Εκτιμήσεις και Προβλέψεις την Δύσκολη Περίοδο 2016–2019
Το νέο βιβλίο των Π.Ε. Πετράκη και Π.Χ. Κωστή, Συμβολή στην Οικονομική και Πολιτική Ιστορία της Ελλάδος, για τις πλέον κρίσιμες φάσεις της πρόσφατης ελληνικής οικονομικής και πολιτικής ιστορίας
Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο των Π.Ε. Πετράκη και Π.Χ. Κωστή, το οποίο εστιάζει σε μία από τις πλέον κρίσιμες φάσεις της πρόσφατης ελληνικής οικονομικής και πολιτικής ιστορίας, την τετραετία 2016–2019.
Η περίοδος αυτή δεν αντιμετωπίζεται ως μια απλή μεταβατική συνέχεια της κρίσης, αλλά ως το σημείο ώριμης αναμέτρησης της ελληνικής οικονομίας με τις πραγματικές της δυνατότητες και περιορισμούς, στο κατώφλι της εξόδου από τα μνημόνια. Το βιβλίο συγκεντρώνει κείμενα που γράφτηκαν σε πραγματικό χρόνο, αποτυπώνοντας τη δυναμική της εποχής, τις μεταβαλλόμενες προσδοκίες, τους κινδύνους και τα διλήμματα που διαμόρφωναν την πορεία της χώρας.
Κεντρική θέση του έργου είναι ότι η κατανόηση της περιόδου απαιτεί υπέρβαση των απλουστευτικών αφηγημάτων και μετατόπιση της ανάλυσης προς την ποσοτικοποίηση, τη συγκριτική αξιολόγηση και τη διερεύνηση εναλλακτικών εκβάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, οι συγγραφείς αξιοποιούν μακροοικονομικά εργαλεία και διεθνή υποδείγματα για να διαμορφώσουν σενάρια εξέλιξης της ελληνικής οικονομίας, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές διαδρομές που θα μπορούσαν να ακολουθηθούν, καθώς και τα όρια και τις προϋποθέσεις καθεμιάς.
Η ένταξη της ελληνικής εμπειρίας στο διεθνές περιβάλλον αποτελεί βασικό στοιχείο της ανάλυσης, επιτρέποντας την κατανόηση των εξωτερικών περιορισμών και των ευκαιριών που επηρεάζουν την οικονομική πολιτική. Παράλληλα, η προσέγγιση του βιβλίου συνδέεται με τη λογική του foresight, καθώς επιχειρεί να μετατρέψει την εμπειρία της κρίσης σε εργαλείο πρόβλεψης και στρατηγικής σκέψης για το μέλλον.
Το έργο δεν επιδιώκει να δικαιώσει επιλογές ούτε να κατασκευάσει εύκολες βεβαιότητες. Αντιθέτως, λειτουργεί ως ένα αναλυτικό πλαίσιο κατανόησης της περιόδου και ως βάση για έναν πιο ώριμο προβληματισμό γύρω από τις προϋποθέσεις μετάβασης από τη σταθεροποίηση σε μια δυναμική και συμπεριληπτική ανάπτυξη.
Ο τόμος αποτελεί μέρος της επιστημονικής δραστηριότητας του Προγράμματος Ερευνών και Μακροχρόνιου Σχεδιασμού του E-Learning του ΕΚΠΑ και διατίθεται δωρεάν ηλεκτρονικά: https://free.elearningekpa.gr/enrol/index.php?id=248
Ο Παναγιώτης Ε. Πετράκης είναι Ομότιμος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διατελεί Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιστημονικός Διευθυντής του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), καθώς και Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (2005–2009) και Διευθυντής του Τομέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει εκτενείς δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους και περισσότερες από 26 μονογραφίες για την ευρωπαϊκή και ελληνική οικονομία, την ανάπτυξη και τις κρίσεις.
Ο Παντελής Χ. Κωστής είναι Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικής Ανάπτυξης στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι Σύνεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ) (2024-2027) και διατελεί Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Διδασκόντων της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. Επιπλέον, διατελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ). Το ερευνητικό του έργο έχει δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους, μεταξύ των οποίων τα Journal of Comparative Economics, Economic Modelling, Technological Forecasting and Social Change, Technovation and Journal of Business Research. Είναι συγγραφέας πολυάριθμων βιβλίων που έχουν εκδοθεί από οίκους όπως οι Palgrave Macmillan, Springer και Edward Elgar, Επιμελητής της σειράς Palgrave Studies in the Future of the European Economies and Societies, και Κύριος Ερευνητής σε πρόγραμμα «HORIZON EUROPE» (2025–2027).
Συγγραφείς: Π.Ε. Πετράκης, Π.Χ. Κωστής
Εκδόσεις: Quaestor, 2026
