto Mykonos Hotel». Στο πρόγραμμα της παραγωγής περιλαμβάνονται σκηνές σε μερικά από τα πιο εμβληματικά σημεία της Χώρας, με τα γυρίσματα να μεταφέρονται στα γνωστά σοκάκια γύρω από το μπαρ «Αρωμα» και το κοσμηματοπωλείο Καίσαρης.Παράλληλα, για μεθαύριο, Τρίτη, έχουν προγραμματιστεί γυρίσματα στην πλατεία απέναντι από τους ανεμόμυλους, μπροστά από τους Κάτω Μύλους, στη Μικρή Βενετία (Αλευκάντρα), δίπλα από τον καθολικό ναό της Παναγίας του Ροδαρίου, αλλά και στα στενά της Αγίας Παρασκευής και της Μητροπόλεως. Στο πλάνο της παραγωγής βρίσκεται ακόμη το σημείο έξω από τα καταστήματα «ΑLIS Boutique» και «La Petite Taverne», καθώς και στην οδό Ενόπλων Δυνάμεων στο Ματογιάννι.Στις 6 Μαΐου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου, πραγματοποιήθηκε μια συνεδρίαση που για αρκετούς από τους συμμετέχοντες ξεπερνούσε τα στενά όρια μιας τυπικής διαδικασίας αδειοδότησης κινηματογραφικών γυρισμάτων. Το θέμα της έλευσης της 6ης σεζόν του «Emily in Paris» στο νησί αντιμετωπίστηκε ως σημαντική ευκαιρία διεθνούς προβολής για τη Μύκονο σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τον τουρισμό της.

Σύμφωνα με τα επίσημα πρακτικά της συνεδρίασης, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Αθανάσιος Αγορογιάννης παρουσίασε στο Σώμα την αίτηση της εταιρείας Blonde A.E., μέσω της οποίας ζητήθηκε η χορήγηση άδειας για την πραγματοποίηση κινηματογραφικών γυρισμάτων της διεθνούς τηλεοπτικής σειράς με κωδική ονομασία «EIP6-Charade» σε επιλεγμένες περιοχές της Μυκόνου, κατά το χρονικό διάστημα από 18 έως 26 Μαΐου.



Στη συνεδρίαση συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης και ο εκπρόσωπος της παραγωγής Νίκος Κυρίτσης, ο οποίος ενημέρωσε αναλυτικά τους δημοτικούς συμβούλους για τα σημεία στα οποία θα πραγματοποιηθούν τα γυρίσματα, αλλά και για τις αυξημένες ανάγκες της παραγωγής σε επίπεδο οργάνωσης, μετακινήσεων και κυκλοφοριακών διευκολύνσεων. Oλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι που έλαβαν τον λόγο αναγνώρισαν τη μεγάλη σημασία που έχει για την εικόνα και την προβολή της Μυκόνου η επιλογή του νησιού από μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και εμπορικές σειρές της διεθνούς τηλεόρασης.



Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο δήμαρχος Χρήστος Βερώνης, ο οποίος, σύμφωνα με τα πρακτικά, αναφέρθηκε στην «ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία» που δίνει στη φήμη της Μυκόνου η πραγματοποίηση των γυρισμάτων της συγκεκριμένης σειράς στο νησί. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα.



Τα προβλήματα Παρά το ιδιαίτερα θετικό κλίμα που επικράτησε στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έλευση του «Emily in Paris» στη Μύκονο και τη διάθεση των τοπικών αρχών να στηρίξουν την παραγωγή, τα πρώτα πρακτικά προβλήματα δεν άργησαν να κάνουν την εμφάνισή τους. Κι αυτά συνδέονται άμεσα με τα τεχνικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη σε μία από τις πιο νευραλγικές περιοχές του νησιού.

Λίγες μόλις ημέρες προτού ξεκινήσουν τα γυρίσματα, λοιπόν, ο δρόμος που συνδέει το Μαράθι με τον Πάνορμο παρέμενε κλειστός καθημερινά λόγω των εργασιών της ΔΕΥΑ Μυκόνου για την αντικατάσταση τμήματος του βασικού αγωγού ύδρευσης, μέσω του οποίου μεταφέρεται νερό από το Φράγμα Μαραθίου προς το Διυλιστήριο Αγίας Σοφίας.



Αισιοδοξία Το έργο θεωρείται απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία του νησιού κατά τη θερινή περίοδο, ωστόσο οι καθυστερήσεις που σημειώθηκαν είχαν ως αποτέλεσμα οι εργασίες να πραγματοποιούνται ακριβώς τη στιγμή που η Μύκονος ανεβάζει ρυθμούς τόσο τουριστικά όσο και σε επίπεδο διεθνών παραγωγών. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αφορά το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δρόμος αποτελεί ουσιαστικά τη μοναδική άμεση πρόσβαση προς τον Πάνορμο, τον Αγιο Σώστη και τις γύρω παραλίες.



Αυτό σημαίνει ότι επισκέπτες, επαγγελματίες αλλά και τα συνεργεία της παραγωγής αναγκάζονταν να κινούνται μέσω παρακαμπτήριων διαδρομών γύρω από το φράγμα, γεγονός που αύξανε σημαντικά τον χρόνο μετακίνησης. Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Μυκόνου Δημήτρης Λαζαρίδης διαβεβαίωνε ότι οι εργασίες βρίσκονταν ήδη στη φάση της ολοκλήρωσης και πως, το αργότερο έως το, χθες, Σάββατο θα είχε ολοκληρωθεί η ασφαλτόστρωση και θα είχε δοθεί ξανά στην κυκλοφορία ο δρόμος.



Φωτογραφίες: Getty images / Ideal image